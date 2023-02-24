SDG12 責任消費與生產： 元太電子紙 貫徹綠色產業 實現永續價值

【文／蕭妤秦 動腦編輯部】

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彩色電子紙技術

全彩電子紙增加閱讀豐富度及廣度，也拓展電子紙的使用範圍。

圖片來源：元太科技提供

元太科技（E Ink）是台灣專營電子紙設計及研發與製造的電子紙製造商，創立於1992年，其公司掌握關鍵電子紙技術，包括Amazon、KOBO在內等多家國際品牌均採用元太科技的電子紙，2022年Q3法說會更公布彩色電子紙開始出貨的消息。

電子紙技術目前已被廣泛用在賣場電子標籤、公車站牌、電子布告欄、行李箱等領域，而全球有超過90%的電子紙都來自台灣的元太，考慮到未來歐洲國家開始針對戶外數位廣告提出限電，可以節能的電子紙或許將會是下一個替代方案。

電子紙的核心技術為「電泳式電子墨水（Electrophoretic Ink）」，透過電擊的正負來控制電子墨水中黑白粒子的移動，來達到畫面的顯示。

且由於電子紙主要利用環境光源的反射來呈現，不僅可以降低對人體眼部的負擔，在視覺上也做到與傳統紙張相似，也能減少現在人長期使用LCD 或 OLED 等顯示器可能引發眼疾的風險。

最常聽到的電子紙產品可能就屬電子書閱讀器，不過其實現今生活中，許多地方都已經開始出現電子紙的應用，例如路口常見的公車站牌，使用「太陽能電子紙智慧站牌」不僅裝設簡單、耗電量低，在太陽光下也能清晰呈現畫面，且無線網路的訊息更新，可以即時呈現公車到站資訊。大大降低設置及維護保養的成本，環保節能的同時也提供更加便利的候車體驗。

電子紙及其省電跟低耗能的特性，意味著二氧化碳的排放量也非常的低，也被應用在電子標籤上，出現在物流倉儲、零售及醫療護理業。

電子標籤不需要手動更換紙張，且可以即時更新產品及售價資訊，減少重新印製標籤的人力及成本，提高商品資訊的準確性，並且可同時監控多家商店的貨架訊息，自動更新系統，協助企業有效率地進行銷售。

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太陽能電子紙智慧站牌

101公車站牌等多處都設有電子紙應用之智慧站牌。

圖片來源：元太科技提供

積極發展綠色經濟 實踐淨零碳排

隨著CSR擴大到ESG，企業在經營永續發展也將被拓展的廣泛及深遠，邁向永續發展的過程中，元太科技在ESG主軸上增加了P（Product，產品），成形其獨有的P、E、S、G架構，更在核心上與聯合國的SDGs做出結合，全方位考慮不同面向的問題。

元太更對於永續經營有著嚴謹的分工，在P、E、S、G架構下細分為包含風險管理在內的七大項目，如產品永續、綠色製造、企業承諾、公司治理、永續供應鏈、社會共融，以6個永續基石為核心，搭配18個永續行動做出具體回應，更提出54個永續指標來進行自我檢驗。

綠色經濟在環境及各個面向中推動所謂低碳成長、降低環境的汙染、增加能源資源的利用，同時在避免危害生物多樣性跟維繫生態系上做出的努力，簡單理解綠色經濟是去推動經濟成長跟降低環境污染的一種目標，是一種在持續發展經濟的前提之下，同時兼顧永續概念，呈現出既能滿足當代的需求，又不會損及後代利益的一個發展模式。

元太科技以一個產品提供者的角色，認為其產品除了在發展永續上有利基點的優勢外，也對促進綠色經濟有著巨大的助益，更希望能夠在綠色經濟的發展過程中，做出貢獻。

在永續的目標及前提之下，既要維持的經營成長又要不損及環境，甚至要去保護環境生態，更要對社會展現正面的影響力，企業要考慮到的東西就會變得非常多，除了基本的經濟發展因素，如人造資本、經濟資本等等，再者到環境面或社會面的考量，都希望可以朝著節能減碳，且降低對環境的衝擊來出發。

傳統企業或許會將「最大化企業獲利」放在首要目標，但現然這與現今社會中所期望的企業責任有所不同，關於永續與企業經營該如何兩全，還是得要將問題回到實際層面來做考量。永續的經營模式會需要公司擁有持續的獲利才能推動及發展，但反過來說，永續的經營策略也可以對公司形象帶來正面的影響，幫助公司持續成長，進而創造更多收益。