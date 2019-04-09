各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

分享 facebook 【文／劉呈逸 圖／卓杜信】

不管是社會新鮮人還是考慮轉職的上班族，心中難免都會響起這個聲音：合理的薪水是多少？又要如何拿到高薪？為了回答這個難以啟齒，又讓人心心念念的問題，《Cheers》雜誌獨家與韋萊韜悅企業管理顧問公司合作，披露目前的薪資行情。

在140多個國家設有據點的韋萊韜悅，自1989年起開始在台灣進行整體薪資與福利調查，去年針對574家台商與外商公司，分析近50萬筆資料，整理出2018年台灣地區整體獎酬市場調查。

以2018年新進人員的起薪範圍調查來說（圖表1），不難發現，台灣企業還是傾向分配較多薪酬在工程、資訊等職務。

另方面，學歷愈高、起薪愈高的關係依舊存在，各職類碩士學歷的年薪都較大學學歷增加約5萬元；其中又以行銷類別最為明顯，一旦鍍上研究所學歷，年薪可達46萬4,000～55萬8,300元。

困境：低薪成常態，各行調薪不到４％

至於薪資成長的趨勢，韋萊韜悅企業管理顧問公司人才與獎酬諮詢副總經理暨首席顧問姜欣嵐觀察，這幾年都是持平狀態。

她認為「低薪」二字如烏雲籠罩台灣職場的原因，不外乎是經濟本身沒有出現新動力，企業大多面臨轉型或升級挑戰，自然也限制了薪酬資源的擴張。

如此現況，從各產業薪資調幅便可略窺一二。2018年各產業的調薪幅度皆不超過4％，預期今年也差異不大，僅有醫療保健業微幅增加。

「薪」情看似烏雲密布，個人該怎麼做，才能撥雲見日，領到理想的薪資？

姜欣嵐表示，薪資市場裡存在既有的「行規」。例如，高科技產業多是低經常性薪資、高獎金的架構；金融業則轉換成高經常性薪資、低獎金。在各職務的薪資水平上，也多有既定框架。

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