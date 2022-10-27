全盈＋PAY混血背景 開創台灣電支新戰局

【文／王穎禛 動腦編輯部】

動腦俱樂部第514次午餐演講例會於9月14日舉行，邀請到全盈支付金融科技股份有限公司總經理劉美玲，以「全盈+PAY，混血背景開創台灣電支新戰局」為題，分享品牌如何讓用戶享受到全方位便利加乘體驗。

劉美玲首先提起台灣電支產業現況，2021年，台灣全年非現金交易額逾5.44兆元，且含括專營與兼營，台灣共有31家電支機構。全盈+PAY由全家、玉山銀行及拍錢包共同組成，為台灣首家由零售業者與銀行「混血」成立的電支機構，是否就擁有披荊斬棘的絕對優勢？劉美玲從成立契機、品牌解析、品牌挑戰到品牌新定位，帶領行銷人一覽全盈+PAY積極拓展之目標與展望。

全盈+PAY由全家、玉山銀行及拍錢包共同組成，為台灣首家由零售業者與銀行「混血」成立的電支機構。

成立契機

「市場有那麼多支付，聽說到處虧損，為何持續有業者投入？」劉美玲表示，在2020年「電子支付機構管理條例」通過後，賦予電支業者更多新業務，也使願意投入的機構更容易賺到該有的利潤，才讓全家、全聯等業者願意加入，擴大自身影響力。

嘟嘟&小藍鳥造親民形象

為了拉近與年輕族群的距離，全盈+PAY的吉祥物背景設定也相當有意思，由一隻降落地球的外星人演變而成的亮橘色「半企鵝」嘟嘟搭擋小藍鳥，可愛亮眼的形象就此進入大眾視野。此外，全盈+PAY開業時也找來滴妹拍攝宣傳短片，渴望藉由滴妹與嘟嘟互動的呆萌火花，塑造品牌的親民形象。

混血兒的優劣勢

劉美玲指出，全盈+PAY的混血背景顯現出資源整合優勢，卻面臨零售業與金融業之間思維差異甚大，歷經碰撞、取得兩者平衡點，最終才得以組成全盈+PAY團隊，也是創立初期最大的挑戰。

正式營運後，緊接而來的是在11家專營電子支付機構中，「市場如何因你而不同」的關鍵問題，劉美玲不斷思考著，在電支市場中全盈+PAY能改變什麼？對消費者有哪些價值？且全盈+PAY更碰到全家直營與加盟差異，無法統一透過所有通路推行到消費者手中，不過劉美玲仍相信：「環境越困難的時刻，越能讓你不一樣！」

跨界打造支付生態圈

全盈+PAY目前正嘗試融合「流量平台」、「開放平台」、「賦能平台」3種新定位。為降低通路開發支付的多餘成本與克服要求民眾下載App的困難點，全盈+PAY選擇以「嵌入式支付場景」的方式，進駐全家（零售）、智生活（社區服務）、MAYO（人資系統），達成「支付即服務」（PASS）的願景。