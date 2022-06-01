【文／翟南】

「充滿幹勁寫作業的筆」

「しゅくだいやる気ペン」筆套連結手機App，透過遊戲的方式，激勵孩子們願意自動自發寫功課。

讓寫功課變成破關集寶：IoT文具

這篇所介紹的好玩東西，雖然並不是非常新，但在最近大幅受到日本家長們的好評，即便貴鬆鬆也賣得嚇嚇叫，這個東西有個非常直白的名稱，叫做「しゅくだいやる気ペン」，翻成中文的話就是「充滿幹勁寫作業的筆」，主要訴求能讓小孩違反天性與大自然的進化法則，自己就能充滿幹勁，好想好想寫作業，怎麼會這麼厲害？因為它是一枝IoT筆。

所謂的IoT，就是Internet of Things的簡稱，中文叫做物聯網，近來大部分都被運用在汽車或家電用品，但你有想過連小孩寫作業用的文具，也可以運用IoT的概念嗎？

日本的コクヨ株式會社（KOKUYO）創業於1905年，從製造和式帳簿起家，擁有非常悠久的歷史，公司名稱來自創辦人黑田善太郎希望公司可以「成為國家的榮譽」，因此就在1917年以「國譽」為公司命名，有趣的是這裡的國家並非指日本，而是「越中國」，這是日本以前的令制國，約等於現在的富山縣。或許你對KOKUYO並不熟悉，但絕大多數的動腦朋友，可能都曾用過他們家的商品，因為他們家最經典最有名的商品，就是從1975年開始販售，到2014年已賣出26億本的筆記本「CAMPUS」，現在販售的已經是第五代版本。

是KOKUYO從2016年開始開發這款「充滿幹勁寫作業的筆」，歷經三年多後，在2019年7月開始發售，一開始只在自家的網站販售，但因頗受歡迎，到2021年底已經有超過240家實體店面販售，並且在2020年獲得日本經濟產業省頒發「第14回Kids Design賞」，這個獎項主要頒給有助小朋友的創造性，並且能開拓未來的設計商品。

那麼這個商品有多好玩呢？正確地說，「充滿幹勁寫作業的筆」並不是一枝筆，而是一枝筆套，可以套入一般市售的六角面鉛筆，再讓小朋友握著筆套來寫功課，但光是這樣，當然不會激起小朋友寫作業的欲望。這枝筆套的設計包含充電池，可以透過Micro USB來充電，蓄積的電力則供給筆套頂端的LED燈，以及藏在筆套內的感應器，為什麼要設計得這麼複雜呢？因為KOKUYO為這枝筆套，特地打造了一款免費手機App，IoT物聯網的真意就在這裡。

家長購買這枝筆後，首先要打開手機App，登錄使用者資料（包含小孩與家長的資料，例如小孩是幾年級等）並與筆套進行配對，這樣就準備就緒了。接著，小孩拿筆要寫功課時，先打開筆套電源，頂端的LED燈就會亮一下，之後就照正常書寫方式使用，但是在書寫的同時，筆套會隨著書寫時間逐間累積「幹勁POWER」，筆套端的LED燈顏色也會跟著產生變化，以視覺直接讓小朋友看到自己的努力。

功課寫完後，小朋友可以將筆套的「幹勁POWER」灌注到手機App裡，手機裡的植物圖像就會長大並結出豐碩的果實，而「幹勁POWER」還可以讓你在App裡的「幹勁庭園」走動數格，朝向在終點為你搖旗加油的媽媽或爸爸之處邁進，同時兌換各種道具，非常有打電動手遊破關集寶的感覺。這個「幹勁庭園」總共有18階段的關卡，提供超過200種道具，而且都是小朋友喜愛的恐龍、建築、小動物，真的會讓小朋友自動自發，卯起來寫功課啊。

