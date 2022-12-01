看見需求的創意服務與商品

【文／翟南】

叮！一下的餐廳

今年10月8日至23日間，在東京千代田區出現一間很有意思的期間限定快閃餐廳，之所以很有趣，是因為這間餐廳的主題叫做「叮！」。

什麼是「叮！」？吾等廣告行銷人，雖然看似腰纏萬貫、吃香喝辣，但實際上卻是整天與「叮！」為伍，無論是午晚餐在便利商店裡「叮！」一下，或是夜深人靜孤單一人回到家裡才開始吃晚餐的「叮！」一下，沒錯，這個「叮！」就是微波爐的聲音，而這間餐廳，正是以「微波食品」作為主題的快閃餐廳。

日本冷凍食品業界規模非常龐大，各類大小型業者不計其數，從2013年起，這些冷凍食品業者開始發起「Frozen Award」活動，區分為冷凍食品大賞與冰淇淋大賞，讓民眾共同參與票選出年度的最佳冷凍食品與冰淇淋，投票數也從第一年的25萬票，發展至去年的340萬票。

今年適逢「Frozen Award」10週年慶，為了滿足大家想吃各式各樣冷凍食品的慾望，「Frozen Award」就與複合商場「ヨドバシAkiba」合作，推出「チン！するレストラン」（叮！一下的餐廳）。

進入這間餐廳，首先你會看到三個牆面設置了超多的冷凍冰箱，裡頭滿滿都是各個品牌各種類別的冷凍食品，另一個牆面則是冰淇淋區，接著在餐廳的一個角落，則是許多台微波爐與熱水供應器，原來這家餐廳並非是點餐形式，而採取自助吃到飽的方式，愛吃哪樣就吃哪樣，愛吃多少就吃多少，只要拿自己愛吃的東西去「叮！」一下，就可以開動了。

大家不要以為這樣的冷凍食品很單調很無聊啊，餐廳內所提供的冷凍食品與冰淇淋，是來自約二百家廠商自己精選出的最強商品，所以總數也是大約二百種，官網上的分類就多達21種，像是炸雞塊、燒賣、漢堡肉、焗飯、章魚燒、炒飯、炒麵、烏龍麵、義大利麵、下酒菜、飯糰、甜點麵包等等，請注意，我不是在報導動腦編輯的午餐菜單，再講一次，我不是在報導動腦編輯的午餐⋯⋯（唉呀！唉呀！）。

主辦單位在宣傳上，設想了許多美好的情境，像是你可以組合炒飯、煎餃和拉麵，享受一頓豐盛的中華料理大餐，而父母也可在享用美味義大利麵的同時，讓小孩嘗試平常很難擁有的冰淇淋吃到爽體驗，或是像在為菜單點名一樣，把所有的下酒菜一次吃個夠，光是想像就讓人覺得很過癮啊。

「叮！一下的餐廳」費用是這樣的：午餐時間（上午11點到下午5點）限時90分鐘，每人1,500日圓（中高學生半價，小學生免費）；午餐時間（下午5點到晚上9點）限時120分鐘，每人2,500日圓（中高學生半價，小學生免費），雖然所有冷凍食品與冰淇淋都能讓你免費吃個夠，但飲料是需要另外計費的，此外也不能攜帶外食進場。

「チン！するレストラン」餐廳內所提供的冷凍食品與冰淇淋，是來自約二百家廠商自己精選出的最強商品。

日本超商門市新變化

LAWSON所開發的Walk Through結帳系統「LAWSON GO」，讓生活者購物更快速便利。

日本知名的超商LAWSON，10月11日在位於東京都文京區的三菱食品本社大樓內，新開了一間非常特別的實驗門市「Lawson Go MS GARDEN店」，這間店的特點，就是讓你不用排隊結帳，拿取商品之後，直接走出去就好了。

一講到新形態的便利商店，許多人都會聯想到無人商店，但LAWSON這家店並不是無人商店，店裡還是有人員的，他們什麼都做，就是不用結帳。這間店的起源，來自三菱食品向LAWSON提出需求，希望能有「以最短時間完成結帳」的門市，LAWSON就開發出一款Walk Through結帳系統「LAWSON GO」。

這套系統是怎麼運作呢？你要先登錄專用的App，掃描QR Code後進入門市，然後拿取你想要買的東西，而在你拿取商品時，店內的攝影機會掌握你的動向，你從貨架拿取商品時，貨架設置的重量感應器也會感應拿取的商品重量，將這些資訊交由AI判斷你拿取的到底是什麼商品，再加上你的付款方式早就登錄在App之內，因此就像一開頭所說的，拿了商品之後，直接走出去就好了，真不愧是「最短時間的結帳」啊。

事實上早在2020年2月至5月間，LAWSON就已在富士通的設施內試辦了「LAWSON富士通新川崎TS無櫃台店」，但因為疫情的緣故，大家都遠距居家辦公，設施內的人數銳減，這計劃就先暫停了，直到現在疫情緩和人潮回流，計劃才重新再開。

