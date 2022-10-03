【文／蕭妤秦 動腦編輯部】

消費者往往追逐富有創意與充滿新鮮感的事物，在各大品牌、企業百花齊放的時候，如果能結合彼此的專業，將各自的特色發揮到極致，不僅可以引起討論度，更能拓寬市場能見度。

異業合作又可以稱為跨界合作，是指不同的企業透過分享各自擁有的資源來達成雙贏的局面，不論是平台、流量或者商品，都可以成為彼此合作的契機。

在各種時期間，品牌的異業結合都可以造成話題性，有效地增加雙方的曝光，進而增加媒體、社群或消費者的關注，最主要希望可以通過資源的交換來達成如降低成本、提高效率、增加競爭力或者擴張市場範圍等等的目的。

越來越多企業選擇進行異業合作，將這一方法是為品牌拓展市場的新選擇，而合作的方法有很多種，可以獲得的效益也會因為規模大小、預算考量跟配合模式有所不同，因此如何在這之間取得平衡，將會成為合作雙方默契的考驗。

增加話題度 吸引目光打造流量

藉由不同產業的結合，預先提供消費者對於體驗的想像，增加其對品牌的信賴程度，這都是異業合作很常見的手法，而由知本老爺酒店、HOLA特力和樂和華信航空提出的「試婚戀愛旅行團」，可屬其中最具特色的例子。

「試婚戀愛旅行團」公開徵求10對未婚情侶，獨具創意者，將可免費入住三天兩夜知本老爺酒店，並獲得HOLA「家的企劃師服務」細心打造客製化主題房和相處課程，以及華信航空台北台東來回機票。

這次合作不但帶給消費者福利，更將美好生活與三個品牌作為結合，在活動宣傳的同時，等於將搭華信航空到知本老爺酒店這個路線塑造成一條浪漫旅程，讓情侶更容易將這個選項納入考慮；也利用「試婚」這個詞，將HOLA特力和樂與生活做連結，讓企劃師帶領情侶想像家的模樣。

知本老爺x Hola x 華信航空聯手推出 《試婚戀愛旅行團》特別企劃！

徵求10對未婚情侶免費入住知本老爺三天兩夜，鼓勵想婚情侶到台東旅行，透過旅行確認彼此生活模式。

打造精品生活圈 疊加奢華尊榮感

如果品牌已經擁有非常鮮明的角色定位，可以挑選與之氣質相符合的企業來進行合作，例如：手工製作、潮流、輕奢……等等，不僅可以廣泛地觸及到潛在用戶，更能增強品牌與該形象的連結，提升受眾及粉絲的好感度。

Louis Vuitton（路易威登）就曾與BMW i攜手創製出新一代行李用品，獨家為BMW i車系訂製碳纖維系列款式，設計與BMW i8豪華車款流麗線條呼應，每個款式都凝聚路易威登的精湛工藝與創新傳統，前衛設計與先進的科技物料完美結合，製造工法精美一絲不苟。

Patrick Louis Vuitton身為特殊訂製部門的首席與路易威登先生的曾孫，表示：「與BMW合作象徵我們對創意、科技研發與流行風格的共同價值。路易威登的工匠們相當支持這項計畫的挑戰，運用他們專注細節的靈巧手藝，創造了奢華行李系列。這是旅行的藝術的純粹表現。」

路易威登自成立之初，就帶給世界獨一無二的設計，現在結合新技術與風格，在當時首次將碳纖維這項先進材料使用在奢華皮件上，開拓了材料與用的無限可能。

路易威登與 BMW i 攜手創製新一代行李用品

手提旅行袋與輕便手提箱尺寸可以完全貼合車內空間，將車主個人貴重物品收納妥當，又不失優雅風尚，達到舒適及尊貴兩項要求。

互利互惠 獨占鰲頭

俗話說行行出狀元，不過在相似的領域內也是有可能因為產品定位的不同，讓受眾產生分歧，這時候如果能整合雙方資源，互相折衷進行合作，便觸及到更多消費者，提供新的選擇讓生活產生不一樣的火花。

雀巢與星巴克攜手合作，將食品飲料龍頭與最大連鎖咖啡店看似競業的品牌結合在一起，其實最早於2018年兩者就以簽屬「全球咖啡營銷協議」，雀巢可以銷售星巴克旗下的多個品牌產品，雖然雀巢在此協議需支付高額權利金，但對兩者來說都是有益無害的合作。

雀巢執行長馬克．施耐德（Mark Schneider）表示，透過星巴克、雀巢咖啡和Nespresso等等三個品牌的合作，可以把指標性的企業串連，為雙方帶來快速成長的機會。協議不僅增長雀巢在北美的咖啡銷量，而星巴克也能利用雀巢的影響力，擴展全球的雜貨及食品服務。

星巴克總裁暨執行長凱文．約翰遜（Kevin Johnson）指出，和雀巢的全球咖啡營銷協議是星巴克成長的致勝關鍵，透過雀巢的影響力與膠囊咖啡機，他們能將星巴克的體驗從店面帶入消費者的家中。