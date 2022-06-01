溫暖且平實的表達 向護理師致敬

【文／葉奎軒】

眾所周知的南丁格爾，象徵著無私奉獻的護理人員，出生於1820年5月12日，一生致力於護理專業工作，1912年為紀念南丁格爾對護理工作的卓著貢獻，國際護理協會（International Council of Nurses, ICN）將其出生日5月12日，定為「國際護理師節」（International Nurses Day, IND）；換個時空，來到今時今日，人類飽受新冠肺炎疫情煎熬，第一線防疫和醫護人員，更是疲於奔命，及時予以病患專業照護，台灣民眾銘感五內。

南丁格爾即使從業超過30年，仍保有極高熱情，在1854年10月21日，她與38位護士志願者到克里米亞野戰醫院工作，在戰事紛亂的第一現場，為士兵包紮治療與照顧，被稱為「克里米亞的天使」。此外，在早期醫療簡陋的環境下，他依舊秉持初心，在值班時經常在黑夜中提燈巡視病房、照料病人，所以又被譽為「提燈女士」（The Lady with the Lamp）。

「護理人員」的英文nurse，這個字源自於拉丁文字，有餵養、哺乳、撫育弱小、照顧殘疾等意涵，全世界各國將5月12日這天，定為「國際護師節」，共同表彰護理工作的使命與專業。

護理，是用愛守護生命、陪伴人一生的志業，從出生到死亡、重大災害醫療事件的突發，每一個階段都有護理師堅守崗位，提供病患最好的照護、支持，也陪伴家屬共渡每一個人生的難關。

護理師的角色有多關鍵？台灣現代史上，歷經兩次大規模的傳染病，危及國人健康與生命安全，2003年SARS時期，我們便看到護理師的奮不顧身，全力遏制疫情擴散、蔓延，時隔17年，再度面臨新冠肺炎疫情考驗，護理人員依然勇於擔當，當然也包括臨危授命被徵召的護理師，無一不是用盡全力保護台灣安全。

然而，護理師站在第一線，最直接照護病人的專業人員，其工作負荷最為沈重，接觸病人的時間最長，感染風險也更是讓人膽戰心驚，他們的身心社會壓力可想而知，因此我們必須具備同理，給予支持，台灣公眾人物和企業也都紛紛力挺，無論是實際的物資協助，或是經濟支援，都緩解了這群白衣天使的壓力，也見證了台灣民眾齊心抗疫的向心力與美好。

綜觀全球疫情之下，每個國家的非營利組織，或是企業單位等，透過廣告影片拍攝和故事鋪陳，不斷向大眾傳遞護理師辛勞，以及他們所承受的高壓環境。此次，為向台灣前線抗疫的護理師致敬，特別精選不同敘事視角的廣告案例，以溫暖且平實的表達方式，讓大家看見護理師們背後的辛酸故事。

護師視角：本心堅毅 前線守護

隸屬於英國衛生及社會關懷部（Department of Health and Social Care, DHSC）管轄，國民保健署（National Health Service, NHS）由英國政府資助，該體系提供了英國境內絕大多數的醫療服務，包括：初級照護、住院治療、長期護理、眼科和牙科等服務，與台灣全民健保體系類似。

在英國國民保健署體系下的護理師，必須先經歷大學三年扎扎實實的專業訓練，同時也需要另外再參與一場又一場的實務演講，並獲取合格分數，通過這些重重關卡後，護理師才算是「準備好了」，他們已經練就了一身功夫本領，那就是強大的心理素質。

當護理師每天上工之前，早已完成許多準備，他們時常與病人互動，關心和照料他們的身體狀況，不只是以專業協助醫師、藥劑師，更是穿梭於醫院病友的精神支柱，看盡生老病死和身體失能等人生百態，他們始終以「準備好了」的心態面對一切。

這是英國國民保健署在2019年，也是新冠肺炎疫情爆發時，所推出的護理師招聘廣告，廣告有兩種版本，分別是男聲版、女聲版，以此化解護理師身份的性別刻板印象，廣告核心訊息在於傳遞護師們，在醫療保健的第一線工作的心理共感，那就是他們每天都在改變病患的生活，陪伴他們度過治療期間的痛苦與難耐。

誠如每位護理師從校園走進醫院前，所說過的南丁格爾誓言：「竭誠協助醫師之診治，務謀病者之福利」，他們所扮演的角色難以取代，也無法替代。

家眷視角：理解體恤 偉大使命

除了感謝護理師外，他們的家人親友也同樣偉大，即使有再多不捨，仍含淚支持護理師們前進第一線。

美國位於匹茲堡的健康網路體系Allegheny Health Network（AHN），是一個囊括14家醫院的學術醫療系統，也是推動健康醫療的非營利組織，2020年為了向全美護理師英雄們致敬，與Marvel合作，推出一本漫畫給護理師家中的小孩們閱讀，漫畫中的故事講述護理師們在疫情前線，抵抗病毒、保衛民眾的真實英雄故事。

