居家生活中的創意元素

【文／翟南】

親愛的，我把電影院椅子買下來了

這期一開始，讓我們來談談電影院的魔力吧。

根據維基資料，電影在1888年被發明，之後美國路易西安納州紐奧良在1896年出現第一家專門播放電影的戲院「Vitascope Hall」，但真正專門為播放電影而設計建造的電影院，則是1902年出現於加州洛杉磯的「Tally's Electric」戲院。

一直到現在，電影院依然是個充滿夢幻色彩的所在，許多電影為人們所讚頌，而許多電影也讚頌著電影院，一旦進入了電影院，就彷彿進入另一個世界，在這裡你可以忘卻外頭的塵囂煩惱，享受大螢幕視野與絕佳環繞音響效果，沉浸在各種電影之中，隨著劇情歡笑、流淚、心動、緊張，更重要的是：在電影院裡，實在是很．好．睡！（動腦編輯：你寫了二百多字，就只為了講電影院很好睡？想被扣稿費嗎？）

是的，你絕對無法否認，電影院就是超好睡！在早年冷氣還不普及的年代，能在炎熱夏天之中進電影院看電影，簡直就是人生至高無上的享受，而且電影院烏漆媽黑（翟南註：教育部說應該要寫成烏漆墨黑）的空間，根本就是為了睡覺專門打造的呀（大誤），大概就是基於這樣的緣故，許多電影院都精心打造出符合人體睡眠工學，最適合睡覺的電影院椅子，好讓觀眾看電影沒幾分鐘、還沒嗑上幾顆爆米花喝上幾口可樂的時候，就已經酣然打呼，帶著微笑沉沉進入夢鄉。

今年1月，位於東京都豊島區擁有26年歷史的影城「池袋HUMAXシネマズ」為了發展新事業，決定將六個館中的二個館關閉，總數230座的椅子照理也要全數予以拋棄，影城負責人心想，與其拋棄這些椅子，不如讓它們能夠發揮更好的作用？於是他做出很有趣、在日本也捲起大量話題的決定：讓我們來賣電影院真正在用的椅子吧！

「池袋HUMAXシネマズ」從1月6日起在網路接受民眾申請購買電影院的椅子，每張重達25公斤的椅子售價日幣9,999日圓（寬55公分，深75公分，高107公分），但是購買者得自己想辦法搬運回家。這項預購在1月19日就已全數銷售一空，之後在1月28日與29日進行交貨：購買者來到電影院，電影院在現場把固定椅腳與地板之間的螺絲給拆掉之後，購買者就整組扛回家。有趣的是除了椅子之外，「池袋HUMAXシネマズ」這次販售的電影院物品還包含了驗票櫃台、垃圾桶，以及影廳大門！而且還真的都賣光了。

翟南歡樂的引經據典 冷知識時間

有關電影院椅子的冷知識不多，但這個非常好玩。去年最熱門的電影之一，就是阿湯哥主演的電影「捍衛戰士．獨行俠」，劇中阿湯哥駕駛著F18與F14戰機翱翔天際，讓許多影迷忍不住一刷再刷，而在日本網友之間也玩起一個非常有趣的活動，那就是在網路訂購電影票時，特別挑選號碼「F18」（F排第18號）或「F14」（F排第14號）的座位來訂購，之後再把這頗具特殊紀念意義的票根照片在社群裡分享。

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聰明再利用的好創意

「池袋HUMAXシネマズ」為發展新事業，將六個館中兩個館關閉，並在網路上接受民眾申請購買電影院椅子，竟在短時間內全數被搶購一空！

圖片來源：“ヒューマックスシネマ” Twitter