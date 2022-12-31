【文／翟南】

拯救家長與小學生的好用書包

這期一開始，讓我們來聊聊日本小學生的書包吧。

我們常看到日本小學生揹在背後的書包，最早竟然是日本軍人在揹的？江戶時代末期，德川幕府的西洋式陸軍率先從荷蘭導入背囊，之後來到1885年（明治18年），官立小學「學習院初等科」開校，基於教育平等的理念，學習院禁止學生搭乘馬車或人力車來校，並開始導入讓小學生把上學用品放入背囊自己帶來學校的做法，這就是日本小學生揹書包的起源，緊接著當時的皇太子嘉仁親王（日後的大正天皇）在1887年進入學習院就讀，初代總理大臣伊藤博文致贈的賀禮就是皮革製書包。

在大正時代與昭和初期，皮革製書包是有錢人家孩子才揹得起的，平常人家小孩只能用布包一包，或使用布製的提袋，但在二戰結束日本進入經濟高度成長期的1955年後，書包開始普及，這些書包大多會從小學一年級入學開始，一路伴隨小朋友到六年級畢業，但這數十年下來，書包的價格也一路水漲船高，從1970年代平均一個書包要價7,000日圓，到2022年平均每個已經要價高達56,425日圓，更有55%的家庭購買55,000日圓以上的書包，使得書包購買費用成為許多家庭沉重的負擔，年輕父母買不起，只好由祖父母買單，來做為祝賀孫子入學的賀禮。

位於群山之中的日本富山縣立山町，在在2017年與大阪的戶外用品廠商mont-bell進行合作，諸多合作項目中有一項是希望mont-bell運用他們製作戶外背包的knowhow來開發一款書包，町長說「書包一年比一年貴，變成許多家庭的負擔，平板與教材也越來越多，重量越來越重（根據維基資料，日本小學一到三年級的書包平均重達3.97公斤），希望mont-bell能開發一款兼具機能與輕便性，同時價格又便宜的書包，好贈送給町內的孩子們」。

於是mont-bell就在2021年7月發表他們新設計的書包「One-Pack」，這個書包高35公分，寬25公分，深16.5公分，重量則僅有930公克，可以輕易收納課本與平板。mont-bell表示，他們特別著重在「輕量」與「耐久」二者之間的平衡，過去他們在開發登山背包時，講究的是「Light & Fast（輕量與迅速）」，重量越輕則動作越迅速，可以讓登山客躲避危險，但是越輕的材質耐久性就越弱，所以必須取得平衡，他們就是運用這樣的Knowhow，開發出讓孩童天天使用也不會輕易損壞的輕量書包。

mont-bell用了很多心思在這書包上，為了在雨天也能使用，他們在書包表面上做了撥水處理，此外如同前面所述，這書包會從小學一年級陪伴兒童到六年級，但是一年級與六年級的身高體型差距頗大，所以他們做了可動式的背帶設計，當背包與體格完全貼合時，背負的重量感就會降低，這是來自他們登山背包的Knowhow，此外放置平板或筆電等重物的位置最靠近背部，也是基於「背負重物越靠近身體越好」的登山知識。

「One Pack」其他體貼兒童的設計還非常多，在此就不贅述，而且有三種顏色可以選擇，這書包發表之後，立即引發全日本家長們的關注，因為這個書包的售價，竟然只要日幣含稅14,850日圓，是一般書包的三分之一不到！大家紛紛詢問「只有在立山町販售嗎？」、「拜託要對所有人販售」，因此mont-bell就從2022年12月起開始在全日本販售（11月1日起開始接受預約），造福全日本的小學生與家長。

既然講到書包，你知道一年之中的哪一天是「書包之日」嗎？前面講到，基本上同一個書包會伴隨日本小學生總共六年的光陰，以製作迷你書包聞名的日本皮革職人增田利正就將3月21日訂為書包之日，一方面這時候是日本許多小學舉辦畢業典禮的時期，另一方面則是因為3加2加1等於6，代表著六年的小學時光，也是對書包六年來的辛苦致上感謝的好日子。

mont-bell的書包「One-Pack」，著重於「輕量」與「耐久」二者之間的平衡。

當保時捷遇到日本盆栽

現代藝術家Daniel Arsham接到日本保時捷一項工作委託，其成品在去年9月完成並展出，這個藝術品的名稱叫做「Bonsai（ボンサイ）356」，而Bonsai正是日文的「盆栽」，讓我們先來簡單看一下日本盆栽的歷史。

