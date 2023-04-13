【文／邱品瑜 動腦編輯部】

在尖峰時段搭乘交通工具時，人擠人之際難免會不小心看到陌生人的手機螢幕，舉凡，搞笑短影音、網路購物、新聞、語言學習、遊戲…等，都是不少通勤族運用時間的選項，若仔細推敲，會發現其中有不少品牌的蹤跡，使用者在潛移默化中，接收著品牌無論是提供免費服務，或是品牌內容，與其互動。

本期《動腦》2023年4月號564期，以「碎片化時代 品牌全新佈局！」為題，與讀者們分享，有哪些品牌、企業，看準生活者的零碎時間，提供即時、便利的相對應服務。行銷策略上，又該如何「以消費者為本」，精準在對的時間找到對的人？

因應碎片化時代，許多旅遊業者、餐廳、娛樂產業，也趨於更大力推廣電子票券消費模式，讓生活者無論是送禮、自用，都有方便、多元的選擇。在忙碌的日常中，或許不是每一個紀念日，都能陪伴在重要的親朋好友身邊，而簡單的電子票券，便是聊表心意的不錯方案之一。

此外，在本期我特別想推薦「在碎裂的鏡面上 不斷反射前進 創意如何直映眼球？」這篇文章，疫情之後，消費者仰賴數位渠道的行為更加多元、緊密與深入，虛實加速融合也意味著「碎片化更趨粉碎」，而廣告創意又該如何粉碎佈局，將創意反射至顧客內心？

該文亦詮釋出2022年台灣創意代理產業整體概況，同時在副專輯中，也收錄一年一度「2023台灣綜合創意代理商大調查」，點點滴滴都是編輯部的努力足跡，只為給讀者最精華，有幫助的資訊。