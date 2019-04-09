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新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59Cheers

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【文／潘乃欣　圖／誠品提供】

排名解讀１：誠品二度奪魁，7家企業連3年入榜Top10

今年創立滿30年的誠品拿下本屆冠軍，是繼2017年後二度奪魁，且是藝術與人文、教育、社會科學及農、林、漁與獸醫四大領域學生心目中的最嚮往企業。第2至10名依序為Google台灣、台積電、長榮航空、鴻海、宜家家居、台灣無印良品、統一企業、中華航空與長庚醫療財團法人（圖表1）。

統計近3年的調查結果，7家企業連3年都在「新世代最嚮往企業調查」Top10，包括誠品、Google台灣、台積電、長榮航空、鴻海、統一企業與中華航空。

▲圖表1：2019年新世代最嚮往企業Top 20

排名解讀2：AI引領風潮，科技製造業入榜企業數居20行業別之冠

由《Cheers》雜誌歸類之全台20大行業別來區分，在AI持續引領風潮的趨勢下，科技製造業共19家企業進入百名榜，最受社會新鮮人青睞。其次為媒體文化業與醫療生技業，各11家入榜，再次為百貨零售批發業，共10家企業名列前100。

《Cheers》雜誌也歸納今年的調查結果，由以下5個觀察重點，分析這些企業搶占社會新鮮人心占率的關鍵，並紀錄年輕世代的工作觀變化。

觀察１：新鮮人透過企業Facebook了解職缺，網路成重要搶才戰場

《Cheers》雜誌今年的調查發現，新世代在思考畢業後首份工作時，更注重「企業聲望及品牌」（9％），占比較去年提升3.5％。在了解企業資訊的管道上，「企業官方網站」、「企業徵才活動」所獲的積分都下滑，反倒是「企業Facebook或群組」的積分微幅提升。面對習慣數位化、互動式閱讀的數位原住民，企業若想延攬年輕新血，無論是宣傳管道或溝通語言，都得與時俱進。

觀察2：尋職期縮短，5成8新鮮人期待首份月薪高過30K

站在校園與職場的銜接點上，《Cheers》雜誌調查發現，準社會新鮮人求職的徬徨與摸索期縮短，11.7％在畢業前就已找到工作，占比較2018年提升3.9％，且高達55.7％的受訪者認為自己能在未來1～3個月找到工作。

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【全文未完，完整內容請見《Cheers》221期，網址https://www.cheers.com.tw/article/article.action?id= 5094349】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

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