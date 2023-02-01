【文／楊子毅 動腦編輯部】

台灣消費市場雖然不大，近視人口比例卻是世界第一，眼鏡商品坐擁400億商機，吸引日本時尚眼鏡品牌JINS在2015年開始來台展店，提供台灣消費者更快速且平價的配鏡服務，目前在全球已有約680間實體店鋪。

動腦俱樂部第517次例會，邀請JINS台灣總經理邱明琪以「好玩就是王道──JINS的持續創新顛覆」為提，分享台灣市場策略與行銷案例。

台灣眼鏡店數量約有4千多家，消費者不只需求龐大，且時常遇到要價不斐的商品。邱明琪解釋，由於大多眼鏡產品在送到消費者手上之前，會經由約5家左右的公司抽取利潤，而JINS可以一條龍式地直接提供顧客商品，不只便宜，同時具有良好的品質。

「JINS眼鏡因為平價、顧客負擔得起，讓汰換時間縮短，因此在日本市場銷量第一。」她提到，JINS在台灣則已經是知名度第五，但消費者內心好感度第一的品牌。

JINS的產品特色，就是在開發階段時，就已經時常考量未來的行銷規劃。例如台灣高度近視人口多，普遍使眼鏡重量增加，因此針對在地市場特別推廣輕量材質的商品。

另外，有鑑於日本步入高齡化社會使人口面臨負成長，JINS開發更多元、不限近視者佩戴的眼鏡商品，來擴大消費人口基數，例如防風砂、過濾藍光或是保濕眼鏡等等。JINS不僅是全球第一家研發出濾藍光材質、應用在商品上的企業，保濕眼鏡更特別受到愛美女性的歡迎。

邱明琪解釋，其實推出保濕眼鏡原先目的，在於協助使用者改善乾眼症無法被治癒的問題，不過女性消費者卻發現它還可以改善歲月積累帶來的眼周細紋，讓JINS意外獲得新的客群。

除此之外，JINS亦在科技應用領域進行創新，推出智慧型眼鏡MEME，讓眼鏡不只可以看到外部的世界，還可以看到身體內部的世界。MEME可以透過偵測眼球運動來了解腦部以及身體變化，如果使用者即將感到睡意，就可以提醒避免駕駛。

JINS MEME運用情境

智慧眼鏡MEME可以提供使用者的身心資訊，並且提供良好的解方建議。

邱明琪舉例，現在已有日本旅遊巴士公司採用這項系統，來減少清晨班車的交通事故。或者是偵測馬拉松選手在跑步時身體軸心有無偏移、學生課表如何編排才能具有更好的專注度、協助漸凍人用眼球操縱螢幕……，甚至日本公部門機構還透過MEME了解員工上班有沒有偷懶等等，各種應用情境正如火如荼開始試驗。如今MEME已進化到使用者僅需裝配特製鼻墊，就可以使用這項系統。

近期，JINS還正在為孩童族群研究能抑制近視的鏡片，運用紫光做預防性的治療。邱明琪指出，由於現在的年輕族群花更多時間在家裡，不容易接觸到對眼睛有益的紫光，因而容易引發近視。

此外，JINS也在門市打造智慧空間，藉由AI來判斷顧客的臉型適合怎樣的眼鏡，並且從消費者的生活來了解合適的穿搭。邱明琪表示，人們不見得會相信店員的推薦，會認為是推銷話術，但反而會更相信AI的判讀相對客觀。

創造專注空間 Think Lab

JINS在日本辦公總部打造「Think Lab」，透過智慧眼鏡蒐集到的數據，打造提升專注力的空間。仿造人們最能集中精神的公園場所，藉由70%映入眼簾的綠色植物，以及調控最合適的溫度和環境聲波進行重現。