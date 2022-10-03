放下心中雜念 擁抱創意生活！

【文／翟南】

想不想遠離塵囂，擁有一座伸縮自如的專屬茶室空間？有沒有可能在無損街道的景觀下，進行太陽能發電？

二疊大的茶室

個人專屬小茶室

「茶室ZerO」是自己組裝的商品，瓦楞紙材質，可以組成二疊大的小茶室。

之前我曾介紹過，受到疫情影響，許多日本人從辦公室改為遠距在家工作，但要在家裡找個能專心工作的地方真不容易，於是腦筋動得快的日本辦公家具廠商，紛紛推出可以在家裡組裝成型的超小型辦公空間，現在又有個新商品要加入這個市場，但這個商品並不是要提供一般常見的辦公空間，而是日本傳統的茶室，而且這間茶室竟然還是用瓦楞紙組合而成的。

首先來說明一下日本的茶室，很明顯地跟阿公店茶室有所不同（廢話），就讓我們從茶葉開始說起吧。根據一般的說法，茶葉最初是在西元805年時，由高僧最澄從大唐帶回日本，但真正的流行則起源於1191年，高僧榮西從南宋將新的茶種與飲用方式帶回日本，並將其傳給明惠上人，明惠上人就在京都西北邊的栂尾高山寺周邊開始種茶，而當時流行的喝茶方式，是將茶葉乾燥之後磨成粉末，中國稱之為末茶，這也就是日本抹茶的由來。

在鐮倉時代，喝茶以禪宗寺院為主，室町時代則開始出現名為「茶湯所」的房間，之後到了1620年，茶室一詞開始出現於文獻上，也慢慢定義出茶室的模樣，一般的標準大小是四疊半（一疊就是一張榻榻米），武家也常有二疊或三疊大小的茶室，真的是非常小一間，但豐臣秀吉還是使用了大量黃金，打造出尊貴奢華的黃金茶室，那麼現代的茶室，又具有什麼樣貌呢？

回到新商品的話題吧，這個最新發售商品，叫做「茶室ZerO」，寓意為了悟、真理、佛性、宇宙全體的最終型態，也就是0，在書畫中常用一個圓圈表現，稱之為「円相」，廠商希望能透過這間小茶室，讓你的心不再被囚禁，從執著當中解放，光是寫到這裡，我就覺得這東東應該成為每間辦公室的標配啊。

「茶室ZerO」是自己組裝的商品，就像前文提到的，基本上就是瓦楞紙，可以組成二疊大的小茶室，這樣的空間在辦公室或自己家裡都很好找，如果你在家裡連二疊大的個人空間都找不到，那麼可能得跟你家的狗商量一下，它或許住得比你大，也吃得比你好，只是小歸小（不可以接話說「大龜大」），這茶室可是有許多精心設計喔。

「躙り口（にじり口）」：這是指茶室可以開關的小入口，日本傳統茶室的入口都很小，讓人非得彎腰才能爬進去，這代表在進入茶室時，你必須先放下心中的雜念罣礙，或是肩上心頭的負荷。

「畳」：這茶室不但使用真的榻榻米，而且來頭大有文章，因為供應商森田畳店可是世界聞名的榻榻米店，他們家的榻榻米曾出現在007電影裡，也和流行品牌H&M合作，不僅色澤優美，也充滿了優雅的香味。

「越前和紙」：茶室壁面使用可刺激感性、兼具優雅色澤的高品質越前和紙，這也是日本傳統工藝的代表。

「滿室澄香」：要讓一個空間充滿氛圍，香味扮演重要的角色，因此廠商特地使用古事記中記載日本最初的島：淡路島石頭的香味「さざれ香」，將其塗布在牆壁上。

「掛軸」：廠商特地邀請創建於1456年的西光禪寺（臨濟宗妙心寺派）住職檀上宗謙，親自書寫「本來無一物」掛軸，為了彰顯萬物皆從無而生，亦將歸於無，本來的無字就變成一個0，這實在是太有禪意了，搞不好會讓人進入茶室後頓然了悟，出來時已削髮為僧立志普渡眾生，真是佛光普照我佛慈悲。

怎麼樣？這麼一小間茶室，卻有這麼大的功夫與學問，真的很日本對吧？而且不要忘囉，它還是由環保的瓦楞紙做的，有一天也將重返自然，回歸於無，實在是太貫徹中心思想了，更巧的是今年2022年，還是戰國時代茶聖千利休的誕生五百年紀念呢（我好佩服廠商能找到這麼多的理由來催促你買）（其實官網上連蘋果賈伯斯「Stay hungry, Stay foolish」的話都出來了）。「茶室ZerO」每座售價18萬日圓，趕快在辦公室或家裡裝上一座，找回你的禪心吧。

廣告中，但同時也在發電中

在發電中進行廣告

TOYOTA運用自家汽車塗裝技術，開發貼在太陽能板上的彩色薄膜，嘗試達到在無損街道的景觀下，進行太陽能發電的可能。

去過東京的人，應該都去過澀谷，而去過澀谷的人，當然都知道當地最知名的地標之一：109百貨，但你知道它為何會叫這個名字嗎？109百貨隸屬東急集團，而東急的日文とうきゅう剛好與數字10、9諧音，109百貨的名稱就是這麼來的，此外還有營業時間從早上10 點到晚上9 點的意思。

今年8月24日至26日，109百貨正門入口前方出現一個廣告，廣告主是我們很熟悉的TOYOTA，但是畫面卻有點特別，因為廣告畫面只是一整片綠色，然後用白字在上面寫著「在發電中進行廣告」，側面則是擺了好幾支電風扇，這是什麼意思？

事實上，整幅綠色廣告版面就是一面太陽能板，這是TOYOTA所進行的一項永續發展相關實驗，誠如大家習慣看到的，太陽能板幾乎全都是黑色或深紫色面板，但TOYOTA想試試看「是否能在無損街道的景觀下進行發電」，為此他們必須改變太陽能板的顏色，但他們並不是大費周章地從頭改變太陽能板的製作材料（對啊，真這麼做也太蠢了），而是使用一個超簡單的方法：為太陽能板貼上彩色薄膜，而且這跟TOYOTA的事業有關。

原來這彩色薄膜，是TOYOTA運用自家汽車塗裝技術所開發出來的，雖然色彩繽紛，甚至可以印上迷彩或木紋等各式圖樣，但依然保有大約90%的透光率，讓太陽能板繼續運作發電功能，前面提到廣告板側面的電風扇，就是拿來作為用愛發電、不，用太陽能發電的證明，問題是像這樣的薄膜，可以運用在哪些層面呢？

TOYOTA認為，這在未來可能具有很大的發展性，例如流行時尚的店面建築在裝設廣告看板時，可以一邊宣傳一邊發電，甚至大家身上穿的衣服鞋子，或是手上提的包包，在保有設計性的同時也能變成發電神器，只要走在陽光下，發電就會持續進行，此外在進行野外露營時，帳篷的表面可以在白天發電，好讓你在夜晚時擁有一點也不野外的摩登電力享受，想想實在很棒啊，這個新商品接下來將會如何發展，真是令人期待。