這枝筆不只小朋友寫得開心，做爸爸媽媽的也會很放心，因為你可以透過手機App，檢查小朋友每一天從幾點開始寫功課，總共寫了多少時間，其中又有多久時間是專心寫的。

根據去年的使用者意見調查，九成的家長都對這枝筆感到滿意，91%認為孩子更能自動自發，86%認為孩子的實踐能力有所提升，85%認為孩子的積極性有所提升，65%認為孩子更具有計畫性。今年4月，KOKUYO與京都橘大學、大阪公立大學等五所大學，以及一所兒童教育機構共同進行學術研究，希望能讓這枝筆對有學習障礙的孩童發揮更大的功用。

怎麼樣？家裡有小朋友的動腦讀者，看到這裡應該會很心動吧？這枝筆的售價為日幣含稅6,980日圓，真的不大便宜，但能換來小朋友自動自發寫功課，也是蠻划算的，相信也讓許多公司的老闆，巴不得全辦公室都人手一枝，讓大家自動自發認真工作，而不是上社群聊天打屁加團購。

除了針對小朋友的「充滿幹勁寫作業的筆」之外，市面上的IoT文具還有「ペン型スキャナ」（筆型掃瞄器），能夠掃描辨識193國的書面文字，將其轉換為文字檔案放到電腦或筆電裡，此外手寫筆記本「フリーノ」（freno）也非常驚奇，雖然只是個重量僅240公克的小平板，但能夠儲存87,000頁的A6資料，換算成A6大小筆記本的話，足足等於2,400本，總重量則是85公斤。

飛向天空的黑貓

這年，頭都變了，許多產業紛紛產生變化，包含日本的大和運輸。

在全日本只有204輛卡車的1919年，大和運輸創業，但隨著競爭業者不斷加入、高速公路開通，生意越來越難做，大和運輸就在1976年推出日本第一個以個人和家庭為對象的小型貨運服務「宅急便」，這就是「黑貓宅急便」的由來。大家知道在黑貓宅急便創辦第一天，也就是1976年的1月20日，他們做了幾個包裹的生意嗎？答案是只有11個，但時至今日，黑貓宅急便一年要運送的包裹，已經多達16億個以上。

隨著無人機的興起與技術成熟，許多業者紛紛研究運用無人機遞送包裹的可行性，黑貓宅急便也在今年4月發表他們未來無人機的計畫。大和運輸與奧地利公司「CycloTech」合作，公布他們最新的電動垂直升降無人機概念雛形，令人驚訝的是，這架無人機並沒有一般常見的螺旋槳，取而代之則是六具筒狀的扇葉，讓人懷疑這樣真的可以飛嗎？事實上這筒狀扇葉叫做「Cyclogyro-rotor」，這個技術的最大好處，就是可以隨時改變推進的方向，讓飛行更加平穩。

大和運輸針對這台無人機型，開發出「PUPA（Pod Unit for Parcel Air-transportation）701」貨物莢倉，可以簡單地與無人機結合，之後即能以最超時速130公里飛行，最遠飛行距離達到40公里。

這台無人機的尺寸為2.7公尺x 2.5公尺，可以在直徑5公尺的小空間內起降，未來將對離島或大樓屋頂的運輸產生很大的幫助。這套無人機系統正式啟用的日期尚未公布，且讓我們拭目以待。

調理包亭

大阪的公司「APIX」所販售的「調理包亭」，專為調理包加熱，操作步驟簡單。

調理包專用家電

過去二年的疫情，大幅改變了許多人的生活，餐廳飲食業者首當其衝，客人都無法來店用餐了，但相反地許多消費者也為了吃的問題苦惱不已，本來可以上餐館簡單解決的，現在都得自己想辦法，因此在過去二年，日本的冷凍食品市場大幅飛升，此外還有一項東西也很受到歡迎，那就是真空調理包。

真空調理包的歷史蠻有趣的，最初是由美軍研發，目的是為了減少軍糧罐頭的重量，同時也省了處理空罐頭的問題，之後被阿波羅太空計畫採用，成為太空人的食品，調理包因此受到世人矚目，但直到1968年，日本的大塚食品（對，就是生產寶礦力的大塚製藥子公司）才推出全世界第一個賣給一般消費者的調理包ボンカレー（Bon Curry）。

