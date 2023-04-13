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關於碎片化的生活

聯合新聞網／ 動腦

【文／邱品瑜 動腦編輯部】

在尖峰時段搭乘交通工具時，人擠人之際難免會不小心看到陌生人的手機螢幕，舉凡，搞笑短影音、網路購物、新聞、語言學習、遊戲…等，都是不少通勤族運用時間的選項，若仔細推敲，會發現其中有不少品牌的蹤跡，使用者在潛移默化中，接收著品牌無論是提供免費服務，或是品牌內容，與其互動。

本期《動腦》2023年4月號564期，以「碎片化時代 品牌全新佈局！」為題，與讀者們分享，有哪些品牌、企業，看準生活者的零碎時間，提供即時、便利的相對應服務。行銷策略上，又該如何「以消費者為本」，精準在對的時間找到對的人？

因應碎片化時代，許多旅遊業者、餐廳、娛樂產業，也趨於更大力推廣電子票券消費模式，讓生活者無論是送禮、自用，都有方便、多元的選擇。在忙碌的日常中，或許不是每一個紀念日，都能陪伴在重要的親朋好友身邊，而簡單的電子票券，便是聊表心意的不錯方案之一。

此外，在本期我特別想推薦「在碎裂的鏡面上 不斷反射前進 創意如何直映眼球？」這篇文章，疫情之後，消費者仰賴數位渠道的行為更加多元、緊密與深入，虛實加速融合也意味著「碎片化更趨粉碎」，而廣告創意又該如何粉碎佈局，將創意反射至顧客內心？

該文亦詮釋出2022年台灣創意代理產業整體概況，同時在副專輯中，也收錄一年一度「2023台灣綜合創意代理商大調查」，點點滴滴都是編輯部的努力足跡，只為給讀者最精華，有幫助的資訊。

【本期完整內容請見《動腦》2023年4月號；訂閱動腦知識庫

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關於碎片化的生活

「碎片化」一詞從手機興起後，便形影不離的充斥大眾生活，無論是購物模式、閱聽專注等，都受其深遠影響，因此過去繁複的會員登入、購物流程、宣傳影片、客戶服務等，各企業無一不積極優化，就是希望能在更短的時間內，解決消費者需求與問題。

碎片化時代 品牌全新佈局！

時代更迭，若要想吸引消費者們的注意力，行銷必須更加創新和精準，本期《動腦》分享行銷傳播代理商、品牌等如何運用行銷策略及佈局，來面對碎片化時代的衝擊。

在碎裂的鏡面上 不斷反射前進 創意如何直映眼球？

閱聽人多元的數位行為，讓創意工作更加快速且忙碌，傳統編制被迫打破框架，汲取物換星移的工具知識，並應對百變的消費價值觀，攜手企業品牌在時代颶風颳起的碎片上前進，每時每刻均戰戰兢兢。

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