LAWSON表示，這套系統對於追求快速結帳效率的門市，像是位於辦公大樓或旅館、大型醫院內的門市都會很有幫助，此外也降低了人力的需求，今後他們也會依據各種不同需求，開發對應的門市類型。

日本知名的超商LAWSON，10月11日在位於東京都文京區的三菱食品本社大樓內，新開了一間非常特別的實驗門市「Lawson Go MS GARDEN店」，這間店的特點，就是讓你不用排隊結帳，拿取商品之後，直接走出去就好了。

一講到新形態的便利商店，許多人都會聯想到無人商店，但LAWSON這家店並不是無人商店，店裡還是有人員的，他們什麼都做，就是不用結帳。這間店的起源，來自三菱食品向LAWSON提出需求，希望能有「以最短時間完成結帳」的門市，LAWSON就開發出一款Walk Through結帳系統「LAWSON GO」。

這套系統是怎麼運作呢？你要先登錄專用的App，掃描QR Code後進入門市，然後拿取你想要買的東西，而在你拿取商品時，店內的攝影機會掌握你的動向，你從貨架拿取商品時，貨架設置的重量感應器也會感應拿取的商品重量，將這些資訊交由AI判斷你拿取的到底是什麼商品，再加上你的付款方式早就登錄在App之內，因此就像一開頭所說的，拿了商品之後，直接走出去就好了，真不愧是「最短時間的結帳」啊。

事實上早在2020年2月至5月間，LAWSON就已在富士通的設施內試辦了「LAWSON富士通新川崎TS無櫃台店」，但因為疫情的緣故，大家都遠距居家辦公，設施內的人數銳減，這計劃就先暫停了，直到現在疫情緩和人潮回流，計劃才重新再開。

LAWSON表示，這套系統對於追求快速結帳效率的門市，像是位於辦公大樓或旅館、大型醫院內的門市都會很有幫助，此外也降低了人力的需求，今後他們也會依據各種不同需求，開發對應的門市類型。

把現場演奏用真空包收藏起來

相信絕大多數人都會同意，音樂家在現場演奏的音樂，無論用哪一種儲存裝置（例如唱片／CD／DVD）都無法予以完美重現，但是在YAMAHA Design研究所負責開發裝置的柘植秀幸，正在用一種嶄新的觀念來解決這個問題，那就是把現場演奏的原汁原味，像食物真空包一樣收藏起來就好了。

10月27日，靜岡縣的濱松市樂器博物館舉辦了一場很特別的演奏展示會，現場擺了一支蒙古的馬頭琴，後方則是一幅真人大小的馬頭琴演奏者圖像，然後這無人彈奏的馬頭琴竟然發出了聲響，彷彿真人就在現場演奏一般。

過去我們聽CD或DVD時，無法獲得現場聆聽的滿足感，演奏會也常有「買不到票」、「距離太遠無法前往」等等的問題，如果樂隊成員解散分家，甚至演奏者......當小天使去彈豎琴了，那就更無法予以重現，這不是很可惜嗎？因此柘植秀幸就從2017年起，開始研發能夠重現音樂的裝置。

他所使用的方式，是將現場演奏的音樂收錄轉換成數位化的資料，然後再運用這項資料，透過特殊機器在實際樂器上產生極為精密的震動，藉以重現當初收錄的音樂。

這套YAMAHA的系統叫做「Real Sound Viewing / LIVE PERFORMANCE REPRODUCTION SYSTEM」，開發概念就是「ライブの真空パック」（現場演奏的真空包），讓現場演奏的音樂得以穿越時間和空間，如果早年擁有這樣的技術和設備，那麼披頭四和QREEN等樂團在日本創造的傳說演出，就能在今天被真實重現。

現在柘植秀幸正在研究，是否能使用這項技術來重現整個交響樂團，此外他們也正積極地與知名音樂家洽談中。柘植秀幸認為，這項技術除了可將現場演奏予以重現之外，其實還有個重要的意義，那就是文化的傳承，也是我們能贈送給後代的禮物。

許多人都忽略了，「音樂」也是一種無形的文化遺產，隨著時代演變，許多地區文化傳統樂器的演奏者逐漸老化凋零，到最後只遺留下樂器，卻無法重現當初演奏者實際演奏帶給人們的感動，但現在透過「Real Sound Viewing」技術，不管再過幾百年，現場演奏的魅力依然可以觸動人心並創造啟發。

柘植秀幸說，他自己就是高中時聽過一場LIVE演唱會後無法忘懷，進入大學就創立樂團，畢業後直接進入YAMAHA工作，他心想如果過了一百年後，人們仍然可以因為披頭四或美空雲雀的重現音樂受到啟發，將是多麼美妙又有趣的事啊。