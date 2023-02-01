新年新鮮事 創意產品特搜

【文／翟南】

滾滾而來的戰國風潮

「不屈の者」巧克力

Mary Chocolate所推出的2023年情人節巧克力，以「つわもの」（強者）作為整體的主題，圖為以德川家康逸話為發想的「不屈の者」（不屈者）。

日本知名巧克力品牌メリーチョコレート（Mary’s Chocolate）雖然有個洋名字，但卻是由日本人原堅太郎在1952年創立的，他們在1958年舉辦的情人節特賣，據說就是日本情人節巧克力活動的開端。在經過六十幾年後的今天，他們準備的情人節巧克力主題是什麼呢？答案是德川家康。

2022年NHK的大河劇是小栗旬主演的「鎌倉殿的13人」，2023年則由大帥哥松本潤接手演出「怎麼辦家康」，想必會在今年捲起一股德川家康熱潮，但是Mary Chocolate是怎樣將德川家康的概念融入巧克力之中呢？

Mary Chocolate所推出的2023年情人節巧克力，以「つわもの」（強者）作為整體的主題，將日本戰國時代許多英雄豪傑的象徵與精神化身為巧克力，其中主打的就是德川家康，總共有三款，第一款是以德川家康逸話為發想的「不屈の者」（不屈者），8個入售價1,296日圓，材料使用家康出生地的靜岡綠茶，或是有益養生之道的黑芝麻等。

第二款是以家康取得天下的最終決戰：關原之戰為意象的「統べる者」（統率者）23個入1,620日圓，裡頭除了家康之外，還有代表東西軍雙方武將的巧克力，像是石田三成、黒田長政、大谷吉繼、宇喜多秀家等，材料也與各個武將有關，例如福島正則是知名的酒豪，代表他的白巧克力就使用了日本酒，代表龜山城城主的小早川秀秋，則使用龜岡市當地釀造的地酒。

第三款集合德川四天王（酒井忠次、本多忠勝、榊原康政、井伊直政）與十三人眾（我本來想全寫出來騙稿費的，但意外地忽然良心發現，於是寫了這段廢文來騙稿費）的「つわもの揃い」（強者集結），17個入2,376日圓，而其中代表井伊直政的巧克力竟然是醬油口味？這是因為在他15歲初次上陣打仗時，部隊用餐的湯裡沒有放醬油，井伊直政就耍性子拒絕不吃，而被武將大久保忠世罵他嬌生慣養，另一位四天王酒井忠次的巧克力，則放了出生地岡崎市產的柿子。

除了上述三款家康巧克力之外，「つわもの」還有許多其他戰國武將意象的巧克力，像是「洒落者」（時尚者）以戰國流行最先鋒武將伊達政宗為主題，裡頭還有一顆巧克力代表他的忠心部屬片倉小十郎。「熱き者」（熱情者）則以顛覆常識、大膽發想的領導者織田信長為主題，裡頭還有一顆巧克力代表背叛他的明智光秀（翟南註：把織田信長和明智光秀、熱連結在一起，這是什麼地獄梗嗎？）。

「稀代の者」（稀世之人）以享盡榮華富貴、戰國最強的出世者：天下人豐臣秀吉為主題，「切れ者」（切斷者）以戰國第一勇士真田幸村為主題，「才器の者」（才氣之人）則以風林火山著稱的「甲斐之虎」武田信玄為主題，最後一款「必勝の者」（必勝之人），則集結了統一天下之人：織田信長、豐臣秀吉與德川家康，這氣場實在太強悍了。

或許有人會問，為什麼情人節巧克力會用這麼陽剛的戰國武將當主題？大家不要忘了，日本情人節這天送巧克力，主要是女生送給男生啊！此外日本從2009年起興起一股「歷女」風潮，喜歡日本歷史和戰國武將的年輕女子大有人在。

