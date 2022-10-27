用創意為環境盡心力！

【文／翟南】

大家一起來減塑

這幾年日本的企業普遍有個趨勢，那就是節能減碳，一起朝著減塑的方向邁進，就讓我們先從飲料開始談起吧。

2018年起，日本部分電商開始販售「ラベルレス（Label Less）飲料」，也就是沒有標籤的飲料，進入2020年後，許多大型飲料商也開始紛紛推出這類商品，這其中牽涉到日本的法令。

被放入寶特瓶的飲料屬於「加工食品」，根據日本的食品表示法，廠商有義務在瓶身上標示食品的商品名與營養成分，而且必須一瓶瓶標示，為了符合法規，日本廠商開始推出「無標籤風」飲料，也就是將標籤做的很小置於頂部，讓寶特瓶飲料看起來像沒標籤一樣。

2020年4月，日本的資源有効利用促進法進行調整改正，根據這部法律，日本民眾在丟棄寶特瓶時，必須將可回收再運用的瓶身與無法回收的標籤分開處理，而改正的部分就是允許成箱或成袋販售的飲料，可以省去一瓶瓶的標籤，只要在外箱印上即可，這也讓真正的無標籤飲料得以實現，各廠商立即開始大舉進軍無標籤飲料市場，像是最基本的瓶裝水、茶飲料、碳酸飲料等，根據大廠ASAHI飲料表示，他們今年1到7月的無標籤飲料銷售數，是去年同期的1.7倍。

今年9月6日，日本知名的明治乳酸菌飲料「明治プロビオヨーグルト R-1」開始販售全新的六瓶裝無標籤商品（標示印在外盒），成為日本第一個採取無標籤做法的乳酸菌飲料，明治在平面廣告上的標題是「接下來為了地球，就一口氣脫了吧」，因為光是減少標籤，就可使每瓶「R-1」大約減少8.5%的塑膠用量，讓廠商與消費者共同為減塑盡一份心力，想想這真是很棒的一項做法，既然天天都要喝，那麼有沒有標籤根本沒差，此外消費者喝完丟垃圾時，還少了分類撕標籤的動作，變得更加方便。

日本知名的明治乳酸菌飲料「明治プロビオヨーグルト R-1」，開始販售全新的六瓶裝無標籤商品，標示印在外盒，為環保盡心力。

今年進行減塑的商品中，有一個特別引人注目，那就是日本火腿旗下的香腸品牌「シャウエッセン」。這個自1985年起開始發售的品牌，念起來的發音跟我們台灣的「蝦味先」超級像，但實在不知道二者的命名有沒有關聯，日本火腿命名的邏輯則是來自德語（因為他們希望與德國香腸產生印象的連結），所以他們將德語的「Show；秀」：「Schau（シャウ）」與德語的「餐桌、食物」：「Essen（エッセン）」結合在一起，才創造出這個詞。

在「シャウエッセン」發售前，日本市場的主流香腸是魚肉香腸，或是無腸皮的香腸，「シャウエッセン」則將當時只能在餐廳才吃得到的羊腸外皮、百分百粗絞豬肉的香腸帶入民眾家裡的餐桌上，因此在過了37年後的今天，依然是市面上的香腸領導品牌，說它是日本人的家常國民美食，一點也不為過。

今年2月1日，「シャウエッセン」做了一項重大的變革：為了環保減塑，シャウエッセン終於更改了包裝設計，把包裝塑膠袋束口上方多餘的部分給裁減掉，為了宣揚這件事，他們除了報紙與店頭海報之外，還精心製作了一支「斷髮式」廣告。

日本火腿旗下的香腸品牌「シャウエッセン」，為了環保減塑，把包裝塑膠袋束口上方多餘的部分給裁減掉，還精心製作了一支「斷髮式」廣告。

所謂的「斷髮式」，源自於日本相撲力士都是留髮髻的，一旦他們退休，就會將髮髻剪去，如果是橫綱級的力士斷髮，那更是日本的重大新聞，同時也會舉辦非常隆重的儀式。「シャウエッセン」認為他們家的香腸，就如同國民美食中的橫綱一樣，因此廣告中邀請了小孩、老人家、超市店員、開發人員、公司高層等與「シャウエッセン」有關的人士，共同含淚為「シャウエッセン」進行斷髮（同時台下還有許多人吃著美味的香腸），最後呈現在大家面前的，則是擁有嶄新面貌的「シャウエッセン」，好玩的是為了力求真實，「シャウエッセン」還真的請來日本相撲協會進行指導。

