結合科技 創意生活商品與服務

文／翟南

美食好孤單：個人用炒麵機與泡麵機

日本老牌泡麵品牌「ペヤング」，在2018年跟家電商「LITHON」合作，誕生出「ペヤング」專用的炒麵機。

俗話說，我們做人要飲水思源，常抱感恩之心，所以翟南每次看到巨量美食，或是超好用的烹調工具，總是會眼角含淚、鼻水直流，想到我們家動腦的編輯大人，希望他老人家能白白胖胖，好人一生平安，過上幸福快樂的每一天（編輯：不，看到你這開頭，我開始覺得很難幸福快樂），那麼是蝦米東西，會讓我想趕緊跟編輯大人報好康呢？

在這二年的疫情紛擾之下，有一段時間日本許多餐廳都無法內用，許多人也逐漸培養出自己在家烹煮的習慣，然而日本現在單身未婚、一人飽全家飽的情況越來越多，也讓許多個人用烹煮商品如雨後春筍般出現，跟大家介紹的第一個商品，雖然已經有些年代，但還是非常好用。

我之前曾數次介紹日本老牌泡麵品牌「ペヤング」的超高熱量炒麵，但是用熱水泡出來的炒麵，感覺總是跟火熱鐵板炒出來的麵有些差距，於是「ペヤング」就在2018年跟家電商「LITHON」合作，誕生出全世界第一台「ペヤング」專用的炒麵機，你能想像當辦公室內其他人只能泡麵，但你卻能露出暴牙吐出舌頭、手持雙刀、不，雙筷大炒特炒的光景嗎？顯然這台炒麵機不僅能滿足你的口慾，還能滿足你的虛榮心。

這台炒麵機的便利之處，是從放入泡麵加水開始，到最後使用鐵板炒麵的程序，完全一氣呵成，全程大約需要10分鐘，跟你從開始燒水到泡完麵所需的時間差不多，但卻多了真正炒麵的樂趣與口味。「ペヤング」炒麵機適用「ペヤング炒麵」與「ペヤング超大碗炒麵」，只是很遺憾地，並不適用我心中的二個夢想極品：2018年推出的「ペヤング超超超大碗GIGAMAX炒麵」（總熱量2142仟卡，需要1.3公升的熱水），以及2020年推出的「ペヤング超超超超超超大碗PETAMAX炒麵」（你沒看錯，組共有六個超，總熱量4184仟卡，需要2.2公升的熱水）。

現在，這樣的樂趣已經不侷限在炒麵上，就在今年5月，日本廠商「THANKO」推出了「シメまで美味しい『俺のラーメン鍋』」（到最後一口都美味「我的泡麵鍋」），不但是單人專用，而且就是鎖定袋裝泡麵。

喜歡小火鍋或拉麵的人都知道，鍋中食物到最後一刻如果還是熱呼呼的，吃起來才最好吃，但是泡麵卻無法給你這樣的享受，而「我的泡麵鍋」就可以解決這個問題。「我的泡麵鍋」尺寸小巧精緻，頂部附有蓋子，底部則有防滑設計，長寬約18公分，高僅14.5公分，剛好可以對應所有袋裝泡麵的尺寸，也很方便收納。將水倒進去之後，可用無段加熱方式來沸騰水或是保溫，讓你從頭到尾，一直享用到最美味溫暖的泡麵。

講到這裡，應該有許多聰明的讀者和編輯都想到了：沒錯，我們千萬不要被「我的泡麵鍋」這樣的名稱所迷惑啊，既然它可以煮泡麵，當然也可以拿來煮稀飯或是煮湯，而且這內鍋還可以單獨拿下來洗濯，真的非常方便。「我的泡麵鍋」使用100V電源，每個售價7,980日圓。

既然談到吃的，我再來介紹一個有趣的商品。在之前的動腦裡，我曾提到在疫情的影響下，日本冷凍食品銷售量大幅迅速攀升，而這些冷凍食品，幾乎都是要你在微波加熱之後，把食物倒到碗裡或餐盤再吃，然後有家廠商打破了這個思維，那就是日本的食品大廠「マルハニチロ」（Maruha Nichiro）。

「マルハニチロ」在2019年推出冷凍炒飯系列「WILDish」，乍看與一般的冷凍炒飯無異，但是卻暗藏玄機，原來在微波加熱之後，只要拿剪刀沿著袋子上的指示虛線剪下，原本的袋子就可以搖身一變，成為裝飯的容器，自己輕鬆站穩在桌子上，讓你連找盤子找碗的時間力氣都省了，更重要的是：可．以．不．用．洗．碗！天啊，怎麼會有這麼佛心的設計？實在太感人了，這項設計在日本社群上被網友讚譽為「最高」、「天才」，包裝上也明顯地寫著「可以變成盤子」，而開發者當時的靈感來源，則來自在家吃糖果時的袋子。廠商表示，這商品發售之後，販賣情況比他們預想的還要好。

「我的泡麵鍋」尺寸小巧精緻，長寬約18公分，高僅14.5公分，可以對應袋裝泡麵的尺寸，也很方便收納。

忍者工程師設計的電動三輪腳踏車

喜歡重型機車的朋友，應該都聽過忍者「Ninja」的大名，而生產忍者機車的日本大廠KAWASAKI，設計起小型電動腳踏車也是很有意思的喔。

現在電動車風潮正在席捲汽車與機車界，但大家不要忘了，腳踏車才是最早普遍應用電力的交通工具，KAWASAKI運用旗下設計忍者機車的年輕工程師團隊，透過公司內部徵募（KAWASAKI稱此為Business Idea Challenge）的方式，尋求最佳的電動機車方案，之後他們在「提供所有人安全・舒適・輕鬆的移動體驗」概念下，開發出一款前面二輪、後面一輪的特殊造型腳踏車，並將其命名為「noslisu」。

為什麼這腳踏車長相會這麼特別？別忘了，前面有講到，這輛車是開發給「所有人」騎的，在他們的預想裡，他們希望在欠缺公共運輸工具地區的女性、老人家，或是貨運宅配業者，也能擁有輕鬆便利好騎乘的交通工具，因此採用了安定性遠較二輪高出許多的三輪構型。

「noslisu」擁有二種款式，第一款是電動輔助腳踏車型，使用上完全不須駕照，第二款則是全電動型，即使完全不用腳踩踏，也可以自由行走，但依據日本法律，像這樣具備自有動力的腳踏車，就必須擁有駕照的人才可以騎乘，但無論是哪一款，KAWASAKI都貼心地增加了大型置物空間，最大可乘載20公斤物品，提升使用者的便利性。

為了驗證「noslisu」的市場接受度，KAWASAKI在去年5月準備了一百輛於眾籌上試賣，沒想到在一天之內就銷售一空，之後在各個展示會與試乘會上，也不斷受到各方的肯定，因此KAWASAKI決定正式予以量產，將在明天春天正式上市販售。

根據之前眾籌販售時的資料，「noslisu」電動輔助腳踏車型的總重量約為28公斤，電動續航距離50公里，充電一次約需5小時，價格為日幣27萬日圓；全電動型的總重量約為31公斤，電動續航距離65公里，充電一次約需7小時，最高時速40公里，價格則為日幣31萬日圓，但有關正式販售的規格與價格，則仍尚待日後公布。