家康風潮不只出現在巧克力上，還以一種難以想像的形式，出現在另一個難以想像的商品上，那就是包包，這裡讓我們先小小講一下歷史。

根據維基資料，一尾活龍的德川家康，總共生了十一個兒子和五個女兒（私生子及養子不列入計算），其中他特別鍾愛分封於尾張的九子德川義直，以及分封於紀州的十子德川賴宣，便明定若是德川宗家沒有子嗣可繼承將軍之位時，就從尾張德川家與紀州德川家選出將軍，之後第三代將軍德川家光又將家康的第十一子德川賴房（水戶德川家）加入成為德川御三家，可使用將軍家的葵紋，但水戶德川家沒有將軍繼承權。

1953年，御三家之首的尾張德川家第19代當家德川義親為了將幕府的大名文化流傳後世，就在名古屋開設了德川美術館，館內收藏了德川家康的遺物「駿府御分物」，以及各類收藏品共約一萬件，其中被列為日本國寶的有9件，日本重要文化財59件，以及日本重要美術品46件。

在「駿府御分物」中，有一件名為「花色日の丸威胴丸具足」的藍綠色大日丸盔甲，這是德川家康生前曾著用的盔甲，另一件「銀溜白糸威具足」盔甲，則是全身銀白色的美麗模樣，這是尾張德川家初代當家：德川義直生愛用的盔甲，不但穿著它舉辦新年的儀式，出外旅行也一定隨身攜帶。

德川美術館巧妙地將上述這二件盔甲的圖樣，聘請老職人運用京都傳統「西陣織」技術，製作成二款極致精美、男女生皆適用的小包包，而且還在包包的一角放上德川將軍家獨有的葵紋。這二款包包從2月3日起開始在德川美術館附設商店販售，每個售價日幣含稅3,520日圓。

扇貝安全帽

HOTAMET

守護漁夫的安全帽「HOTAMET」（扇貝帽），其原料來自於猿払村的廢棄扇貝殼。

這次介紹的這個新商品很有意思，不但非常具有環保概念，而且還是由廣告公司開發出來的商品。

四面環海的島國日本，每年出口最多的水產就是扇貝（ホタテ），而日本扇貝產量最高的地方，就是北海道宗谷地區猿払村。猿払村是日本最北的村落，占地590平方公里，是北海道最大的村落，也是日本第二大村落，但是人口卻不到三千人。

此地是日本扇貝的最大產地，1980年代之後因計畫養殖扇貝的緣故，讓此地變得非常富有，但每年加工扇貝之後所產生的貝殼廢棄物也多達4萬公噸，堆積如山的模樣真的嚇死人，要處理也非常頭痛，讓人不禁思考是否有更好的運用方式，能讓這些貝殼轉身成為村落的資源？

廣告公司TBWA/HAKUHODO思考，貝殼原本的任務就是「保護內部抵禦外敵」，而扇貝漁夫也「時常與危險為伍」，如果能讓扇貝殼轉變成為保護扇貝漁夫的裝備，那不正是一舉二得？

於是他們委託創業53年的老舖：甲子化學工業，與大阪大學宇山浩教授共同研究，將扇貝殼的主要成分：碳酸鈣開發成全新素材「カラスチック」，再製作出守護漁夫的安全帽「HOTAMET」（扇貝帽），而這些「HOTAMET」的原料，全部都來自猿払村的廢棄扇貝殼。

這頂「HOTAMET」的外觀設計靈感，同樣也是來自扇貝，開發團隊運用Biomimicry生物模仿工學，模仿扇貝殼的獨特構造，透過這個做法，可以使用較少量的原料來生產安全帽，每頂重量僅約400公克，但是強度卻增強了30%，整個過程從素材開發到設計，全都考量如何減少環境負擔，為地球永續盡一份心力，根據他們估算，「HOTAMET」的製程約比一般塑膠安全帽的碳排放量減少了36%。

目前「HOTAMET」有CORAL WHITE、SAND CREAM、DEEP BLACK、OCEAN BLUE、SUNSETPINK五種顏色，也是代表大海的顏色，除了給漁夫使用之外，也非常適合做為騎腳踏車通學、通勤的安全帽穿戴，每頂售價日幣4,800日圓，但不能做為機車安全帽使用。