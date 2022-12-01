原來AI這麼近！充滿日常實用性的AI應用

【文／尼可】

根據日本普華永道（PWC）集團於 2022年1月發佈的企業AI使用預測調查報告，發現日本企業普遍對AI人工智慧的應用，正朝著非常積極的方向發展。

新興科技的普及，使得AI人工智慧不再像過往一樣充滿距離感，或是停留在「機器人」的印象。事實上，機器學習、AI模型訓練等人工智慧相關的應用，比比皆是。如何運用AI解決人類生活上的問題、提升工作效率，這樣的切入點是所有企業都有機會思考的。

本文《動腦》精選8個精彩的日本AI應用案例，看企業品牌如何善用AI優化效率，甚至對人類生活實踐更多關懷。

AI 監考系統，讓作弊行為無所遁形

無論是高中入學考試、大學入學考試，或是國家資格考試，都偶爾會傳出考生使用手機作弊的狀況。而目前大多數考試現場，仍仰賴監考官目視監控、定時巡場，以防止舞弊發生。不過，這種僅靠少數人肉眼觀察判斷的方式，難免會有盲點，又或是摻雜個人主觀判斷、進而對學生造成誤會的情況。

對此，擅長人工智慧與大數據分析的日本科技公司「User Local」，便運用深度學習，開發出能自動偵測考試作弊的 AI 技術。只需要在考試會場周圍安裝可聯網的監控攝影機，並即時將考場影像上傳，再透過 AI 系統從考生的姿勢、動作、眼睛視線等數據運算，進行影像判斷，即可自動找出疑似出現作弊行為的考生。

運用 AI 偵測作弊行為，不僅可補足人為監考的疏漏，因為有影像紀錄，也避免出現考生被無理懷疑的事情發生，讓考試更趨近公平。而考慮到考生的隱私，此 AI 監考系統也會將未偵測到作弊的考生進行人臉遮蔽，以保護個資安全。

User Local 開發的AI監考系統，可從考生的注視角度、頭部角度、手部動作等異常情況判斷作弊可能。而未有作弊跡象的考生，其臉部則會自動遮蔽以保護隱私。

AI 牙膏配方，獅王牙膏新口味開發時間縮短 20%

牙膏配方，並不是只有薄荷或水果口味這麼簡單而已。事實上，日本獅王（LION）在開發牙膏時，可是需要從500多種原料中挑選香氣與味道，接著摸索出最適當的比例，以打造出市場接受度高、適口性佳，又能帶點新意的牙膏口味。

而在牙膏開發任務中擔任重要角色的風味調配人員，稱作「調味師」。他們必須根據新產品的主要受眾（如不同的性別、年齡客群）或是特定的產品理念，耗費數個月以研發出一種新牙膏口味。

然而，獅王於今年8月正式公開他們的AI計劃，也就是讓AI針對獅王專業開發人員超過100小時的實作經驗、以及過去10年的一千多種配方數據進行機器學習，將人工智慧訓練成一名調味師。當AI模組逐漸成熟後，只要在系統輸入新產品特點，接著AI便會提供至少含有3種香料的牙膏配方，並且包含成分與比例的建議。

AI不只為牙膏開發人員減少反覆試錯、調整的時間，甚至也能預測產品製造流程中可能遇到的問題，例如牙膏質地與包裝的合用性。以往在研究開發階段，幾乎難以預測牙膏本體在包裝中的流動性；往往等到產品做出時，才發現牙膏難以使用，而不得不回過頭來重新考慮配方比例。

而在AI導入材料資訊學（MI，Material Informatics），便能提前預測此類狀況，讓新產品的製造工程能減少40%。這項AI牙膏開發系統，是獅王在2021年成立數位轉型部門「DX 推進部」之後的代表傑作，目的是為了提升新品開發效率，也或多或少引起市場好奇。而獅王也宣布，在未來1至2年內，消費者或許就有機會體驗AI製成的牙膏了。

AI 食譜，從料理影片自動生成烹飪步驟

日本電器大廠歐姆龍旗下專責研發的子公司 OMRON SINIC X，與京都大學聯合開發出一項 AI 技術，讓人工智慧可依據料理影片自動生成食譜。

這項AI技術的開發，首先從1,300支料理影片中分別擷取最重要的10個步驟，再將這些食譜步驟與 AI 編寫的食譜相結合，進而讓AI學習。透過機器學習的訓練，AI即可按照食材，辨識食材外觀在料理過程中的變化，並運用食譜中常用的詞彙，逐步編寫出食譜步驟。

例如在一次實際的演練中，AI 即根據一支炸豬排影片，迅速抓取幾個重要的步驟，接著自動生成「將豬肉裹上麵包粉」、「以平底鍋炸豬排」等文字。

AI 自動生成食譜的技術，未來將有機會廣泛運用於各種流程示範教學；只要讓 AI 熟悉該領域的常用步驟，即可透過影片迅速編寫出流程規範。例如：歐姆龍工廠內的生產製造流程，或是其他產業的 SOP（Standard Operation Procedure）訂定，更有效率的完成技術傳承、人員訓練等工作。

AI 演唱合成技術，

「VOCALOID：AI」重現歌姬經典美聲

曾引領日本樂壇風潮，對日本音樂演藝界有著深刻影響力的傳奇歌姬——美空雲雀，在2019年逝世 30週年時，在日本YAMAHA公司與NHK的攜手合作下，運用最新AI科技與4K 3D 投影技術，將逝去的經典美聲與巨星風采，再度重現於觀眾面前，令人驚豔不已。

首先，為了盡可能真實再現美空雲雀的歌聲與演唱風格，YAMAHA開發出AI歌聲合成技術「VOCALOID：AI」，以美空雲雀生前的演唱、說話等錄音素材，作為AI訓練來源，並運用機器深度學習（Deep learning）分析歌手演唱任何語言歌曲的演唱特性，不只重現歌手的音色、音調，也能呈現歌手獨特的唱腔風格、甚至是旋律或歌詞間隙等細微變化。

此外，在本次 NHK 紀念歌姬逝世30週年的特別節目中，也導入4K 3D高畫質全息投影技術，讓真人等比例大小的影像出現在舞台上，彷彿傳奇歌姬再次降臨舞台，獻唱一曲。

值得一提的是，本次演唱的歌曲是日本製作人秋元康特別寫的新歌曲，也就是美空雲雀生前從未演唱過。這使得本次 AI 歌聲模擬、4K 3D影像重現的挑戰性更高。拜現代科技之賜，最終NHK於2019 年9月29日的特別節目中順利再現美空雲雀的表演，而「VOCALOID：AI」首次公開應用的成功，也令人期待更多傳奇經典的重生可能。

AI 廣告文案，

未來的廣告內容將能即時自動生成？

廣告文案的生成，仰賴創作者對市場需求的洞察、對人類心理的理解，以及對文字的掌握度。AI人工智慧有可能製作出打動人心的廣告文案嗎？對此，日本電通廣告公司為提升文案生成效率，利用人工智慧開發了廣告文案生成系統——「AICO」（AI Copy Writer），或許有機會解答。