終結浪費！Tasteme媒合食物新生命

【文／楊子毅 動腦編輯部】

根據聯合國統計，全球有三分之一的生產食物未經食用，造成每年近10億噸的食物被丟棄，每人平均浪費74公斤，不只造成許多不必要的碳排放，同時世界上仍有8億多的飢餓人口問題。不過，實際數字可能遠遠超過這些統計……。

Tasteme創辦人暨CEO葉柏軍，在看到路邊麵包店每次打烊後，都會將剩餘的食物丟到垃圾袋裡頭作廢，其身為客家人的勤儉精神，不忍這些商品被浪費，同時看到社會上有越來越多解決剩食相關問題的單位，於是決定攜手Tasteme營運長林柏耀等人共同研究，創辦了食物共享媒合平台Tasteme。

與一般食物銀行不同的是，Tasteme開放商家在每日關店前評估剩餘的食品，以類似「福袋」的形式（不指定產品）來販售給一般消費大眾，達到公平分配資源的目的。而食物銀行則是蒐集即期或是過季但仍有效的食物，透過志工來分送給弱勢戶。Tasteme表示，並非想取代食物銀行，而是多提供一個管道給店家處理這些即期良食。

林柏耀說明，Tasteme僅作為媒合平台，不會販售過期食物，將食品安全交由店家自身負責。而Tasteme會員可以在平台上預先提出需求，若店家打烊之際仍有良食（仍在有效期內可食用之產品）可售，才會實際進行扣款，讓顧客前來取貨。

透過福袋的方式，如此一來，消費者可以用更低的價錢購買到食物或是嘗鮮，而市場上刻意等到關店前打折才來消費的顧客也會因此減少。

Tasteme指出，依據環保署統計，台灣每人每年平均生產出150公斤的廚餘，比中國、日本及韓國多出20％，價值約4,000億台幣，而其中三分之二的食物浪費就發生在零售端。

林柏耀表示，在平台成立之前，團隊奔走雙北地區將近1,000家商店，最後有100多位店主願意嘗試這項剩食銷售模式，其中以麵包店與自助餐店為多數；而後有更多咖啡廳、飲料店、餐廳（商業午餐）、冷凍食品（含宅配）甚至是洗髮品廠商陸續加入。

Tasteme App

Tasteme平台介面可以看到推薦產品，或是可使用地圖查找附近有機會提供剩食商品的店家。點進店家頁面後，呈現出預計販售的商品、先前顧客評論，以及至今該店透過Tasteme所減少的碳排放量。Tasteme預估，平均每銷售出一份剩食餐點，可減少地球上2.5公斤的CO2當量。

將「解決剩食」變成全民運動

目前，Tasteme的會員以25至35歲的上班族為大宗，其次是18至24歲學生族群和40至50歲的媽媽族群，男女比接近1比1，但女性會員佔多一些，也顯示女性消費者對於「省錢」、「環保」更加留意。

林柏耀提到，其實最初Tasteme設定的目標族群是小資族、學生、低收入戶，由於食物銀行的產品配送對象多是政府單位編列的弱勢戶，但亦有許多身份在模糊地帶的經濟弱勢者也同樣需要類似的資源，而Tasteme便補足這樣的缺口，讓所有人都有機會用更划算的價格購買到產品。