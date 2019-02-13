擺脫失控的待辦事項 拿回工作主導權

分享 facebook 【文／蘇思云 圖／unsplash.com】

明明有多樣數位工具，還是出現「我怎麼忘記這件事」的意外嗎？每天的待辦項目很多，總是弄不清該先做哪件事？抑或是每年年初都陷入「過去一年又虛度」的挫敗？

現在就學會用子彈筆記術，把任務、專案、未來計畫等逐一條列，思緒愈清楚，離目標就愈近，新的一年，不再被工作追著跑！

在搜尋引擎打入「子彈筆記」，可能跳出裝飾華麗、加上印章、紙膠帶做成的自製手帳圖樣。但事實上，子彈筆記的最初目的是「只要有紙和筆，就可以管理生活」。它的精髓在「重內容、輕形式」，鼓勵人們把生活中的想法精簡、客觀地列點寫下。

子彈筆記創始人瑞德‧卡洛（Ryder Carroll）童年被診斷出「注意力缺失症」（AttentionDeficit Disorder, ADD），讓他難以適應學校生活。後來，他摸索出一套歸納思考與記錄的方式，不僅能一目了然看到重點，日後也能快速翻找紀錄。

這套融合日記、任務清單和行事曆計畫表的做法， 衍生為現在的「子彈筆記」（Bullet Journal），終極目標在協助每個人釐清自己的時間與精力，專注在最重要的事。

卡洛在《子彈思考整理術》（The Bullet Journal Method）一書中提到， 現代人常以為自己可以一心多用，殊不知「忙碌並不意味生產力」。同時進行、思考多項任務， 反而耗損心理能量。要解決決策疲勞（decision fatigue），不如先退一步，才能清楚檢視決策數量與內容，抓出讓人分心的事物。

這就好比整理衣櫃，總要先確認現在有哪些衣物，才能決定哪些保留、哪些必須丟棄。

HOW IT WORKS

在著手撰寫子彈筆記前，可以先整理「心理盤點清單」（mental inventory），把事情分成「正在做」、「應該要做」、「想要做」三類，藉由不斷自問「這件任務真的重要嗎？」篩選出最後會在筆記上留下來的事項。

子彈筆記主要有四個基本架構，包括索引、未來誌、月誌、日誌。

分享 facebook 【全文未完，完整內容請見《Cheers》220期，網址https://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5092661】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】