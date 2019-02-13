5,126次失敗的啟發：別從眾 勇敢跳進未知

分享 facebook 【文／楊竣傑 圖／廖祐瑲】

《Forbes》雜誌2018年英國富豪排行榜第8名，身價56億美元、比英國維珍集團執行長理查‧布蘭森（Richard Branson）、台灣廣達集團創辦人林百里更有錢的企業家，如何激盪出源源不絕的創新能量，得先從他身處的辦公環境談起。

戴森公司創辦人詹姆士‧戴森（James Dyson）的辦公室中，無多餘擺設，淨白方形的大辦公桌上擺了本筆記本，後方書架的藏書，則多屬建築設計、創新發明類別。

辦公桌正前方，是張畫有產品草圖的工作台，這些元素已具體而微地傳遞出維繫戴森公司近30年的關鍵字：「設計」、「創意」、「工程」。

當中格外吸引訪客目光的，其實是窗邊的一張小桌子。上面擺滿被員工戲稱為「玩具」、各種已拆解或「剖半」的手持式吸塵器、風扇、馬達、飛機與汽車模型。

對「首席工程師」戴森而言，拆解後再重組，是他最徹底理解產品的方式。從中看清每個細節，才能不被既有框架束縛，再從現況往前推進。

這個簡約而毫不奢華的空間，就是戴森公司積蓄一切能量的起點。

他，被喻現代愛迪生：想做什麼，就放膽去做

當全世界都好奇，戴森如何在人人都想創新、卻只有少數人能實踐並轉化為商機的年代，不斷冒出令人耳目一新的點子時，《Cheers》雜誌採訪團隊獨家走進他的工作基地，由有「現代愛迪生」之稱的戴森，自我剖析創新之道。

戴著圓框眼鏡、頂著一頭銀髮，72歲的戴森，紅潤臉龐上絲毫沒有剛處理完一堆行政事務的疲憊。他精神抖擻地迎接來訪記者，起身遞上名片，動作俐落，毫不拖泥帶水。

「如何鍛鍊出和你一樣，能不斷創新的大腦？」記者問。

戴森微笑著給了個頗具哲學思維的回答：「想做什麼事情，就去做吧。」

「我從來不給建議，因為沒人知道明天會怎麼改變，所以我說的話不重要。但我覺得對每個人都真正重要的是：想做什麼事情，就去做，」戴森強調。

這句話是他給的忠告，但描述的也是近半世紀前的自己。

戴森忽然轉頭，望向窗外陳設在園區內的海上高速登陸艇。這看來有點突兀的擺設，背後其實有段故事。

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