孩子們面對大流行病下，對於護理師父母所做出的犧牲和承諾相當明白，他們也親眼目睹了護理工作，所造成的身體和情感上的損失，透過這本漫畫，看見護理師工作背後的辛苦，有些家人更因此落下淚來，而護理師父母想要告訴孩子們的是：「在這場戰役中，儘管肩負白袍之責，但不曾遺忘家中老小」，然而，早在世界看到護師付出之前，他們的孩子早已將他們視為英雄。

為了充分讓下一代理解護師背後的勇氣，AHN與Marvel選擇獨特的紀念方式，向流行病時代裡的英雄們致意，藉由一本漫畫書，把孩子的父母描繪成英雄，讓他們驚喜連連；同時也透過影片，採訪了護師們的孩子，雙向互動讓情感順暢交流。

名人視角：團結集氣 同舟共濟

美國護師基金會（American Nurse Foundation）是美國護師協會（American Nurses Association, ANA）旗下的非營利慈善機構，2020年新冠狀病毒大流行持續，該基金會為向前線護師致敬，感謝他們冒著風險，拯救生命和幫助他人，邀集美國許多知名演藝人士，共同錄製影片、給予滿滿的支持與感謝。

這支名為「#thanksnurses」影片，可說是眾星雲集，包括女演員Rita Wilson、華裔女演員吳恬敏(Constance Wu)、男電影演員Noah Wyle、電影製作人Kit Williamson、女演員Kate Flannery、男演員Chris Chalk、女歌手Angelica Maria、喜劇演員Simon Helberg、女演員Parminder Nagra、女演員Angelica Vale、電視節目主持人Joan Lunden 等人，一同出現在影片中，向美國護理師表達感謝。

而在新冠疫情之下，人與人相處必須保持適當距離，美國護師基金會除邀請名人響應支持外，該影片也以參與錄製者所處的地點，就地以自拍鏡頭捕捉振奮人心的畫面，共同為在傳染病大流行期間，治療患者的護師們籌集資金。

美國護師基金會同時也設立了「護師應對基金」，提供全美護師經濟援助、心理健康諮詢等服務，以幫助他們自己和家人，讓護師們無後顧之憂協力對抗疫情擴散。

學子視角：莘莘學子 仁心初衷

根據中華民國護理師護士公會全國聯合會統計，2021年9月台灣領有護理師、護士執照總人數約30.2萬人，但執業登記人數僅18萬人，執業率不到六成(59.3%)，與美國(84.8％)，加拿大(94％)的執業率相比，相差甚鉅。

造成台灣護理人力缺乏的原因，除了超高的護病比外，逾時工作的情況也是重要因素，2011年美國《新英格蘭醫學期刊（NEJM）》研究指出，護理人員超時工作與住院患者死亡率相關，若護理人員連續工作超過8小時，會導致病人死亡風險提高2％。

台灣社會大環境有待對護理人員的待遇應該改善、朝友善同理的目標邁進，在疫情大敵當前，我們更能理解並體會護理師的工作條件，確實有很大的進步空間。

儘管如此，仍有許多下一代的年輕學子，熱衷且積極投入護理專業培訓，為的是一份使命、為的是讓更多人享有完善的健康照護。

成立於1995年香港大學護理學院，至今已邁入27個年頭，其使命是為社區培養護理領導者，目標提供多元化的護理教育，養育學子、陪伴學子做好準備，成為護理行業的領導者。

2018年為了凝聚學生對於護理工作的認同感，邀請許多位學生一同參與招生廣告拍攝，將護理日常工作不僅拍得時尚，包括藥物吸入治療、瞳孔反應檢查、量測血壓和體溫等。

影片篇名名為《護理．仁心》，更進一步傳達出護理師的除了熟能生巧的工作專業外，更重要的本質就是「仁心（Compassion）」，在護理專業招生階段，就能感受到滿滿的使命感。

成為護理師是條漫長的道路，專業學習和考照之際，也需要展現同理心，持續強化自己對這份職業的認同感，不讓熱情被工作的無奈和瑣碎消磨殆盡，也因如此營造良善的醫護環境，無論病人或家屬，甚至連社會大眾，都必須關心這份職業所看不見的職業傷害，並嘗試以行動做出改變，如此才能讓護理工作完整體現其價值與意義，再次向全台護理師致意。