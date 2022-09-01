【文／翟南】

重回明治時代

大家在看鬼滅之刃的時候，是否有想過當時的日本，大家穿的服裝真的有這麼五顏六色嗎？就讓我先來講個明治時代的故事吧。

1877年（明治10年），在那個吃人鬼橫行的年代（編輯：並沒有）（翟南：什麼？你說鬼滅是騙人的？），古都奈良有位10歲的男孩子綿谷奈良吉，在當時知名的製墨業者大森德兵衛的店裡工作，學習當一位製墨職人。經過一段時間之後，他每天從凌晨四點半到中午為大森工作，下午則在自家製墨，並販售給其他同業，慢慢地攢了點錢，在入行二十五年後的1902年（明治35年）10月1日，綿谷奈良吉終於獨立開店。

1924年（大正13年），綿谷奈良吉將他的品牌命名為「精昇堂商會」，寓意為「透過精密的工作讓公司上升」，並帶著自家製墨條造訪各地學校兜售，二年後的1926年，精昇堂的墨條受到埼玉縣熊谷高等女學校同學會「吳竹會」的極高肯定（吳竹二字也是來自明治天皇詠唱的和歌），之後「吳竹墨」就成為他家的主要招牌商品。

二戰結束後，聯合國軍最高司令官總司令部（GHQ）進駐並接管日本，當時他們對日本下了許多以現今角度來看，會覺得非常不可思議的指令，其中之一，就是下令日本的義務教育禁止教導書法！這對因戰爭而業績大減的奈良製墨業者而言，真是天大的打擊，當地約五十家製墨業者中，有一半選擇轉業，但幸好GHQ在1950年政策轉彎，重新允許教導書法，綿谷家也由第二代與第三代繼續努力延續家業。

戰後的吳竹精昇堂，並非固守傳統製墨領域，他們在1958年（昭和33年）率業界之先，第一個推出液體書法用墨水「墨滴」，同年還推出麥克筆，順利打開海外的外銷市場，之後一直發展到今年，剛好喜迎公司創業120周年，為了慶祝這特別的時刻，他們推出紀念商品：鋼筆墨水「ink-café 明治的色彩」（ink-café 明治のいろ），要把大家帶回明治時代。這系列墨水總共有六種顏色，除了創業當時的明治時代流行色外，也包含其他時間點的流行色，簡單介紹如下。

ink-café 明治的色彩

吳竹精昇堂在歡慶公司120周年之際，推出紀念商品，鋼筆墨水「ink-café 明治的色彩」，共有六種顏色。

葡萄茶（Ebicha）：是當時頗受高中女生喜愛的顏色，呈現紫色調，但因紫色大多為貴族（明治時代日本仍有貴族，但是稱為華族）所使用，為了避諱，一般民眾就將紫色稱為葡萄茶。

洗朱（Araishu）：在明治時代後期出現，代表日本新文化的意識，讓日本傳統的紅色以嶄新姿態重新登場。

新橋色（Shinbashi-iro）：這是在明治時代後期由化學染料所產生的新顏色，在當時的花柳界與聚集於新橋的藝人之間頗受歡迎，還有個別名叫做「金春色」。

鐵色（Kuroganeiro）：這是從明治中期一直流行到大正時代的顏色。

孔雀綠（Kujakuryoku）：這是明治時代從西方傳入日本的顏色。

紫紺（Shikon）：這是進入明治時代之後，女性服裝繼承江戶時代最常使用的「藤色」或「紫色」，成為明治時代與日本的代表色之一。

這一系列的墨水是水性墨水，每一瓶售價都是日幣含稅1,320日圓，能夠一邊書寫鋼筆發思古之幽情，一邊學習歷史，想想還真是挺好的。順帶一提，吳竹這家老舖的求生能力真的很強，除了各式文具與墨水之外，他們現在甚至還有販售畫眉筆呢。

在家快樂烤糕點

受到疫情的影響，這幾年日本民眾的日常生活起了很大的變化，以前下班後，一定要上館子喝個二杯的歐吉桑，現在都乖乖回家了，學生們都窩在家裡遠距教學，有些學生甚至從入學到畢業，都從沒見過同班同學的真身，更遑論課後的社團活動，於是一家子整天窩在一起，帶動了「在宅需求」，讓許多新的食品與商品應運而生。

