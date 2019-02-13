免學費還給72萬年薪 自己要的人才自己教

分享 facebook 【文／楊竣傑 圖／Dyson提供】

就算是戴森公司，也一樣難以自外於人才荒。面對英國技術工程師短缺問題，與其抱怨或乾著急，詹姆士‧戴森決定「挽起袖子自己來」。他創辦的企業大學「戴森學院」，在《Cheers》雜誌獨家造訪下首度曝光。

偌大的實驗室內，一群年輕學生正拿著馬達，討論它的結構、設計與效能。聲音此起彼落，就像大學校園內電機工程系所的上課場景。

只是，隔天當他們踏進戴森公司的實驗室，馬上跟正職工程師研究馬達如何在維持標準分貝數噪音的前提下，仍可帶動強烈吸力。「上課」與「上班」的轉換，只在一線之間。

這裡是位於戴森總部的「戴森工程技術學院」（The Dyson Institute of Engineering and Technology）教育現場。目的是解決創辦人戴森眼中的「全球性問題」。

「學用落差是全球性問題，」戴森明確地告訴《Cheers》雜誌。他看得很清楚，這不是單一國家困境，而是無論到哪裡都難以迴避的課題，更深深衝擊戴森對培養工程人才的想法。

預見工程人才短缺，辦「學用合一」工程學院

戴森公司首先面臨的考驗，是英國工程人才預計至2025年將短缺180萬人。這個棘手現狀，讓戴森毅然決然在工程師、企業家身分之外，肩上再多出一個「教育家」角色，創立「戴森工程技術學院」。

2016年，戴森拜訪當時的英國大學與科學國務大臣喬‧強森（Jo Johnson）時，即對英國工程師不足提出他的憂慮。於是強森建議他不如進一步參與高教創新，設立新型態的大學。

「老實說，我當時沒想到我們可以這麼做，」戴森說。但「發現、面對、解決問題」的邏輯思維，使他很快跳出框架，轉念決定「自己要的人才自己教」。

2017年11月28日，他和強森替學院動土，宣布5年內投資3,100萬英鎊（約新台幣12億元），開辦強調「學用合一」的戴森工程技術學院。

早在當年9月，這座位於戴森總部園區內的學院，已正式招收第一批學生，是英國40多年來第一個新設的私人高等教育學府，戴森也成為英國首家擁有高等學院的民營企業。

「創立戴森學院的初衷，就是解決問題，」戴森強調。高教人才培育之路，他並不完全是個新手。

2015年，他以詹姆士．戴森基金會名義捐贈1,200萬英鎊給倫敦帝國理工學院（Imperial College London），成立戴森設計工程系（Dyson School of Design Engineering），之後即成為理工學院中最受歡迎的選項。

因定位明確，加上戴森在工程設計界的地位，使戴森學院即使位於馬姆斯伯里，距倫敦市區2小時車程，但自創立招生起，就讓許多英國學子趨之若鶩。

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