一件襯衫創辦人黃山料／「好好生活」才是我們嚮往的成功

分享 facebook 【文／盧智芳 圖／廖祐瑲】

對「1990後出生的我們」，黃山料用「漂流青年」這4個字形容。這也是他人生第一本著作的書名，記錄了他創立「一件襯衫」影音平台的歷程。

看過「一件襯衫」的人物影音，很多人直覺拿來跟對岸的「一条」相比。

畫面清新有質感、敘事感性動人，是兩者的共通處，但不同點卻是，「一条」是8個中年大叔以傳統媒體人之姿挑戰新媒體；「一件襯衫」卻是一個24歲的青年，背著200萬元負債，試圖在被「出社會」的殘酷現實壓得喘不過氣的當下，透過創業，為自己找出一條活路。

2017年6月，身兼助理、編輯、導演，也扛起公關、行銷、業務提案的黃山料，開始了他的「拍攝人生」。當年9月起，「一件襯衫」每週固定推出一則「溫暖你的故事」，至今已製作將近100則，每週觀看人次達到96萬人，單則最高觀看紀錄更高達500萬次。

故事主角都來自生活日常──「放棄百萬年薪的刺青師」、「失戀人必去的勵志酒吧」、「台北藝術家房東，只收有夢想的房客」……，無須豐功偉業來定義陪襯，但每張年輕的臉孔、閃耀的眼神，鏡頭下清晰地傳遞出他們如何以自己的堅持與信仰，活得很酷、很帥、很精采。

為什麼「一件襯衫」能夠引起強烈共鳴？「大家都好累，」黃山料說。那種「多撐一天都好難受」的心情，他在工作中深刻體會過。顯然，「一定有很多人跟我一樣」。

確實，影片下方長長的留言，每一則都流露出對尋找一座燈塔的強烈渴望。而在口碑與流量帶動下，「一件襯衫」去年已開始獲利，並擴張到目前全職8人、兼職7人的團隊。

隨著事業站穩腳步，問黃山料：「漂流青年會不會有新的篇章？」曾經與社會格格不入，如今終於踏上實踐理想之途，「我還在好好體會中，」他這麼回答。

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