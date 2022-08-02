【文／王穎禛 動腦編輯部】

動腦俱樂部第511次午餐演講例會於6月22日舉行，邀請到中保科技廣宣副總張惠清，以「疫後新商機－智慧社區生態圈 起風了『談中保好生活品牌分享』」為題，公開中保科技攻占生活服務的平台策略。

中興保全2019年更名為「中興保全科技」，由於中保科技營收比自2018年開始，近5成來自電子系統業務，數字背後代表的是企業營運跳脫傳統「保全」框架，在科技物聯網的基礎上發展。而集團旗下33家公司也從「商辦（智慧商業）」、「城市（智慧城市／智慧建築）」、「社區（智慧居家／智慧個人）」及「回饋（社會回饋）」4領域串連成一條龍式服務，含括食醫住行，其中又以智慧居家的「中保好生活」App服務最貼近你我。

張惠清表示，近兩年隨著疫情延伸出新商機，中保科正積極發展「中保好生活」App，並提出「提升生活品質」、「守護您的荷包」、「生活好幫手」、「守護您的安全」、「生活更便利」5大願景，期望讓智慧整合系統深入家庭，成為每個人的最佳生活助手。

差異化服務 尋找品牌獨特價值

「中保好生活」App包含「領包裹」、「繳管理費」、「社區公告」、「一鍵開門」等8項基本功能；特色服務則有「停車管理」、「公設預約」、「警衛巡邏」、「對帳報表」及「設備報修」，將社區服務全面串連，改善細節增加便利性。至於中保科如何做出差異化服務，張惠清指出：「解決痛點才能有立足之地，並思考其是否為品牌獨特價值是最重要的。」

面對市面上多家特色物業管理平台，「中保好生活」身為後發品牌該如何迎戰？除了獨家的「App消費→點數累積－好點→折抵購物、管理費」功能外，張惠清也分享了中保科以耕耘長期價值為目標的「2022年廣告策略」。

大外宣——快速崛起 深入人心

除了基本的讓消費者看見、引發興趣、搜尋、掏錢購買，或是分享後再購買外，中保科更著重於「快速引發關注」。首先，中保科邀請好門媳婦郁方擔任品牌代言人，讓「好門媳婦」與「精算財富」的反差形象成為引發消費者關注的敲門磚，緊接發佈多場記者會、表演，配合平面、網路、電視全通路媒體宣傳，鋪天蓋地打開「中保好生活」知名度。

好的行銷策略一定少不了一句洗腦Slogan，「中保好生活」以繳費篇、停水篇、包裹篇一系列「我包辦您生活」影音廣告，2個月間共累計突破170萬觀看次數，為大眾帶來深刻印象。

以媒體曝光打好基礎後，為了讓 App使用受眾不僅限於年輕人，中保好生活更透過「好生活到你家」活動，直接走進全台多個家庭親自教學長輩使用方法，讓長輩與科技不斷層，提升品牌好感度之餘，也使中保好生活掌握第一手使用狀況、深入生活細節。

「中保好生活」邀請到好門媳婦郁方擔任品牌代言人。

大內宣——加強員工訓練

張惠清坦言，一個新服務的誕生要企業內部上千員工都能接受並推廣，其實也是品牌經營中很重要的一環關鍵。中保科便趁著去年6至8月疫情高峰之際，對內舉辦上百場直播，反覆宣揚App功能資訊，讓員工逐漸熟悉、接受公司新政策。

無論是對內或對外的品牌宣傳，中保科積極地在2021年做好萬全準備，並在2022年執行標靶廣宣，包含「座談會（議題式宣傳）」、「社區快閃店（鄰里好生活）」、「中保科技日（大型造勢活動）」，渴望達到「品牌飛輪效應」。