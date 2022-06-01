30+商機 輕熟消費力

【文／蕭妤秦 動腦編輯部】

30+商機版圖

我們常把30歲當成一個坎，一旦年紀逐漸接近30歲，在各方面都會或多或少的受到壓力，而這些壓力有可能來自同儕壓力、父母期望或者是社會價值，不必要的競爭和比較心理，更讓人覺得心力交瘁，也因此產生許多焦慮及不安，彷彿只要跨過這個年紀一切都會變得有所不同。

但是就現在來說，30歲以後或許才是最美好的時光。回想以前的生活似乎都被學業填滿，無非不是學習、考試、升學。

不過到了30歲以後，在社會上累積些許經驗，可以脫去菜鳥新鮮人的外殼，不再顯得稚氣，氣質也變得更加成熟，雖然不一定能達成經濟自由，但獨立的生活讓自己有更多選擇可以去嘗試、體驗，在管理財務的同時，更真真切切有了可以掌握自己人生的踏實感。

具消費潛力的30+族群

隨著時代的更迭進步，30歲以後的生活習慣早就不同於以往，科技讓生活更加便利，提高效率的同時也改變了許多人的消費習慣，進而讓需求結構產生變動，而在這之中所誕生的新興產業也都暗藏商機，因此是否能洞察主要消費族群的需求，便成為業者近年來十分重要的課題之一。

率先考慮到消費能力的部分，根據行政院主計總處《薪情平台》網站上的統計資料，109年在30歲至39歲年齡區間的消費者平均年薪為64萬，而40歲至49歲的平均年薪則為74.8萬。另外參考財團法人聯合信用卡處理中心的資料，以其我國各年齡層持信用卡於各產業的平均每月消費筆數額來看，可以發現30歲至50歲民眾是台灣消費的最主力族群。明顯可以發現30歲至50歲年齡區間之民眾消費的金額比其他年齡層高出許多，特別主要集中在食品餐飲類、交通類及其他產業類之消費。

所以針對具有強大消費力的30+年齡層，商家是否能精準鎖定他們的需求，以攻下這塊擁有龐大商機的市場呢？

透過消費展現出自身的價值及認同感

30歲不再單單只是一個數字，到達這個年紀的人多數變得更加穩重，思想觀念及價值觀也趨於成熟，漸漸發展出自己的一套邏輯系統，生活上可能擁有足夠平衡日常開銷及娛樂的經濟能力，慢慢開始可以享受到隨心所欲駕馭自己人生的充實感，更可能透過消費習慣及購物需求來展現出個人的理念及魅力。

通常來說受教育的程度會間接影響一個人對事物的觀點，在現代幾乎是人人都擁有高等以上的教育水平，因此除了追求快速及效率的生活外，更多人會轉向尋求品質上講究，進而透過這些選擇，展現出消費者對於自身的價值及認同感。

環境保護與永續共存意識抬頭

思想的成熟也會多多少少表現在日常的選擇上，最為明顯的可以說是最近連年來高漲的環境保護意識，比起毫無節制地從大自然中予取予求，如何可以永續的與大自然共生共存成為人們的首要目標。

許多長久以來對於環境的危害逐漸浮出檯面，在第三方或公益團體的監督下，民眾的環保意識抬頭，促使大企業或公司行號正視相關議題，不僅能帶企業自治，更將自然永續融入生活之中。

商業模式與環境生態的平衡共存

單從最基本的日常飲食來說，相較起以往消費者會比較產品價格，直接選擇較低價產品來購買的消費模式，現在人更多會關心食材的耕作、飼養、捕撈或其他生產方式，多數消費者開始希望了解其背後生產的來源，也會對於標示不清楚的產品帶有疑慮，更甚會影響其購買欲望。多國政府也在這方面積極制定相關法規，除了不同種類的食品皆須有特定的規範標示，可以讓民眾更容易去追本溯源外，也能讓生產過程更加透明，間接起到監督業者的作用。

趁著這波浪潮，一直以來注重商業模式與永續共存的商家，也可以推廣符合社會期待的經營模式，不僅能吸引到擁有相同理念的消費者，還能進而產生共鳴讓其對商品產生信賴。儘管經營永續環境的概念也會反映在食材的價格上方，但相同的價值觀及信念，都會讓消費者毫不猶豫地掏出錢包，願意為支持其發展而消費。

其中積極宣傳關西食材的OTOMOYA就是藉由傳遞文化、共生共存，樸實地展現對食材的珍視，運用廚師的智慧和技藝，完整保留生產者的用心，藉由食物搭建起與消費者之間的橋樑。