大家知道像這樣減去塑膠袋多餘的部分，影響有多驚人嗎？答案是「シャウエッセン」從此可減少28%的塑膠用量！因此日本火腿可節省極大的成本，這也是在原物料價格高騰的今天，許多大廠商紛紛投入減塑行列的動力之一。

但話說回來，為何「シャウエッセン」之前的37年，要把束口上方的塑膠袋做的那麼大還像把扇子？其實這是精心設計的心理戰術，希望透過視覺的印象，讓消費者覺得「シャウエッセン」比較大包。

最後來談日本的全家便利商店，光是在今年內，他們就做了多項減塑變革，其中一項是叉子。我們去便利商店買餐盒時，店員會問需不需要餐具，然後再給你塑膠叉子或湯匙，今年1月25日，日本全家宣佈重大的變革：他們所提供的塑膠叉子和湯匙，在握柄處多開了二個洞，你說這二個洞有什麼了不起呢？如果你是全家，就知道這二個洞的影響有多大：他們藉此減少叉子和湯匙約12%的塑膠用量，算下來一年足足可減少約87公噸的塑膠！

雖然年初才做了開洞的改革，但日本全家又在10月4日宣佈，全日本16600家全家開始停止提供塑膠叉子，而改提供較為環保的竹筷，所以現在許多日本人正在用筷子吃著義大利麵，但如果你是不擅長用筷子的外國人，或是小孩與肢體障礙者等，門市仍會提供叉子，此外減塑開洞湯匙仍照常供應。

日本全家除了減塑之外，也正致力減少溫室效應氣體排放與食材的浪費，為此他們還制定了「ファミマecoビジョン2050」（全家環保願景2050）計劃，除了全家之外，無印良品、Calbee也正紛紛將他們的食品塑膠袋包裝，更改為更環保且可回收運用的紙包裝。

最後分享最新的消息：在日本擁有約2,900家門市的麥當勞從10月7日起，將把門市所使用的吸管、刀叉、湯匙等塑膠製品，逐步更改為木製或紙製的材質．根據他們估計，一年將可減少900公噸的塑膠垃圾。

透明商品學

去年9月，日本有個新商品橫空出世，立即吸引廣大消費者的注意，網路上話題不斷，那就是由發跡於北海道札幌的「菓學」（株式会社GAKU）在自動販賣機上販售的「易開罐奶油蛋糕」。

這奶油蛋糕使用北海道產優質奶油，美味自然不在話下，但最引人注目的，則是這易開罐的透明瓶身設計，不但讓內容物一目了然，而且呈現出非常獨特的「斷面秀」，你可以看到黃色的蛋糕，白色的奶油，新鮮且顏色艷麗的草莓、柳橙等水果切片，在透明瓶身上組合成一個美麗的畫面，光看就讓人食指大動，就算每瓶要價日幣含稅1,100日圓，還是讓無數消費者趨之若鶩，紛紛投幣購買。

去年除了這透明的易開罐奶油蛋糕之外，還有另一個同樣引起極大話題的甜點，但是在概念上更為特別，因為這是個「可以喝的起司蛋糕」。這個有趣的飲料連鎖店叫做「GOKUCHEE」，強調就是喝起來彷彿像是在吃起司蛋糕一樣，而且他們選擇的飲料杯也是透明的，讓素材本身顏色融合成美麗的圖樣。

今年夏天，「GOKUCHEE」將原本門市販售的杯裝飲料，做成易開罐的形式在網路商店販售，有趣的是這易開罐的長相，跟前面介紹的易開罐奶油蛋糕相似，此外市面上還有相同包裝設計的「可以喝的蒙布朗蛋糕」，以及「瓶裝糰子」等等，讓人在開罐之時要先搞清楚，罐子裡裝的到底是固體還是液體，但或許最棒的易開罐包裝外觀設計，就是食材自己本身吧。