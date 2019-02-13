YouTuber曾博恩／一場「講笑話賺錢」的實驗 人生就此解鎖

分享 facebook 【文／盧智芳 圖／卓杜信】

如果要票選2018年台灣突然竄紅的人物，募資節目「博恩夜夜秀」主持人曾博恩，絕對榜上有名。

外型斯文，卻有跳tone喜感的曾博恩，成功以美式深夜脫口秀型態，吸引16〜35歲的學生和上班族群。許多平日已少看電視新聞和政論節目的年輕世代，卻喜歡看他如何解讀時事，在新聞中找哏。

大學主修外文、心理，曾博恩兒時跟隨父親赴美，小學三年級才回到台灣。從高中開始，他喜歡看單人脫口秀（Stand-up Comedy），研究老牌的反諷新聞台《洋蔥報》（The Onion）。大學畢業後出國念書，攻讀腦與心智和生物科學，卻在回台準備申請博士之際，突然轉換跑道。

剛開始，曾博恩只是利用下班時間到喜劇俱樂部講笑話，但短短一年內，他將斜槓身分扶正，創業並利用網路募資，讓興趣變成正職。雖然知名度驟升，但其實代價不小。燒腦、爆肝，面對網友「不夠好笑」的直接負評，也承擔著營運燒錢的壓力。

只是，不容小覷的是，8位成員全都不滿30歲的曾博恩和團隊，在探測美式單人脫口秀在台灣的接受度上，已經踏出亮眼的第一步。3月將登上國家戲劇廳舞台的挑戰，更令人期待。

一支１０分鐘脫口秀影片，嘗到走紅滋味

你能想像嗎？去年跨年，我在舞台上與孟耿如一起合唱。一個YouTuber怎麼可能去上跨年晚會？對我來說，真是太超現實了。

一年前，我還是網路內容「臺灣吧」的製作人，負責寫劇本，下班後，不時有些講笑話的表演機會。但隨著前年底一支「大奶微微」的十分鐘脫口秀影片，網路瀏覽超過300萬人次，合作邀約意外接踵而來。

先是1〜3月，在主持前輩李四端「端看國際」節目中開了〈博恩話世界〉單元，4〜6月在公視推出「博恩在脫口秀的前一天爆炸」。

下半年我決定和自己的前老闆「臺灣吧」謝政豪合夥開公司，靠著網路募資，在10〜12月推出10集美式深夜脫口秀形式的「博恩夜夜秀」。

誠實地說，做「博恩夜夜秀」的這3個月，活了28年，從來沒有這麼不開心過。最有感的是，從幕後寫劇本跳到第一線，我與觀眾間的防護罩不見了。

當觀眾對某個論點有意見時，留言攻擊的對象都是我，不會意識到劇本原屬於團隊創作。剛開始真的很委屈，但在槍林彈雨中，也不得不開始去習慣。

我多看負面留言，可能跟家庭教育形成的完美主義有關。考試考得好是應該，所以得到正面評價不意外，但負面聲音需要去重視。

只是，若林書豪被批評球打得很爛，可以化悲憤為力量，但要我一邊生氣一邊立誓：「我一定要寫出超好笑的東西給你看！」好難，所以一直處於壓力大，心情差，還要硬擠笑話的狀態。

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