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這間深夜甜點 讓顧客再晚都要買

2019-02-13 14:38Cheers

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【文／蘇于修　圖／卓杜信攝影,深夜裡的法國手工甜點提供】

古亭捷運站附近有家甜點店，深藍色的門簾低垂，充滿神祕色彩，卻總在夜裡大排長龍，Facebook按讚的人數逼近80萬人次。這不是故弄玄虛，只是偶然與美好的意外。

被網友暱稱為「深法」、「深夜裡的法國手工甜點」創辦人劉啟任笑道，因為以前白天要經營補習班，只好在下班後的深夜讓客人取貨，絕非搞神祕！

13歲時，家裡遇上金融風暴，劉啟任一夕間從天之驕子變成清寒子弟，被迫展開各式各樣的打工生活，最後是在補習班得到價值感。不到20歲成為台北最年輕的補習班班主任，也從此展開他「補教業／甜點業」的斜槓人生。

當時，班上有學生想開甜點店，他大方投資3、400萬，半年後學生舉白旗投降，劉啟任索性接手。念台灣大學數學系的他說：「我是研究型的人，一玩就開始鑽研，像是義大利式跟法式蛋白有什麼差別？溫度的影響為何？我開始分析、寫報告，把甜點技法全部練一遍。」

儘管沒日沒夜地研發，但初期劉啟任只是為了鼓勵學生，考100分可吃到老師親手做的蛋糕；再順便以成本價賣給要送蛋糕給朋友的學生。學生丟出各種甜點考題，他也樂於接受，成為無師自通的甜點高手。

「你問我究竟何時賣出第一個甜點，我也不知道，」他大笑。

「深夜裡的法國手工甜點」由學生命名、開粉絲專頁。2011年，開始在古亭捷運站口開放「深夜一小時取貨」。當時沒有店面，憑著口碑，夜夜大排長龍。

2017年8月，終於開出一間小巧的實體店面，很多人提醒劉啟任，開實體店面會增加成本，但對他來說，「如何讓消費者更舒適，才是重點。」

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【全文未完，完整內容請見《Cheers》220期，網址https://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5092654】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

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