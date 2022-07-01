鎖定銀髮族痛點 打造平等樂活

【文／楊子毅 動腦編輯部】

根據國家發展委員會推估，台灣即將在2025年步入「超高齡社會」，意即屆時65歲以上的老年人口佔比將超過20%，未來也將產生更大量的高齡照護需求，不只公部門需要做足準備，私部門品牌也需要思考市場人口組成變化，以掌握先機。

提到老年族群常遇到的問題，包含認知功能下降、身體機能衰退、活動量不足、孤獨憂鬱、疾病災禍不易應變，以及更嚴重的受虐問題。為此，品牌又如何幫助老年人成為真正的「樂齡族群」？

例如台灣的智慧家庭品牌「中保無限家」早在幾年前，就推出客製化的熟齡服務方案，為家中的長輩滿足在智慧健康照護、就醫、接送、旅遊與飲食等方面的需求，而透過物聯網設備，還可以記錄個人生理資訊，或是提醒在遠端的家人「長輩是否遇到危險」，中保無限家透過系統化的解決方案進行超前部署。

還有哪些產品或服務，也是針對樂齡族群的痛點，加入設計巧思？為樂齡消費者在人生謝幕前，創造健康、快樂生活的身心福祉。

50+健身App 客製訓練菜單

這幾年在台灣可以看到越來越多民眾重視健康飲食，或定期上健身房雕塑良好體態；而在疫情之後，也開始出現更多健身及營養相關的指導App應用程式，消費者透過付費訂閱，來觀看指導影片等內容，甚至運用真人或AI，進行即時的一對一教學，相關技術如火如荼發展中。

不過，即使坊間充滿大量的營養、健身教學資訊或應用程式，大多仍是針對年輕、健康族群的訓練菜單，對於樂齡族群以及患有痼疾的消費者來說，相對不那麼地友善。

為此，父親患有心臟病的James Li創立了專屬50歲以上民眾的健康指導App「Mighty Health」，期望讓遇到相關問題的大眾，其健康能回到正軌。Mighty Health可為想要減肥、增加力量、減輕壓力、降低心血管疾病風險，以及減輕關節疼痛的樂齡族群，透過一對一的指導來制定合適的營養及鍛鍊計劃。

尤其對於患有心血管疾病以及關節問題的顧客來說，完全不適合一般的有氧運動（像是慢跑）和重量訓練方式，Mighty Health將引導他們透過簡單的動作，或者是坐在椅子上的運動，搭配營養菜單來達到更好的訓練效果。

同時，樂齡族群不只不用擔心在App操作的問題，訓練中大多的疑問，都可以直接透過一對一的訊息來獲得解決；特別的是，Mighty Health還會針對不同文化市場的消費者，推出多元的烹飪菜單，避免飲食文化不適應的問題。

台灣步入高齡化會，當眾多品牌紛紛推出針對年輕族群的健康訓練方案時，或許亦可以思考，如何針對更多元族群的身體狀況，量身訂製更加多元的方案？

4種友善視力的商品巧思

隨著年齡的增長，視力也會開始下降，我們習以為常的生活可能開始產生不便。因此有些品牌就將我們周邊生活的用品，加入一些改變或創意，讓樂齡甚至是視障族群能繼續輕鬆地在生活中做到各種事情。

動腦編輯部在Amazon上找到了4種針對視力問題而設計的產品，例如放大數字的塑膠量杯組，搭配簡約美觀的設計，讓樂齡族群可以在烹飪烘焙時，更方便去測量「杯」與「茶匙」的食材單位，做出理想的料理。

祖母的甜點或故鄉的味道，總是讓人期待，而烹飪不只是一種工作，有時更是種樂趣，透過這類產品，就能讓熱愛烹飪的長輩持續發揮好手藝。

另外，還有放大文字的鍵盤，讓樂齡或視障族群在打字時能更加便利，這對於活到老學到老──正在學電腦的長輩，或是聘有視障者的公私部門，都應該考慮購入相關產品，開放式的資訊空間（如圖書館）亦同，而該鍵盤的鮮明用色設計，使上頭文字在低光源下也能易見。

除了生活中的工具，品牌也在樂齡族群身上會配戴的飾品上加入巧思，像是這款會說話的手錶，旨在讓長輩或是視障族群不用過度用眼，就能聽到手錶報時，錶帶設計上也易於穿脫。即使現在人手一機，對於早已習慣帶手錶的長輩來說，就不用特別改變習慣，一樣能隨時隨地得知時間。

另外一種設計，是在將長輩常用到的放大鏡，做成一系列的精美項鍊，乍看下就如同名貴的飾品，除了可以作為日常裝扮，也具有重要的功能性，像是在外閱讀刊物、上餐廳看菜單時……都能發揮功效。

當然不只樂齡族群，凡是有隨時放大觀賞需求的民眾，例如裁縫、鑑賞郵票或珠寶，亦能派上用場。

其實，即使人們面臨衰老，還是會希望「可以的話，依然能和其他人對等。」有時在公共運輸上，看到博愛座讓座，不見得每個長者都會欣然接受，就可以得知這點。且亦有研究指出，社會對高齡族群的刻板印象，往往會加深長者的自卑情緒，更間接左右了壽命與健康狀態。如何為樂齡族群營造正面的心境、提供協助，讓他們盡可能地正常享受生活，品牌不只是要去解決痛點，還要更婉轉、漂亮地料理這些難題。