就算買不到也想逛一下！精選日本4家主題電商

【文／尼可】

日本電商快速成長，尤其受到疫情時代的影響，日本比過去任何時候都仰賴電商服務。根據統計，疫情來襲的 2020年，日本B2C零售交易總金額是12兆日幣（約新台幣2.67兆），較2019年成長了21%。

尤其，近年隨著行銷科技（MarTech）技術愈來愈發達且多元，日本電商發展也愈來愈蓬勃，不再只是把商品放到網路上、提供消費者一個線上通路購買而已，而是能善用電商平台收集到的消費者數據，從中找出優化方向，進而深化消費者連結或是促進轉換率。綜觀日本電商市場，有五大電商品牌不能不認識，以下逐一為讀者簡介。

1、「樂天」：

樂天可以說是日本電商購物的先驅。其最大特點是能整合樂天卡、樂天旅遊、樂天行動等集團內各服務（類似台灣的富邦集團，坐擁台灣大哥大、momo電商等集團資源），並且相互累積樂天積分，以在下次購買產品時使用。

2、「Amazon jp」：

或稱日本亞馬遜。亞馬遜在全球電商市場佔有數一數二的地位，與樂天不同的是，Amazon 擁有自己的倉庫和物流網，從採購到配送提供一站式服務。

3、「Yahoo 購物」：

事實上，樂天、Amazon、Yahoo 常被視為是日本電商三大巨頭。尤其近年 Yahoo 收購了時尚服飾電商品牌 ZOZOTOWN 的營運公司 ZOZO，更壯大了平台勢力。

4、「ZOZOTOWN」：

作為專門經營服飾的電商平台，與前三名的超級商城完全不同，卻仍能進入前五大的排名，已經相當可觀。誠如前述，ZOZOTOWN 已被日本 Yahoo 收購。

5、「au PAY」：

由日本電信公司 KDDI 運營，主要目標針對旗下電信用戶，集時尚、家電、日用品、化妝品、美食於一體的電商平台。

除了大型電商商城，也很值得讀者認識的是，日本有許多有趣的主題電商，不只用心經營內容、與消費者溝通，也積極導入電商技術服務，為消費者打造完整的消費旅程體驗。優質的產品、精準的內容、流暢的購物體驗，以及在背後支持整個電商系統的數據分析洞察，本文接著分享 4 則電商案例，一窺日本電商如何玩出令人耳目一新的創意？

推廣日本傳統花道的花藝電商──「花樂」

日本有許多令人津津樂道的傳統文化。其中，漢字寫作「華道」的花道，其實是中國唐朝時傳入日本的技藝，最初主要是佛教僧侶供佛的習俗，後來歷經日本朝代演變，逐漸發展日本獨有的插花藝術，並且發展出各種流派。

而最創始的花道流派，叫做「池坊（いけのぼう）」。擁有最悠久的歷史以及眾多門生，是日本花道藝術的根源，也最饒富日本傳統花道的本色。池坊一流最大的特色，是對於花材的展現具有較嚴謹的規則與配置，講究透過花材的配置展現線條感，仿造出大自然山水的景色。

而日本花道電商網站「花樂」，便是從「池坊」流派出發，致力於提供花道技術書籍、教材、花藝工具。在「花樂」電商平台，除了販售商品，也有許多用心經營的部落格文章，展現日本文化對於大自然的敬畏、對於四季變化之美的讚嘆，也可以看見想讓全世界認識日本傳統技藝的企圖心。

想將花道文化輸出的野心，不只展現在內容經營，也包含電商購物服務。「花樂」不只經營國內市場，也推出了面向海外消費者的電商服務。不過，電商要發展海外站店、與海外消費者溝通並不容易，其中最大的考驗之一，就是要解決訂單結帳的程序，包含地址輸入方式與串接支付金流。

因此，「花樂」也積極與電商服務平台「MakeShop」合作，藉由海外銷售系統串接，為來自世界各地的愛花人士打造一站式的服務，甚至計劃導入聊天機器人等行銷科技工具，以優化消費者體驗，將美麗的花道技藝傳遍他鄉。

日本花道電商網站「花樂」致力於提供花道技術書籍、教材、花藝工具，不只提供國內花道人士全方位的服務，也推出面向海外市場的電商平台，以電商之姿推廣花道之美。

網路版的電視購物！ 激起電商血拼慾望的「Abema Shopping」

在網路購物尚未發達以前，電視購物曾經風靡一時。當時，觀眾只要坐在電視機前收看購物節目，聆聽專家介紹產品、主持人振奮人心的喊價叫賣，不消多久便想拿起電話下訂單。後來，隨著電視台播送成本與日俱增，再加上電商時代來臨，電視購物的盛況不如以往。

為了結合電視購物的魅力與電商平台的導購優勢，網路電視台「AbemaTV」應運而生。這是一家分別由日本網路公司 CyberAgent 出資 55%、朝日電視台出資 40%、Lopping Life（朝日電視台的電視購物子公司）出資 5% 的合資公司，主要是以「AbemaTV」為核心，再結合「Abema Shopping」電商網站平台，發展出「網路版的電視購物」。

「AbemaTV」的 AbemaSPECIAL 頻道，每週四 23:00 開始直播一檔購物綜藝節目，時長一小時；若觀眾對商品感興趣，可直接點進「Abema Shopping」電商網站導購。據「AbemaTV」財報公告顯示，截至 2019 年 12 月為止，已開播三年 9 個月，AbemaTV 應用下載量突破 4,800 萬，且 AbemaTV 觀看人數不斷攀升，電商銷售額也在增加。

為了提升電商通路的獨特性，AbemaTV 也積極開發獨家限量的聯名商品，例如：與日本職業拳擊手龜田史郎合作的聯名 T 恤，就是只能在 Abema Shopping 購買的商品。此外，為了激發消費者購買商品，AbemaTV 甚至製作一檔讓名人互相競爭的戰鬥式導購節目，並即時顯示導購成交數量，激起觀眾撒錢衝營業額的熱情。

也因為立基於電商購物系統，因此 Abema Shopping 能通過 API 串接實現許多功能。其實網路版電視購物和傳統電視購物，最大的差別是訂購與結帳的方式，傳統電視購物的機制是將消費者引導至客戶服務中心，例如透過電話聯繫；而網路版電視購物，則是將消費者引導至電商平台，並且要完成註冊、下單、結帳等一連串手續。

為了防止消費者對於填寫結帳資料感到麻煩，甚至放棄完成消費的最後一哩路，Abema Shopping 也在結帳流程下了功夫，確保購物體驗順暢，例如運用許多日本消費者熟用的 Amazon Pay，自動完成認證與結帳。