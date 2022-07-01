個性消費 塑造魅力客製化

【文／蕭妤秦 動腦編輯部】

時代轉變，隨著現代人經濟能力及知識水平的提升，消費者在金錢的使用上變得更加寬裕，再加上科技及新興產業的繁盛，帶來更多豐富又多元的商品及資訊，使得人們的生活樣貌產生變化，間接影響到消費者的心理，改變其消費重心，開始出現於有別以往的需求，進入了個性化消費的時代。

企業品牌在這個浪潮之下，也察覺消費需求變得更加複雜，消費者也因為資訊的快速流通產生許多不穩定的因素，因此要如何鞏固消費族群，企業品牌除了剖析消費者的生活習慣外，在迎合其需求的同時，也得注重產品立意，讓品牌形象可以深植人心，產生與消費者之間的共鳴，並獲得更多消費者的信賴。

這個階段的消費者更加強調心靈層面的滿足，不同於以往優先考慮「生理需求」的消費模式，個性化消費下，消費者會更加重視「感性體驗」的部分，對於可以即時達到內心滿足的商品或服務，透露出更強烈的慾望，也更願意投入金錢或時間。

保護環境也是一種個性化消費的選擇

為理念而消費在環保觀念當道的現今十分普遍，擁有更多選擇權的人們選擇為了環境挺身而出，而企業在營利的同時，如果可以順應消費者信念，並且將品牌與消費者製造共情連結，間接產生歸屬認同，不僅可以讓可以增架品牌社會價值，也能提高其對消費者的信賴度。

大多數人會忽略日常中消耗品的使用，不過一想到衛生紙多數人會聯想到舒潔，舒潔衛生紙致力於將品牌塑造成乾淨又環保的形象，其中更有一大部分在於其一項特別的認證──FSC標章。

許多人對於琳瑯滿目的安全商標已經相對疲乏，但FSC（Forest Stewardship Council，森林監管委員會）標章卻對環境有著重大的意義，這屬於一個獨立、非政府、非營利的組織，其目的是推廣永續經營世界的森林，且FSC的木業產品(含紙張)則為對「森林友善」的產品。而舒潔作為品牌大廠了解其中的重要性，早早便取得這項認證，也積極推廣讓許多人可以接觸到這項知識。

一開始舒潔以東南亞熱帶雨林的快速消失警醒大家，喚起環保意識的重要，FSC其中重要主張即為商品絕不使用原始林、熱帶雨林等木材，消費者了解環境維護的急迫後，許多人會在消費前注意是否有獲得此項標章，讓許多企業也同時跟進，這也是始於個性化消費中，信念凌駕的案例。

追求自我滿足 改變的產品需求

許多消費者開始享受消費的過程，從事前的產品體驗、消費時的服務態度，再到售後的陸續追蹤。品牌希望塑造一個積極關心消費者的體驗，讓愉快的感受可以延續，從消費環境到產品氛圍，可以不間斷影響到消費者進行選擇，以及往後的購買意願。對於消費者而言，儘管不明白確切原因為何，但順從感受為達內心滿足才是消費的最終目的。

因此消費者會時常將目光放在可以最快速、最即時滿足自身情感需求的商品，從獲得內心滿足的消費過程之中，對品牌產生好感，進而對其商品產生許多信賴感，在一次一次的消費中累積其對品牌的忠誠度。

許多業者會希望消費者可以提供滿意度調查，源自於企業想理解消費者的心理，企圖透過觀察消費者的形態及喜好，以利隨時進行調整，而建立客戶訊息，也能有效鎖定目標族群需求。

企業也明顯意識到消費者回流的重要性，重點是需要創造良好的客戶體驗，才能提高消費者的滿意度，使其不斷回流，而在社群媒體當道的現今，更可以透過群體建立風格，讓品牌形象可以更加深植人心。

消費者會將商品所呈現的功能及品牌形象投擲到自己身上，透過擁有商品來強調自我的獨特性，不同平台也代表接觸到不同的族群，藉著豐富多元的消費選擇，除了可以展示出自身的獨特性之外，對身份、社會地位、經濟水平及個人好惡也能呈現出一定的輪廓，這些想像就如同將一個完整的自己架構出來，是屬於消費者的個人特色。因此面對全靠感覺及喜好進行消費的世代，該如何抓住這些消費者心理便成為品牌的兵家必爭之地。

而「客製化」也開始變得更加日常，以往客製化會跟「高級訂製」、「高價」、「高水準」等詞語畫上等號，諸如西裝這類要依照不同客戶身形而調整的產品，多數會給人一種距離感，再加上價錢往往不甚親民，造成消費者一種特別崇高的心理印象。

然而現在許多廠牌卻利用科技的發達，將客製化視為品牌產品的突破口，在技術的配合之下，調整可以創造消費者個人特色的部分，打造出專屬的個性特徵，讓消費者可以自由選擇及設計，並且展示自我，為產品增添更多獨特性，達到消費者內心的高度滿足。

多方掌握客製化趨勢 創造更多客製化可能。