自己在宅烘焙的趨勢是一直存在的，有些人是因為注重食材安全衛生，但更多人是把它視為興趣嗜好，只是要做個麵包，得依序進行分量材料分量、揉麵、發酵、烘焙等程序，不花二三個小時做不出來。相較之下，調一調麵糊就能製做的鬆餅或雞蛋糕就相當簡單明瞭，而日本最近陸續出現一些雞蛋糕機，讓你可以玩得更開心，但這些雞蛋糕機並非具有什麼特殊的功能，而是可以做出好玩的造型。

大家都知道近年毛小孩的商機很夯，只要跟毛小孩扯上關係的商品，就有機會讓廣大消費者買單。瞄準這項商機，日本廠商「HAC」在8月推出可愛的「ハッピー 肉球ケーキメーカー（快樂的肉球蛋糕機）」，簡單地說，就是可以把雞蛋糕做成可愛的貓貓狗狗腳掌肉球模樣，消費者將鬆餅粉與雞蛋、奶油、牛奶、砂糖調和之後，倒入蛋糕機裡，只要大約二分鐘，一個個可愛的肉球腳掌就出爐囉！不只小孩開心，許多大人看了應該也會很愛吧，而且只要再多用點心，還可以做出各式各樣的顏色，真是窩在家裡打發時間的好選擇。

除了肉球蛋糕機外，「HAC」還同時推出另一款蛋糕機，但這台蛋糕機做出的雞蛋糕造型有點⋯⋯特別，因為是大甲蟲獨角仙。

超可愛的「快樂的肉球蛋糕機」，讓人看了忍不住垂涎三尺。

多年來，日本的小男孩一直很喜愛大甲蟲獨角仙，特別是在放暑假的時候，大甲蟲獨角仙經常是小男孩的捕抓標的，或是暑假自由研究的課題。「HAC」推出的「カブト＆クワガタ 昆虫焼き」（昆蟲燒），跟上一台肉球蛋糕機不太一樣，採用的是平台鐵板設計，只要將麵糊倒進去，一次可以燒出三隻大甲蟲，每隻大小7公分，跟真的大甲蟲差不多，你還可以為麵糊調色，燒出各種不同顏色的大甲蟲，滿足你自小以來吃彩色甲蟲的願望（咦？）。

防疫在家，就讓我們一起嗑肉球、啃甲蟲吧！

宇宙牛計劃

說到日本的牛，大家自然會想到和牛，而日本飼養和牛最多的地區就是鹿兒島縣，現在他們開始推出一個有趣的「宇宙牛計劃」，這項實驗計劃，並不是要將牛牛送到宇宙，嘗試在宇宙擠牛奶做冰淇淋的瘋狂科學家舉動，而是個「一石三鳥」的好創意，也是傳統畜牧業的數位變革。

簡單地說，宇宙牛計劃就是「從宇宙來管理牛」，日本學者在放牧的牛隻脖子裝上小型發信裝置（每個費用2萬日圓），然後透過去年從日本種子島發射的衛星，從宇宙掌握牛隻的位置所在，之後只要簡單地透過手上的智慧手機，就能隨時隨地知道牛隻現在的動向，但這項計劃的內容不只於此。

首先，前述提到的小型發信裝置除了能顯示牛隻的位置外，裡頭也設有感應器，如果牛隻因為生病或受傷而有不正常的動態時，牛隻管理者就能立即知道是哪隻牛出了問題。

另外一個要點，則跟日本社會的演變趨勢有關：隨著日本日趨高齡化，許多田地越來越沒人耕種，這些田地也逐漸荒廢，為了有效運用國土，從三年前開始，鹿兒島縣志布志市的農業法人開始將這些廢棄耕地轉變為肉牛的放牧地，雖說是物盡其用，但有個問題，那就是這些放牧地分散各地，各自的牧草生長狀況也各有不同，如果每天要靠人力檢查確認再將牛隻趕過去，實在是曠日廢時，但現在農業法人可以透過衛星的攝影照片，簡單判斷各個放牧地的牧草狀況，大幅降低人力工作時間。

這項計劃希望在未來能產生三個效益，第一是因應日本高齡化後的人力短缺，減少人力的需求，第二是讓放棄耕作的田地能夠獲得再次利用，第三則是透過讓牛食用牧草，大幅降低牛隻飼料的需求，特別是在時下這物價高騰的年代。這個計劃匯聚相當多的單位共同參與，包含鹿兒島大學、慶應義塾大學、北海道大學、日本宇宙航空研究開發機構JAXA以及大型廣告代理商！雖然我還不知道廣代在其中扮演的角色是什麼，但滿有意思的，這也代表他們希望日後能將計劃推展至全日本各地。