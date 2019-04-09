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6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59Cheers

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【文／楊竣傑　圖／unsplash.com】

1.新媒體社群行銷專家

「數位行銷」戰爭已經開打，行銷人員都得進化成精通Facebook、Instagram、YouTube等「新媒體專家」，才能搶占消費者眼球、驅動會員經濟。

2.雷達演算法工程師

2018年通過《無人載具科技創新實驗條例》，宣告台灣自駕車時代來臨。雷達演算法工程師得開發專業車用毫米波雷達系統、物體偵測演算法，讓自駕車安全上路。

3.教練管家

「長照2.0」政策下，照護員、居家督導員、安心服務員等需求大幅成長。訓練專業照護員的「教練管家」，得身兼專案管理、照顧、指導家屬、協助長輩提升生活能力，並整合醫療資源等多元任務。

4.知識特色網紅

網紅市場分眾化，展現專業健身、瑜伽、電競、英語教學、說書等特定技能與知識的網紅，成為主流，且不斷發展屬於自己的獲利模式，朝「職人網紅」邁進。

5.網紅經紀人

拓展網紅事業，得靠幕後推手、管理網紅IP的「網紅經紀人」。這項職務必須熟知數位工具、網路行銷，並有商業經營思維。透過幕後操作，提升並擴散網紅的影響力；並以溝通協調力，規劃跨界合作，拓展市場。

6.遊戲數值企劃師

被視為遊戲界的「大數據專家」，須精通排列組合、機率理論、程式語言，是負責讓博弈、手遊玩家盡興的前端設計師。隨電競產業發達，電競團隊也加入計算機率及戰術的數值企劃軍師，提升團隊勝率。

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【全文未完，完整內容請見《Cheers》221期，網址https://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5094398】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

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