【文／葉奎軒】

現今生活，機器人已十分常見，陪伴在你我的生活周遭。智能機器人是趨勢，更是一股潮流，正翻天覆地改變人類生活與社會型態……

無論食衣住行育樂，機器人對我們的影響深遠、難以想像，我們也正往「與機器人共存」的方向持續前行，現在每一家戶擁有功能型、陪伴型的機器人，已不再稀奇，兼具多功能的掃地機器人就是其一，甚至連出門在餐廳用餐時，也都有機器人的桌邊送餐服務，就連各行各業迎賓櫃台，都站有AI機器人，和消費者寒暄服務，這些畫面也都將司空見慣。

不只生活，在各種工作場合中，也漸漸出現機器人同事助手，包括醫療、消防、救災、科技等領域，都能看見，但機器人崛起就意味著將取代人員專業嗎？答案各有利弊，目前機器人的角色多數論調以「輔助」為要。

當全球面臨高齡發展，機器人將扮演至關重要的角色。紐約州高齡辦公室（New York State Office for the Aging, NYSOFA）透過以色列新創公司 Intuition Robotics 推出的「護理伴侶」ElliQ，做為長輩的生活好夥伴，目前已陪伴約800名長者，ElliQ不只能接收指令，還能提供老人家行動建議、主動對話，讓機器人發展所長。

機器人不只改變了生活，也讓廣告創意有了無限的想像空間，廣告主如何運用「機器人」好好說一段故事？本文精選五篇以機器人元素為主的創意影片，邀請讀者一同天馬行空。

一天一點小改變 生活更永續

英國IKEA為了與消費者攜手，打造永續生活，推出名為「為美好的微小改變」（Change a bit for good.）影音廣告，透過機器人故事腳本，以不同立場看見人類的肆意破壞，呼籲英國消費者藉由採取一些小行動，共同幫助拯救地球，使你我居住的房子，成為一個對生態更負責任的環境。

影片中機器人是故事的主角，這群心善的機器人試圖對抗污染，但力有未逮。

在廣告影片中，機器人試圖撿起散落在城市河岸上的塑料袋，然後掉進河裡，碰到水而短路，垃圾依舊不受控盡情飄揚；另一方面，遠方駛來一輛正在排放廢氣的卡車，從工廠開出來之後，直挺挺的從機器人身上碾過，泥水污水把他濺得一身濕。

畫面一轉，機器人來到一片毫無邊際的汪洋大海，但卻已不再湛藍，因為遠方輪船漏油，導致油污在海面上擴散開來，機器人挺身而出，拿出一塊海綿，試圖吸走石油沉積物，然後他沮喪的意識到，由於污染規模甚大，機器人所回收的一小瓶石油，幾乎沒有改變現狀。

沮喪的機器人，艱難跋涉穿過城市街道，等到他回到家裡時，卻欣喜若狂，因為機器人家族正在透過永續的改造行動，為環境奉獻一己之力、做出一點貢獻，比方說重複利用玩具箱，來種植蔬菜，也再次將沒有用到的紡織品，回收製成環保袋。這些改變與努力，夠過機器人的視角，讓我們能身有同感。

改變一點 迎向美好每一天

面對過去肆意妄為的污染行為，總讓人感到無力，英國IKEA鼓勵消費者用改變跨出永續生活每一步。

人機為友 共享歡樂派對時光

另一支廣告影片標榜「無添加」，無添加任何後製特效，實實在在的走進波士頓動力機器人實驗室（The Boston Dynamics Robotics Laboratory），讓真實的機器人和人類一起開趴。

這是總部位於波士頓的啤酒品牌Samuel Adams，在今年超級盃所回歸的廣告之作，名為《來自波士頓的表弟》（Your Cousin From Boston），正當一兩個好友拿出啤酒準備開喝，另一頭一隻機器狗走了出來，那機器手臂順勢接過了一瓶啤酒，不只喝完它，還暢快地打了一個嗝。

機器狗不只一隻，還有一隻壯碩的機器人，和兩個人類一起熱舞起來，把實驗室當成了夜店。波士頓動力機器人實驗室行銷主管Nikolas Noel表示，這些機器人不是被人們推到螢光幕後才打開電源，它們會像人類一樣，自己步行到場景中的指定地點，在拍攝過程中，它們就像一線演員一樣，會從導演身後逕自走向片場，就像真人一般。

和機器人乾杯 搖擺實驗室

一成不變的實驗室毫無生機，警衛暢飲啤酒之際，也沒忘了機器人們，在實驗室裡開起了一場派對。

機器人陪伴 分享每一刻足跡

機器人是陪伴現代人生活的重要角色，一家位於英國倫敦的大眾媒體和電信公司Virgin Media O2，成立於2021年6月，是英國最大的娛樂和電信運營商之一，截至2021年，坐擁約4,700萬名客戶。

該品牌推出《分享我的足跡(木鞋) 》（Share my Clogs）廣告影片，藉由木鞋這個詞彙，帶出生活中每個令人難忘的意涵，即足跡，透過這影片，O2積極提醒英國民眾，夏天度假應該盡情享受，不應該擔心歐洲漫遊費用，其客戶在歐盟國家境內，依舊可以保持漫遊，使用數據、通話和短信，就像在英國一樣，最高可達 25GB。

穿著大雙木鞋的機器人活力充沛，穿梭在男女老少的假期之中，而它也成為承諾歐盟民眾出國在外，無限分享假期的重要標誌，有了它夏天裡的每趟旅程都能盡情享受，不僅如此，還能和親友零距離的互動與分享。