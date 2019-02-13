專訪曾之喬／低潮能帶來高峰 學習與它共處

分享 facebook 【文／曾之喬口述,廖婉書整理 圖／廖祐瑲】

我走過一段低潮，曾經有6年時間，沒有接到任何一個廣告代言。當時的我懷疑自己，甚至想放棄、轉行。所以，我很能感受身處在低潮中，與「快樂」失去連結的心情。

我在低潮時，看了很多書，但我認為如果要重新和快樂接上線，《我們最快樂》這本書，最能幫助你走出情緒低谷。透過作者麥克‧威肯（Meik Wiking）提出的理論和練習，真的能再次找回開心的感覺。

可能有人會好奇，我何時走出低潮？老實說，我很難給出一個確切的時間。可能有人會以為，是不是後來有很多工作找上門，所以我就走出來了？其實都不是。

當時的我，工作並不順利，但我體悟到：不紅，也是一個禮物。

「運氣」不會每天都有，在我這行，很多超紅的人卻一點都不快樂，儘管賺了財富又如何？而在自己走過低潮後，我學會了「不去批判它」。

我認為，沒有人知道當下是否為低潮，因為一旦沒有這個過程，可能未來的作品和話語便無法感動人。所以，我反而認為它是一份很好的禮物。低潮時，面臨不快樂的情緒，我也懂得不去評斷它，而是和它和平共處。這是很大的學習，現在的我，因此比較不害怕不快樂的感覺。

我認為，「不快樂」也是一份很神祕的禮物，因為人在脆弱時，反而會變得柔軟，這教會我要學會心疼脆弱的自己，也懂得心疼別人。

如果你知道自己正處在低潮，這是好事，因為你已經意識到。最可怕的，是很多人不敢承認，也避而不談，於是你不曉得這個人會不會突然在某天⋯⋯情緒爆掉。我在6年前有了這個體悟後，就不再著急自己要多紅、要賺多少錢。

人生可以做的事很多，雖然當時的工作不多，但也是個很好的狀態。沒想到，當心態轉換後，工作就開始愈來愈多了。

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