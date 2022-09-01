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集合數據 超級入口 無縫體驗再+1

聯合新聞網／ 動腦

【文／楊子毅 動腦編輯部】

過去，有Yahoo! 奇摩、PChome Online 網路家庭、Yam蕃薯藤等入口網站，是多數網路用戶開啟線上旅程的大門。如今市場百家爭鳴、勢力零散，在資訊爆炸的環境當中，各界好手都試圖向前爭取作為閱聽或消費旅程的起點，瞄準時機與趨勢以拔得頭籌。

像是GoShare、iRent這類知名的汽機車租賃軟體，鎖定近年持續成長的消費型態，相繼在App介面中推出行動支付功能，GoShare更與數家實體餐廳合作，來制定更優惠的消費方案。

GoShare App會員若前往GoShare Select列出的餐廳消費，使用GoShare SCAN & PAY付款即享獨家優惠，綁定指定信用卡還可額外獲得刷卡金回饋。

線上旅遊業也開始互食大餅，KLOOK等旅遊體驗商品訂購平台，開始擴展住宿、交通、美食等多範疇的預訂服務；同樣地，全球訂房平台Agoda也不惶多讓，不再只專注在經營旅宿業務，進一步推出「活動體驗」的預訂功能，特別的是，當中有不少坊間沒有販售的私人行程！（旅遊平台KKday如何在疫情中逆風飛翔？參閱P.50「超級玩整」）

Agoda新推出體驗預訂功能，旅客除了訂房之外，還可以預訂當地導遊私房行程或是店家票券。（歐美電商如何打造更流暢的購物體驗，參考P.68「超級體驗」）

由於能在大眾腦袋留下深刻印象的品牌有限，乃至於行動裝置能乘載的App、LINE當中得以留存（不被封鎖）的官方帳號亦有限，因此品牌開始細緻看待消費者行為，甚至從數據中挖掘洞察，網羅更多消費者的需求，期盼成為旅程中的第一道門。

為此，9月號《動腦》557期以「集合數據 超級入口 無縫體驗再+1」為題，蒐集海內外各大品牌如何在紛亂中樹立超級入口、打造自家生態圈？

掌握數據 開拓多元服務

說到超級入口的典範，一定會提到東南亞市場的超級App霸主「Grab」。Grab在新加玻、馬來西亞、印尼……等多國跨足超過300個城市，擁有一億名以上用戶，從叫車服務起家，再推出行動支付、飯店預訂服務；而後更吞併UBER在東南亞的業務，發展美食外送與物流。

今年更宣佈發展Grab Maps地圖服務，有鑑於第三方的地圖描繪，無法滿足在地複雜的街道狀況，因此攜手合作司機運用車輛裝載的相機來蒐集地圖資料。Grab不只包辦了眾多的消費需求，更掌握多方位的行為數據，未來給予消費者以及合作夥伴更精準的推薦與服務。（台灣大車隊也正著手蒐集道路數據，並且進入室內，提供居家服務，詳見P.46「超級生活」）

GrabMaps供應Grab每月超過8千億次的API調用，在其錯誤率相較第三方地圖可降低4倍，更深度了解東南亞地區的路網，未來不久也將更開放外部開發人員進行串接，以增強應用程式功能。

平台要成為消費者的首選，不外乎就要緊跟市場趨勢，以近年疫情來說，外送需求的急遽成長，讓各大平台開始規劃相關服務，除了FoodPanda和Uber Eats，電商蝦皮購物以及通訊軟體LINE也來湊一咖，延伸自家服務範圍。

如今品牌跨業經營與合作、斜槓再斜槓，或許已經不足為奇，透過強強聯手，可以降低雙方成本、達成互利。

甚至道高一尺，魔高一丈，也有業者搶在這些經常被使用的各家平台之前，再豎立一道入口。例如LINE購物、ShopBack等平台採用了現金返還機制，來回饋眾多網購顧客。當ShopBack用戶在平台上外連其他購物平台購物時，ShopBack可以從中獲益，並將其中一部分的收益返還給消費者，可謂入口前的入口；而LINE則採用點數的方式進行回饋，圍繞在LINE本身已經自有的生態圈。（ShopBack專訪，翻閱P.56「超級回饋」）

【本篇未完，完整內容請見《動腦》2022年9月號；訂閱動腦知識庫

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