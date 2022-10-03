創意為5的超酷品牌連線

【文／楊子毅 動腦編輯部】

更多品牌不僅熱衷與創意為伍，還邀請其他夥伴加入隊伍，時下企業創造聯盟有哪些攻略和趨勢？

隨著消費者的需求越來越細緻且多元，有些企業選擇什麼都做、做什麼都不奇怪，也有企業進行跨行業的功能整合，以相對低的成本創造更完善的產品或服務。異業合作的案例屢見不鮮，但玩的有效、或有創意，依然不容易，需要完善的對策和研究。《動腦》編輯部挑選近期5種不同策略結盟面向的代表案例，思考異業合作未來將有哪些常態，又可以加入怎樣的巧思？

觀察1 打造跨平台的訂閱生態圈

訂閱制興起，越來越多品牌推出付費會員服務，不同領域的業者也開始攜手合作，透過更划算的方案來吸引更多消費者（或彼此的受眾）成為忠誠用戶。知名零售商沃爾瑪在2020年新啟動的會員制Walmart+，提供無限次數的免運服務，以迎擊亞馬遜的Amazon Prime。

不過，Amazon Prime還進一步囊括了線上影音娛樂服務，為此沃爾瑪也一直希望尋求串流平台的合作，提供Walmart+會員更超值的使用體驗，並且終於和派拉蒙影業達成協議，自今年9月，沃爾瑪的訂閱用戶，已經可以免費觀賞每月價值4.99美元、含廣告版本的串流平台Paramount+，這項跨業合作將提升雙方品牌在市場的競爭力。

此後Walmart+的用戶只要繳交一年98美元的會費，不只享有購物免運，還可以觀賞院線下檔後的最新派拉蒙電影，例如《不可能的任務》、《捍衛戰士》或旗下原創影集《星際爭霸戰》、《教父》題材迷你影集《The Offer》，還有受兒童族群歡迎的 《汪汪隊立大功》、《海綿寶寶》等尼克兒童頻道作品。

促使消費者定期掏出錢包訂購的門檻其實不小，訂閱市場的競爭也越來越激烈，必須要有足夠的內容或服務量體才能穩固顧客及帶來成長。對於跨足領域較小的品牌來說，藉由異業合作來開展服務生態圈，是一個成本較低又能帶來曝光的不錯選項。

購物加娛樂的雙Plus

沃爾瑪宣佈Walmart+會員自今年9月起可免費觀賞Paramount+（含廣告版本）的串流內容。

觀察2 各專業品牌互補創綜效

對於生活忙碌的人們來說，可能連洗件衣服的時間都沒有。因此坊間開始發展出代送洗衣物、代收垃圾等這類生活服務。像是U-WASH速喜樂提供24小時的自助洗衣店之外，也有代烘、代摺以及到府收送的服務，還設有代洗智取櫃，消費者可以全時段送洗與收件。

為了擴大服務範圍，速喜樂今年更攜手中華郵政，將全台灣超過2,000處的i郵箱，也變成洗衣收送的智取櫃。欲送洗的衣物或床包組可放入i郵箱，將有專人代為洗、烘、摺，郵局也將可以協助送回消費者指定的i郵箱，讓顧客享有更便利的服務。

近年來中華郵政為了推廣i郵箱，和許多品牌在物流上進行合作，疫情期間基隆郵局亦曾協助在地小農將農產品上架在i郵購上販售，民眾可利用i郵箱進行取貨。

疫情之後，相似外送的生活服務商機大有可為，上面兩家品牌運用各自專業服務的優勢，試圖搶佔更大的市場。

便利洗衣全台收送

自助洗衣品牌U-WASH與中華郵政合作，將全台i郵箱作為收送據點。

觀察3 別家都是我家 攜手異業拓點

在這個凡事講求快速的時代，消費者對網路購物的要求不只價格和方便，更期待能快速拿到商品，像是momo及PChome就推出了最快6小時的到貨服務。過去仰賴超商及宅配業者、擁有大量用戶的蝦皮購物，近期則是開始發展自家品牌的「店到店」服務，急速擴張實體據點。蝦皮店到店功能類似超商，但更為簡約，僅販賣少量商品，目前主打蝦皮平台上寄取件服務，運費也相較低廉。

雖然蝦皮購物尚未推出快速到貨的物流服務，但積極在其他條件上，取得不同其他電商平台的優勢，打造C2C或中小商家對消費者更便利、優惠的物流服務。蝦皮購物不僅拓展自家店到店，也和便利超商OK mart聯手打造雙向寄件服務，意即民眾可以在蝦皮店到店或OK mart寄件至全台的兩家品牌實體店，等同一舉擴張雙方的物流據點，合計超過1,500個寄取件處。

除此之外，蝦皮購物還將店到店的業務，深入至部分的美廉社以及亞太電信門市，進行跨業合作，連同電信業者也被拉進物流服務圈之中，兩家品牌還可藉由熱門的寄取件業務，增加消費者走入店內的頻率，蝦皮也一舉拓展更多據點，未來將如何持續邁進？值得關注。

亞太電信成為「蝦皮店到店」物流生態圈合作夥伴

亞太電信打造全台首家電信商結合店到店寄取件服務，目前合作據點分佈在台北至台中地區。