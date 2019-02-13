輕輕地 我從淡水走進輕軌好時光

分享 facebook 【文／蘇于修 圖／廖祐瑲】

藝art：幾米藝術占滿地，繪本主角近眼前

海輕軌是台灣第一條「國車國造」列車，輕巧優雅的車型以「海」為設計意象，水藍色車廂猶如淡水清流，白色則象徵水面映射的日光，其間穿插的一抺綠意是觀音山倒影的隱喻，光是欣賞車體設計就讓人心曠神怡。

從V01紅樹林起站，淡海輕軌以藝術接軌。戴著夢想帽的小女孩在發光的許願樹前閉上雙眼，雙手合十許願：「列車列車慢慢開，有人在許願嗎？」呼應著知名插畫家幾米特別為輕軌設計的繪本《閉上眼睛一下下》內容。

幾米親手參與沿線11站一系列銅雕公共藝術的設計與製作，費時兩年終於完成，從候車站、彩繪玻璃、指示牌……，隨處可見充滿童趣的繪本人物躍然眼前。

就連V08濱海義山站外的公車候車亭，都特別設計了在站牌內「等公車的兔子」，內外互看互等，「有時等待，等待有時，」幾米寫著。

「可以碰嗎？」別怕，新北市政府表示，這一系列作品猶如行動家具，歡迎大小朋友跟胖嘟嘟的小女孩、許願小兔子、飛翔的夢想鴿，握手拍照，大膽親近藝術。搭乘淡水輕軌欣賞沿途的幾米銅雕作品，就是出門的理由！

景view：漫遊山谷和林間，走春踏青好心情

淡海輕軌採大面積窗景設計，沿途可飽覽觀音山景、漫步紅樹林生態步道，從中尋找水筆仔及潮間帶小生物的身影。

V01紅樹林站有個很容易錯過的「紅樹林生態教育館」，有詳盡的紅樹林區動植物生態展示跟志工導覽。什麼是高蹺？短指和尚蟹有何習性？埃及聖又是如何跟白鷺鷥爭地盤？走一趟教育館，再去走逛全長368公尺的生態小徑，路上將更有感。

2月春櫻綻放，粉色花語滿山爭妍，往年為了爭睹淡水無極天元宮櫻花盛開的明媚，人車爭道烏煙瘴氣，讓人大掃花興。今年拜淡水輕軌開通之賜，遊人賞花更為便捷隨意。

V03淡金鄧公站一出站，轉個彎就是饒富盛名的台4線「滬尾櫻花大道」，全長約4公里，沿途八重櫻、吉野櫻綿延綻放，遠眺大屯山影，楓香與老榕樹錯落其間，捨四輪就兩腳，走春踏青，可感受作家老舍筆下「佛光塔影淨無塵，幾點櫻花迎早春。」的自在悠然。不耐走的，則可轉搭875、866等公車上山賞櫻。

漫步滬尾櫻花大道賞花前，還有一處「高空拍輕軌」的打卡絕景，位置就在V03淡金鄧公站外幾步路，以鄰近國泰女籃訓練場地命名的「國泰橋」。居高臨下，正可以拍攝雙向輕軌交錯的美景，鐵道迷尤其不可錯過。

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