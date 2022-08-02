【文／翟南】

超小型的個人電動（滑板？）機車

日本最近在個人電動交通工具的發展越來越積極，我在上一集動腦才介紹過KAWASAKI的三輪電動腳踏車「noslisu」，現在則是另一家鼎鼎大名的大廠HONDA，也宣佈將要推出個人電動滑板車「Striemo」。

「Striemo」的整體設計概念，以「使用者的安心」為最大前提，他們運用多年來在賽車領域的研發技術，以0.1公厘為單位進行精密的重心計算，讓車體實現最高的安定感，即使走在不平整的路面上，或是低速行走，甚至是完全靜止下來時，站在上面的人也不會產生搖晃感，讓使用者可以既安心又輕鬆地享受全新的交通體驗，也因為這個獨特的平衡系統，HONDA認為這台小車車並不應該被叫做電動滑板。

「Striemo」的高度為118公分，寬度48公分，長度則為109公分，而且還可折疊以節省空間，總重量約20公斤，充滿一次電大約需要3.5小時，可以跑30公里遠，並有時速6公里／15公里／25公里三種速度模式，但是最重要、不，最重的一點：這小車車可以載多重？根據官網資料，「Striemo」最高可載重120公斤（似乎聽到動腦編輯部傳來鬆了一口氣的聲音）。

目前HONDA計劃明年先在日本國內推出「Striemo」，2023年再推廣至歐美，只是售價並不便宜，一台要價日幣含稅26萬日圓，只比KAWASAKI的「noslisu」基本款便宜一萬日圓而已，真的是很不便宜啊。

既然介紹了「Striemo」，我想就稍微回過頭來，介紹一個在日本出現的有趣電動機車品牌，叫做「GOGO！」，對，這名稱跟我們台灣的電動機車品牌「GOGORO」實在很像對吧，但是其他一點都不像。

設計製造「GOGO！」電動機車的公司，是位於東京都港區的「Future 株式會社」，他們所研發的「GOGO！」長相有點特別，並不是像「GOGORO」看起來跟一般機車差異不大，而是很像在滑板車的後端硬是加上了座椅組，所以外觀實在說不上美型，此外同樣也是前二後一的三輪設計，這真的很有趣，日本好像很喜歡三輪的設計。

「GOGO！」的基本款是「GOGO！S」，重量23公斤，續航力為30公里，最高時速也是30公里，售價日幣含稅261,800日圓。去年6月7日到8月31日間，日本愛知縣春日井市與「GOGO！」合作，推出「Digital Mobility GOGO！Share」服務，這是全日本第一個電動三輪機車的共享試驗，使用者可免費試乘，之後則計劃讓消費者使用登錄過的交通IC卡或智慧手機掃描QR Code，即可付費使用。這次試驗所使用的車型是「GOGO！ Cargo」，也就是在「GOGO！S」的座位後方多加個很大的置物籃，每輛售價日幣含稅272,800日圓。

只是一般來講，誰會閒閒沒事，想要把一輛時速只有30公里的小機車再弄個「競速版」出來？但「Future 株式會社」真的這麼做了，而且還做得很認真。去年12月30日，他們開始販售全世界第一輛全部用碳纖維打造的電動三輪機車「FUTURE MOBILITY X」。

三重縣鈴鹿市因為有賽車場的緣故，在當地擁有完整的賽車周邊供應鏈，「Future 株式會社」就與當地業者合作，研發特殊的專利機構，最後開發出的這輛「FUTURE MOBILITY X」拜碳纖維之賜，總重量從23公斤減少至18.5公斤，最高時速則一舉提高了50%，從30公里變成45公里，續航能力也增加至50公里，但相對地價格也提高了很多，每輛售價日幣含稅470,800日圓，增加的可不是只有50%啊。

Striemo 個人電動滑板車Striemo，擁有獨特的平衡系統，最高可載重120公斤。

GOGO！ 電動機車品牌「GOGO！」，以前二後一的三輪設計，座位後方還有很大的置物籃。

讓AI用你的聲音幫你念童書

在上一期的動腦裡，我介紹了運用AI與AR技術，讓你進行虛擬換裝或是化妝，此外我也不斷強調，比起元宇宙，你現在或許更應該關注AI的發展及應用，因為相較於「元什麼宇宙？NFT都不NFT了」，現階段的AI運用對於廠商而言，更能在實質上增加營收或是降低成本，以下是幾個日本的實例：

1.日本五金連鎖店GOODAY運用AI，將過去五年的天氣資料與銷售結合分析，有效減少庫存量16%，銷售成長24%。

2. JR東日本旗下的自動販賣公司，導入AI系統「HIVERY Enhance」，替代以往的補貨/操作等人為經驗判斷，業績成長約50%。

3.透過AI分析平衡供給與需求，自動調整商品售價，創造最大的營收，並將廢棄品降至最低。日本已有超市的即期品折扣優惠高低，是由AI根據即時的庫存量與天氣等因素來決定的。

除了上述例子之外，AI也逐漸應用在各種消費商品上，像是接下來介紹的這個商品。做人父母的都知道，陪伴寶寶是人生重要的時光，但有時候要唸童書哄寶寶入睡，總是多少會卡住一些時間，如果手上又正好有急事要辦，還真的很傷腦筋，而日本玩具大廠TAKARA TOMY預定在9月29日發售的播音器「coemo」，就可以解決這個問題。

「coemo」的外型像個小夜燈，消費者購入之後，首先要在手機下載「coemo」App，根據指示錄製一次語音，之後「coemo」就會運用AI技術，模擬出爸爸或媽媽的聲音來唸童書裡的故事，而且充滿了感情，抑揚頓挫兼備，擁有無與倫比的真實感，甚至還可以加上背景音樂，搞不好唸得還比爸爸媽媽更好。除了爸爸媽媽之外，祖父母或其他人也可以登錄「coe station」（聲音站），無論人在多遠，也可以共同加入用聲音唸童書的行列。

目前「coemo」提供60種免費的播放內容，包含世界童話，日本童話，音樂，英語，或是輕聲呼喚寶寶的名字，其中睡前故事共有45則，音樂則是與睡眠的專家「BRAIN SLEEP」合作，播放讓寶寶能擁有優質睡眠的樂曲，日後除了會透過線上更新方式追加播放內容外，也預定與日本的幼兒教育實踐研究所合作，推出付費的內容，以強化孩子的聽力、集中力與理解力。

「coemo」榮獲日本2022年玩具大賞，每台售價日幣含稅12,980日圓，像這樣運用AI，是不是很有趣？但我同時也在想，會不會日後電話另一頭出現「嗚嗚媽咪我被綁架了」之類的聲音，不再是又蠢又矬的假音，而是與本人無異的聲音？此外在地球的另一端，Google也在6月發佈新聞，他們正在訓練語音助理AIexa在聽過「不到一分鐘的錄音」之後，就能模仿任何聲音，包括已經過世的人生前的聲音，因為在這波疫情中，許多人失去了所愛的人，Google希望透過這項開發計劃，能夠讓回憶永存。

我認為，AI日後極有可能會透過閱讀每個人的數位流資訊，像是臉書或是LINE等等，讓AI掌握某人的人格特質與慣用詞彙，藉以創造出虛擬人格，再加上這極為擬真的虛擬聲音之後，人們就有可能以數位虛擬的姿態，永存於這個人間。

熟悉的聲音

「coemo」的外型像個小夜燈，使用者第一次使用時，只要用手機下載「coemo」App，根據指示錄製一次語音，之後「coemo」就會運用AI技術，模擬出家長的聲音來唸故事給孩子聽。