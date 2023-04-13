聽新聞
test
0:00 / 0:00
關於碎片化的生活
【文／邱品瑜 動腦編輯部】
在尖峰時段搭乘交通工具時，人擠人之際難免會不小心看到陌生人的手機螢幕，舉凡，搞笑短影音、網路購物、新聞、語言學習、遊戲…等，都是不少通勤族運用時間的選項，若仔細推敲，會發現其中有不少品牌的蹤跡，使用者在潛移默化中，接收著品牌無論是提供免費服務，或是品牌內容，與其互動。
本期《動腦》2023年4月號564期，以「碎片化時代 品牌全新佈局！」為題，與讀者們分享，有哪些品牌、企業，看準生活者的零碎時間，提供即時、便利的相對應服務。行銷策略上，又該如何「以消費者為本」，精準在對的時間找到對的人？
因應碎片化時代，許多旅遊業者、餐廳、娛樂產業，也趨於更大力推廣電子票券消費模式，讓生活者無論是送禮、自用，都有方便、多元的選擇。在忙碌的日常中，或許不是每一個紀念日，都能陪伴在重要的親朋好友身邊，而簡單的電子票券，便是聊表心意的不錯方案之一。
此外，在本期我特別想推薦「在碎裂的鏡面上 不斷反射前進 創意如何直映眼球？」這篇文章，疫情之後，消費者仰賴數位渠道的行為更加多元、緊密與深入，虛實加速融合也意味著「碎片化更趨粉碎」，而廣告創意又該如何粉碎佈局，將創意反射至顧客內心？
該文亦詮釋出2022年台灣創意代理產業整體概況，同時在副專輯中，也收錄一年一度「2023台灣綜合創意代理商大調查」，點點滴滴都是編輯部的努力足跡，只為給讀者最精華，有幫助的資訊。
【本期完整內容請見《動腦》2023年4月號；訂閱動腦知識庫】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言