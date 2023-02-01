共享經濟大熱潮 創造生活新體驗

【文／蕭妤秦 動腦編輯部】

溫室效應逐年增加、汙染問題也愈發嚴重，隨著環保意識抬頭，人們開始重視資源的利用，共享概念也推進永續環境的成熟，在科技力量的協助下得以獲得更多資源妥善分配的方式。在聯合國公布的《2022年世界人口展望》中，2022年底預計全球人口數將達到80億人，顯示全球人口在12年間成長了將近10億，也間接引出未來將可能有更多資源及能源危機。

企業品牌渴望以各種形式搭上環保趨勢熱潮，除了從產品原料及製程下手外，共享產業鏈也開始變得活絡，除去許多新創概念產業，許多老牌大企業也試圖乘上「共享」的商機，在創造利潤的同時，也可以為社會責任盡一份心力。

況且經過疫情的洗禮，本來可望蓬勃發展的共享產業雖然遭受打擊，卻不減其熱度，現在 市場將迎來許久未見的活耀，相關產業也都摩拳擦掌，伴隨這樣的氛圍，期望能恢復往日的熱度，或創造更多商機。

如今「共享」以更多元的面貌出現在生活中，基本會藉由以網路平台作為串連，存在在各個領域中的方式都不大相同，但在食、衣、住、行、育、樂中，無一不見以共享概念發家的品牌或服務。（省錢又減碳的共享惜食平台如何拯救美食？速閱P.60「剩食運動」了解新概念。）

共享趨勢流行 經濟發展勢不可擋

共享經濟的核心機制為「去中心化」，透過與以往租貸概念的不同，以市場供需為動力，在資訊透明的前提下，將本來存在於人與人之間（Peer to Peer）的分享行為，發展成為具有規模的商業方式。

共享經濟至今定義眾說紛紜，也沒有明確的出處，不過會將重心主要放在兩點上：網路平台作為媒介、閒置資源的利用。

科技發展讓資訊得以快速傳遞與交換，以網路作為媒介，不論是透過架設平台或使用App，都讓共享品牌可以擴大覆蓋範圍，即時掌握服務狀況作出回應，也拓展至有時效性的商品，促成更多資源的流動。

共享產業龍頭趨勢

疫情間全球觀光旅遊產業受到巨大打擊，Airbnb住房業務直線下降高達80％，讓其忍不住暫停許多營運項目，並進行裁員，將目光放回「功能」面，專注於產品及其功能。

Airbnb執行長暨共同創辦人在經過疫情之後，宣布永久遠距工作，員工可以選擇所在的國家或自由搬遷，薪水將不會受到所在地區的影響，雖然仍有細項準則需要遵守，如每季一次一周的定期聚會……等等，但這項公布也在企業間投下震撼彈，許多人認為這將會是疫後改變工作模式的先驅。

Airbnb執行長暨共同創辦人布萊恩・切斯基（Brian Chesky）表示：「這個世界會變得更加彈性，而種彈性，只會發生在你相信團隊的成員時。」

就如同共享產業的中心理念，追根碩源也是建立在人與人的互信上，需要依靠長期積累的文化素養來維持，並在社會中樹立規範，成立在高公民道德社會之中，才有機會得以順暢運行，促進全民共同獲得高品質生活。

Airbnb頁面清楚簡潔

提供簡單使用的平台，讓用戶可以進行彈性選擇。

共享也是環保永續的一環

CORT是一間家具租貸的公司，曾經在2000年被股神巴菲特收購，秉持成立的初衷，希望延續環保的精神，為永續作出更多貢獻。

自 1972 年以來，CORT走在家具革命的前端，提供數百萬人了使用家具租賃才能擁有的靈活和自由，租期約3到4年，家具在官方清潔及運送管理下，可循環使用6次左右，發揮其最大效益。

輕鬆地讓任何房子都可以成為專屬自己的家，根據租用者的喜好靈活挑選家具，也能在生活有任何改變時，無須被家具拖累，自在自適的移動。除了居家空間另外也提供辦公室設備，可以幫助企業在沒有固定成本的情況下靈活地調整，優化辦公室成為良好工作環境，協助建立專業形象，最大化執行業務時的效率。