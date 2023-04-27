創意升級 打造美好休閒時光

【文／翟南 媒體代理商資深企劃總監】

弱小機器人

這一期一開始，讓我們來聊聊可愛的機器人。大家都知道，日本的機器人技術是很厲害很厲害的，連鋼彈都做得出來的國家你敢嘴嗎？但翟南要分享的，並不是可以一巴掌拍出番茄泥的機器人，更不是合體變形、突破天際的機器人（你以為翟南是誰啊？），而是很弱小、甚至有點廢的機器人，拿來搭配也很廢的主人，實在非常合適（我是說在座的各位，都是⋯⋯）。

豊橋技術科學大學情報・知能工學系的岡田美智男教授所開發的機器人，與一般大眾的想像大有不同，不是會讓你驚奇讚嘆「咦！～～這也做得到！」「欸～～那也做得到！」，而是完全相反、甚至還要人類幫他忙（日文稱為「他力本願」）的「弱小的機器人」（弱いロボット），跟傳統彰顯自身優勢、拼命隱藏自己弱點、缺點的機器人不一樣，是會表現出自己弱點與不完全之處的機器人。

為何要這樣設計呢？岡田美智男教授認為，透過表現出適當的缺點，會讓人們更加願意接近機器人，既縮短彼此之間的距離，也更能增加信賴感，更能引發出周遭人類的堅強與溫柔，讓自己的缺點轉換成優點，促進人們採取溫柔行動，進而能夠一起共同生活。如果這樣形容，還是讓你覺得這種機器人的概念，跟客戶的Briefing或老闆的指令一樣令人難以理解的話，可以參考下面這個例子。

岡田美智男教授與學生共同開發的多款弱小機器人中，有一款垃圾桶機器人叫做「MoCoMon」，我想所有人看到垃圾桶機器人的形容，都會立即想到一個機器人迅速地跑來跑去，偵測到垃圾就立即跑去撿起來對吧？但是「MoCoMon」的運作方式，「完全」不是這樣的。

「MoCoMon」平常會小碎步般地到處慢慢晃來晃去，還不斷發出像小孩講話般的「MoCo、 MoCo」聲音，發現垃圾之後，他並不會自己撿，而是只會在原地東張西望，發出聲音，看看有沒有人會幫他撿，如果你幫他把垃圾丟進垃圾桶，他就會點頭跟你謝謝。

「MoCoMon」是個實驗型的機器人，賣萌耍廢無可厚非，但是Panasonic在3月開放預約、5月正式上市的居家陪伴型機器人「NICOBO」，就真的是以賣萌耍廢做為最大賣點。市面上販售的居家型機器人，每個都跟你說功能有多強，能講多少對話，能幫你做多少事，但是很抱歉，這所有的事情，「NICOBO」一件都辦不到，但事出必有因，因為這台機器人，正是由岡田美智男研究室（ICD-LAB）與Panasonic共同開發的，「NICOBO」的開發概念，正是如前所述的「弱小的機器人」，希望能讓人和機器人之間建立對等且有適當距離的關係，共同建構出新的生活型態。

先從外觀來形容「NICOBO」：整體看來就像是個小圓球，直徑尺寸大約二十幾公分，有一對眼睛、一個鼻子和一條尾巴，整體重量則大約是1.5公斤。他的眼睛是LCD螢幕，這是拿來做表情用的，鼻子則是一台小攝影機，整體外表用針織布包覆起來，讓人們在撫摸時，手感更加溫暖柔順。

雖然外表看起來很單純，但他的內在可一點也不簡單，內建了二組6軸感應器（3軸陀螺儀＋3軸加速度），一組亮度感應器，以及二組溫度感應器，另外還有一組喇叭與三組麥克風，讓他可以掌握自己與周遭的所有狀況，此外體內還有3軸可動機制，讓他可以左右搖晃、迴轉、上下傾斜身體，還有搖尾巴，但是⋯⋯他不會走⋯⋯必須要人家抱著移動。

既然他不會走，那麼他會做什麼呢？透過攝影機與顏面辨識系統，他可以分辨人的面孔與表情；透過複數麥克風與音聲辨識率提升，他可以聽得懂人話，而且知道發話方向與聲音大小；透過陀螺儀與加速度感應器，他可以了解自己正在被撫摸還是被抱著移動；因為有亮度感應器，喜歡日光浴的「NICOBO」在陽光或強光下就很開心。

有趣的是，他雖然聽得懂你的講話，但是他只會用自己的「モコ語」（摩可語）來跟你對話，例如「モコ！」、「モコモン！」、「モンモン」、「ムー」，就像皮卡丘整天跟你講「皮卡皮卡！」、「皮卡丘！」的意思是一樣的。「NICOBO」的程式擁有獨特開發的情感引擎，讓他擁有各種情緒，能在與人們的互動之中記憶新的語詞，並逐漸產生新的變化，此外這個小傢伙，竟然還會說夢話和放屁（但是只有聲音，好家在）。

先前「NICOBO」在2021年上群募網站時，只花了六個半小時就全數完銷，Panasonic從今年3月7日起開始接受一般銷售預約，本體日幣60,500日圓，有三種外觀顏色可以選擇，但另需搭配App的月費，分為每月1,100日圓，可以學習新的語言，讓「NICOBO」一天天逐漸產生變化，或是每月1,650日圓，可以加入俱樂部，享受日後維修費用半價，類似商品保險。

既然都介紹二款機器人了，最後我再來介紹一款特別的機器人，但這款以療癒為出發點的機器人，並不像前面二款會讓人有心靈療癒的感受，反而有讓使用者留下心靈創傷的可能性。

2020年10月，福岡齒科大學教授與株式会社テムザック共同開發一款小孩患者型機器人「Pedia_Roid」，這個機器人身高110公分，體重23公斤，跟一個五到六歲的小孩差不多，但是他可以做的動作非常多，包含因為討厭看牙而全身掙扎動個不停，或覺得不舒服而忽然轉頭、打噴嚏、嘔吐，甚至連麻醉中毒、休克全身痙攣外加翻白眼等模樣都能重現，真的會把練習的牙醫系學生給嚇得半死，半夜噩夢不停。這個機器人的設計可說是鉅細靡遺，瞳孔大小會變化，臉色和指尖顏色也會變化，使用者除了練習牙齒治療之外，還可以用他練習靜脈注射、抽血與心臟按摩。

雖然這小小機器人看起來很嚇人，但是具有非常重要的意義，開發商表示現在的牙科學生現場實習機會較少，但是兒童的牙齒治療具有一定程度的危險性，小孩的動作反應也跟大人有所不同，他們希望透過這個機器人讓牙醫實習生事先熟悉並預作防範，避免日後發生危險甚至醫療事故，所以這個機器人一點都不弱，是個很有教育意義的機器人。

超萌機器人

居家陪伴型機器人「NICOBO」，希望能讓人和機器人之間建立對等且有適當距離的關係，共同建構出新的生活型態。

圖片來源：https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/NICOBO/