製作的料理包內，食材使用日本關西地區生產的米、肉、海鮮及蔬菜。通過實際走訪生產者的環境及工法，進行仔細評估，篩選出高營養的原物料，再建立起流暢的交貨管道以確保食材的新鮮，更引進法國廚師採用的烹調技術，完整保留食材原味，後經真空包裝、殺菌、加熱，最後再冷凍保存，讓消費者能毫無後顧之憂地享受美味的料理。除了為傳遞關西的美味而奔走，堅持關照在地產業，更結合地方特色與文化保留，對永續發展更盡一份心力。

顛覆傳統概念，新興概念當道

不單是食品，日用品方面也開始強調回歸自然的概念，不單單是基於身體狀況或對於化學物質的擔憂，近年來越來越多消費者更傾向選購天然無添加的保養產品，而歐美地區更有積極的「poo-free運動」，主張不使用洗髮精，以抵抗化學物質對身體及環境造成的傷害。

因此在這種風潮之下，許多業者也紛紛推出主打自然成份的產品，強調使用最天然的原物料，不僅能讓身體回歸至最原始的狀態，也能減低對於環境的負擔。

崇尚天然之道，回歸原始的美麗樣貌

有機化妝品品牌CRAFT ORGANIC 以「舒適且美麗」為理念，秉持日本職人的精神研發產品，多方面考慮肌膚與生活環境的關係，最新開發出 100% 天然成份的髮品系列，追求其他產品難以擁有的舒適感。讓消費者不論是髮質乾枯，還是因反複造型而受損的頭髮，都能用濃密細膩的泡沫進行舒適的護理，讓大家都能擁有的絕佳髮質。

產品設計更使用生物降解技術，設計出不易造成身體敏感，也能友善地球環境的配方。主要種子油採用「冷榨法」，在低溫的環境下進行加工，可以將營養成份完整保留，也能降低二氧化碳的排放。對於包裝則使用100%可回收的PET瓶、生物質塑料或再生紙……等等，以減少塑膠類的使用。另外除了一般銷售，也盡可能掌握年銷售量，避免出現過度生產的浪費，珍惜當地資源的前提下，努力實現永續的生產和消費形式，全面的考慮展現出企業素質及專業，也能提高消費者的信賴程度。

服務、娛樂、體驗也是一大消費選擇

說到消費，並不單單只限於購買有形的物品上，其實現代人有時更願意在無形的消費上投入金錢，諸如服務、娛樂或是體驗，藉以獲取更好的生活享受。因此除了產品外，近年來針對高消費力族群，許多業者也開發了高品質的個性化服務，主動迎合消費者的需求，製造出緊密的合作模式，以建立長久且穩定的客戶群體。

投資自我更顯價值

多數擁有經濟自主權的人開始會以自己為重心，並且積極經營自身條件，面對這樣龐大的市場需求，日本パーソナルジムFREDDO健身房瞄準大家對於此類活動的渴望，為了排除各種讓人無法持之以恆的條件，因此特別設計出針對30+族群的高端服務。

首先，主動理解客戶需求，依照教練的專業知識提供客戶個人化服務，充分了解每個人理想中的體型後，進行實際可行的健身方案，讓客戶可以輕鬆達到目標，有效率的擁有輕盈健美的均衡體態。不僅如此，FREDDO健身房為提高健身品質，更主打1對1的專人指導教學，更讓上健身房運動這件事情，可以確實地達到想要呈現的效果。

其二，FREDDO健身房觀察到許多客戶並不是不願意堅持，而是當踏出健身房的那一刻，身邊就會受到許許多多外在的誘惑，另如小吃攤販、甜點店……等等，好像把毅力留在健身房內，遺忘了自己所設下的目標，這是許多人難以克服的課題。不管剛剛在跑步機上賣力地奔跑，許多客戶時常將健身房中的自己與生活中的自己切割，因此為了避免此類前功盡棄的事情發生，FREDDO健身房在日常會以LINE群組進行客戶每日的膳食管理，即時的關心及掌握客戶生活動態，時時提醒客戶專注在目標上，將服務從健身房延伸到生活之中。

最後，為了增加便利性，不僅將地點設置在熱鬧的麻布十番及銀座，增加客戶的出席意願，更提倡「空手而歸」，由FREDDO健身房提供免費的運動服、鞋子及毛巾，還有運動過後的高蛋白補給，諸如此類的貼心服務，讓健身這件事情可以變得更加輕鬆不負擔。