從1968年推出至今，真空調理包的使用方式一直沒改變，基本是用隔水加熱的方式來加熱調理包，或是倒出來後用微波爐加熱，如果用水煮的話，想想還要倒水煮沸，再等上幾分鐘，實在很麻煩啊，但就在今年1月下旬，有一個新誕生的商品徹底改變了遊戲規則，這個商品叫做「レトルト亭」，翻成中文就是「調理包亭」。

由位於大阪的公司「APIX」所販售的「調理包亭」，只會也只能做一件事，那就是為調理包加熱，但是開發商為這商品設想了許多情境，讓你覺得好棒喔，像是小孩一人在家，你就不用擔心他得開火燒水加熱調理包，或是加班深夜回到家，累壞的你也不用搬鍋燒水，只要把調理包往「レトルト亭」裡一丟就行了，我覺得最棒的是在辦公室裡，只要插電就能享用美味的調理包，而不用到茶水間大戰一番，大概也因為過往實在太難搞了，所以才沒人會想在辦公室裡吃調理包吧？

「レトルト亭」的操作步驟超級簡單，都已經可以出「連猴子和翟南也會用的レトルト亭」這樣的書了：把調理包直接放入「レトルト亭」裡，旋轉旋鈕設定小包（加熱時間約6分鐘半）、普通（加熱時間約8分鐘）或大包（加熱時間約10分鐘），然後聽到「叮！」的一聲，調理包就加熱好囉！「レトルト亭」採二面加熱方式，能讓調理包均勻受熱，每加熱一次花費的電費還不到日幣1日圓，實在非常划算，二氧化碳排放量更比傳統燒水加熱方式減少82%，充滿環保概念。

「レトルト亭」的尺寸為寬25.5公分、深8公分、高20公分，重量僅有1.5公斤，吃100伏特的電，價格約為日幣含稅7,800日圓左右。只是翟南心想，用「要不要來我家看レトルト亭」這樣的理由來約女生，大概還是會被打槍，所以我認為還是應該先要養隻貓，再教它怎麼用「レトルト亭」才對。

「毒」展覽

「毒」展覽的內容包羅萬象，廣泛地探討毒與人類之間的各種關係。

以毒為名的展覽

翟南過去曾介紹過一些日本有趣的展覽，有些展覽日後也真的來到台灣展出（像是「單位展」），現在日本又有一個有趣的展覽即將自今年11月1日起開始展出，這個展覽的主題是「毒」。對，就是張學友唱的那個「你好毒，你好毒，你好毒毒毒毒毒」。

說起毒這件事，滿滿地充斥在人類的歷史，更何況這二年大家天天都得跟病毒混在一起。這個展覽由日本的國立科學博物館與《讀賣新聞》、富士電視台共同策劃，他們希望從動物學、植物學、地理學、人類學、理工學等各種角度，深入挖掘毒與人類的各種關係，因此邀請細矢剛（植物研究學家）、中江雅典（動物研究學家）、田中伸幸（植物研究學家）等九位學者，讓他們運用國立科學博物館的珍貴標本資料進行深入的研究與策展。

這個展覽內容總共分為四個章節，第一章是介紹，從概念開始跟大家溝通「毒」到底是什麼？毒會對人類與生物產生什麼影響？第二章的主題是「毒的博物館」，介紹在地球上與我們共存的各式各樣生物的毒，包含動物、植物、菌類、礦物，以及人工製作的毒，這麼多種的毒，有些是為了捕獵，有些是為了自衛，有些則是常威為了嫁禍戚秦氏（喂！），第三章談的是「毒的進化」，第四章則是「毒與人類」。

「毒」展覽的內容包羅萬象，既牽涉生物的歷史，也談到毒被當成武器以及藥物的歷程，廣泛地探討毒與人類之間的各種關係，光是看到介紹，就讓人興趣滿滿，真希望這個展覽也能有機會來台灣展出。