盆栽是發源於中國的一項藝術，據說已有一千三百年的歷史，在日本又有盆景、盆石、盆庭、盆山等名稱。日本的盆栽藝術當然是從中國傳來的，最早的記錄出現於鎌倉時代的1309年，1603年時渡海來日的葡萄牙傳教士也記載當時的將軍家與僧侶們，都很熱衷盆山這玩意兒，江戶時代盆栽更是走入尋常百姓家，不再是僅限於上流人物的嗜好。

進入明治時代的明治6年（1873年）奧匈帝國維也納萬國博覽會、明治11年（1878年）巴黎博覽會中，日本都將盆栽作為庭園造景的裝飾，使其儼然成為代表日本的文化之一。

好，讓我們回到「Bonsai 356」吧，Bonsai是盆栽我們懂了，那麼356又是什麼？1948年6月8日，第一部掛著Porsche名稱的汽車通過道路認證，這就是保時捷Porsche 356/1 Roadster，356的數字代表它是保時捷的第356項商品。日本保時捷將一輛1955年出產的356 Speedster交給Daniel Arsham，請他表現出日本傳統美的意識「わびさび」，這其實是二個字「侘・寂」（侘び・寂び）。

「侘・寂」這樣的美意識，是希望人們即使身處貧困孤獨之中，心靈依然獲得滿足，因此這樣的美並非立基於浮華和裝飾，而是相反的簡約與寂靜，反映人世無常的另一種美，有些近乎超然了悟的禪之境地。為了展現這樣的枯寂之美，Daniel Arsham用了約二年的時間，將這輛充滿保時捷歷史意義的356 Speedster全部的車漆剝除，露出斑駁的金屬原貌，再用亞麻仁油代替防鏽劑反覆塗抹上去（這是日本的傳統工法），成功地營造出久歷風霜的表情語言。

這輛車所有的配件，全都使用珍貴的原廠零件，車子後方引擎蓋上則多了一個象徵盆栽的標誌，內裝部分也相當具有巧思，由日本知名流行設計師「小木"Poggy"基史」與「藤原裕」共同運用日本藍染棉布裝飾在許多地方，地板則鋪設日本生產的丹寧布（牛仔褲的布料）。

就這樣，一輛充滿日本「わびさび」之美的保時捷356誕生了，展現出「接受不完美的事物，在時間流逝中尋找一片平靜」的和風禪學，像這樣跨越國境、跨越時空、跨越商品與藝術的做法，頗值得我們廣告行銷人參考。

Daniel Arsham用了約二年的時間，將這輛充滿保時捷歷史意義的356 Speedster全部的車漆剝除，露出斑駁的金屬原貌，再用亞麻仁油代替防鏽劑反覆塗抹上去，成功地營造獨特樣貌。

引發爭議的生理期專用血紅入浴劑

去年11月18日，日本開發生活雜貨的公司ドリームズ（Dreams）發表一款極為特殊的商品：以生理期女性為TA的入浴劑「Bloody Bomb」（血紅炸彈），這入浴劑的特色是可以將浴缸染成血紅一片，廠商表示，這是他們調查300位消費者之後的研發結果，希望讓女性消費者在生理期間也能盡情享受泡澡的樂趣，為此他們還在廣告文案上推廣「生理浴」這個名詞與概念，希望扭轉消費者觀念，讓生理期的女生可以透過泡澡來舒緩生理痛，進而放鬆身心。

但是廠商在11月28日將商品訊息貼到官方推特之後，卻引發不少女性消費者的相反意見，例如「就是生理期間才不想看到滿滿的血色液體」、「生理期還要泡澡，之後的清掃很麻煩」、「宣傳寫每月一次，但每次生理期是三到七天啊」，許多人甚至懷疑商品開發團隊到底有沒有女生。

事實上，這個商品開發團隊的四人中有三人是女生，而且最初的發想者也是女生，開發團隊表示，他們以20到40幾歲的300位女性為對象做了網路調查，大約80%的消費者表示因為在意經血的問題，所以不會泡澡（翟南註：欸不是，問題不就出在這裡嗎？），此外在開發過程也持續用問卷進行社內調查，詢問女性員工「心裡會不會感覺不舒服？」、「香味還好嗎？」，在聽取眾多意見之後才決定發售，但當時公司內部並不是沒有反對的意見。

這入浴劑之所以是血紅色，源自於開發者想要消除女性使用者體內經血滲出的不安感（翟南註：很有沒看到就可以當作不存在的感覺），但是在網路上引發爭議之後，廠商決定降低血色的比重，調整為帶粉光的顏色，同時也會販售其他的顏色。