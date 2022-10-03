打造後發優勢 交通運輸品牌化發展

【文／蕭妤秦 動腦編輯部】

動腦俱樂部第513次午餐演講例會於8月17日舉行，邀請到新北捷運公司總經理吳國濟，以「交通品牌經營與行銷」為題，分享新北捷運如何衝破交通運輸公司困境。

新北捷運公司以新觀念、新氣象、新作法，對一陳不變交通運輸產業注入新穎靈活的思維，在為市容增添更多豐富的色彩的同時，也期望能用捷運及輕軌為整個城市做出貢獻。

捷運系統建設是一項非常巨大的工程，每間捷運公司面臨的困境可能都不同。前有高雄BOT以及桃園捷運等案例，可見工程不僅會耗時長達數年之久，且有可能因為完工及通車間隔過長，讓公司經歷一大段空轉的時期，在尚未通車前就面臨巨大的財務危機。

但是這樣一個看似難以經營的產業，在新北捷運公司總經理吳國濟眼裡，他卻看見挑戰背後的意義。他認為若一個地區的捷運系統建設健全，那麼捷運及輕軌將不單單只是乘載一個地區上的交通運輸需求，更會是改變整個城市的關鍵。

力拼快速通車 降低公司空轉成本

吳國濟非常開朗地表示，同時身為桃園捷運公司董事的他，看見桃園捷運公司99年成立卻在106年才通車的窘迫，並且將其視為借鏡，認為公司成立之後應盡早通車，若讓公司維持空轉的狀況，對財務及資本都將造成巨大的壓力。

新北捷運公司107年3月成立，並於同年底開始通車，減少公司空轉時間，突破台灣軌道業現況，雖然在一方面降低公司財政壓力，減少許多不必要的成本，但也因為時間的縮短而迎來其他挑戰。

新北地區或許就是所謂的「蛋白區」，無法做到台北市「蛋黃區」日運量的200萬人次，因此最合適的方案應該是建立輕軌以及中運量的運輸系統，新北捷運公司經手的第一條鐵道就是淡海輕軌，全長9.5公里，共計14個車站，2018年通車，與捷運淡水線串接。

環狀線是在新北捷運公司尚未成立期間，委託台北捷運站代為操作的一條軌道，也將會於後續轉回由新北捷運公司經營，因此綜觀地區的需求及公司運轉，吳國濟表示，新北捷運在未來將持續以一年增加一條的速度發展。

交通運輸工具 為何要建立品牌

對於新北捷運的發展，吳國濟表示打從一開始就不希望僵化新北捷運，將定位只單純放在一個通勤的交通工具來看待，而是想將新北捷運往觀光方向靠攏，並且這才會是新北捷運公司的優勢。

在平日可以鞏固通勤客群，假日則是吸引觀光客，達到一週七天運量滿載的狀況，讓淡海輕軌更加便民，使淡海新市鎮這個地方可以是一個安居樂業的所在。

品牌化的想法從拓展運輸交通工具的功能開始，新北捷運公司團隊思考如何在移動的過程中讓顧客產生良好體驗，並且寄望產生更多價值。希望大家不是為了「某個目的」而去搭乘新北捷運，而是能賦予這趟旅程更多的意義，將新北捷運系統變成來新北的重點，讓大眾是為了搭乘「新北捷運」而來旅遊。

在這樣的思維架構之下，團隊大致先從簡單的消費心理下手，結合滿足感與新鮮感，加強體驗的過程，再投入富有趣味的元素，讓新北捷運可以跳脫交通工具的既定印象。

後發品牌如何超前 藝術結合運輸搶佔焦點

吳國濟將淡海輕軌作為舉例，說明他從一開始就希望新北捷運與其他捷運系統不同，想帶給讓消費者擁有更多的體驗與感動，於是「藝術結合輕軌」這個想像就逐漸成形。

有別於過去捷運單一車站的公共藝術作法，淡海輕軌綠山線邀請國際知名繪本作家幾米，耗時二年多的時間，以淡水在地多元文化特色為主題，為全線11座候車站進行整體規劃，量身打造了作品《閉上眼睛一下下》。

除了將藝術與公共設施結合，在透過藝術創造城市美學，更延伸出與國際城市合作的想法，將淡水維持並重回一個對外港口的感覺。

因此新北捷運公司於淡海輕軌通車三週年、搭乘旅客突破1,000萬人次之際，與JR九州合作推出光影列車秀「光之所向」，從「台灣最北端車站」及「日本最南端車站」的關係，串起台日雙方軌道業的合作，以「最短的距離、最暖的關心」達成以「為台日疫情祈福」的初衷。