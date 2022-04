納入「永續」思考 日本品牌的共好創意

【文/尼可】

本文精選日本品牌近年的永續案例,從創意的角度出發,我們能關懷環境、關懷生態、關懷未來、關懷彼此的能力,或許超乎我們的想像。

2015 年,聯合國通過 17 項具體永續發展目標(SDGs),目標是全球在 2030 年前完成佈署,朝向全面性的永續發展。SDGs 的內容涵蓋經濟成長、社會進步、環境保護等層面,拓展永續的意涵至人類生活的各個面向,不只是地球環境,也包括人類的身心健康發展、公平正義等。

而要加速 SDGs 的發展進程,不能只依靠政府或 NGO(非營利組織),企業在商業思考、追求營利之餘,也必須納入「永續」思維。因此, 我們可以看到 CSR(企業社會責任)、 ESG(環境、社會、公司治理)等企業永續發展相關的名詞,成為愈來愈熱門的關鍵字。這也意味著,企業的每一個行動(無論是盈利或公益)都必須盡可能考量到行動對人們的影響,並朝向最大公益、貼近永續的目標前進。

提升收納效率的「物聯網垃圾桶」

隨著永續發展目標、ESG 等趨勢漸熱,日本知名食品公司「森永」也計劃成立一個專注於永續行動的團隊,並與日本電通共同發想出一項計畫,也就是建置配備物聯網(IoT)技術的公共垃圾桶、回收桶。

這項「物聯網垃圾桶」計畫以「 SmaGO」的名稱問世,意思是 Smart action on the Go。其硬體設備由 Force Tech Co., Ltd. 提供,運用垃圾桶頂部的太陽能電池板供電,並配備物聯網技術,能自動檢測垃圾桶的裝滿程度,並即時回傳數據到雲端系統。當垃圾桶裝滿時,設備內的壓縮器便會自動壓扁垃圾,使垃圾桶再騰出多餘空間。

藉由此舉,垃圾桶能多裝載 5~6 倍的垃圾量,也減少人員往返收取垃圾的成本,以及交通過程的碳排放量。由於配備了太陽能供電系統,物聯網垃圾桶也毋需耗費當地的電力網路。此外,SmaGO 垃圾桶的蓋子是踩腳踏板打開的,這種非接觸式的設計,不只不怕丟垃圾時弄髒手,也非常適合疫情時代的防疫需求。

事實上,這類智慧型公共垃圾桶已經在紐約、雪梨、杜拜等城市落地,不過日本尚未正式採用。在森永與電通的攜手合作下,日本東京鬧區(表參道)一帶出現了第一個智慧公共垃圾桶,不只呼應了永續城市的理念,為當地民眾減少垃圾桶周邊堆滿垃圾的景況,作為品牌廣告媒介也十分鮮明,讓廣大消費者看見品牌實踐永續的決心。

運用「魚菜共生」打造生態循環畫框

日常剩食就該被直接丟棄?如果能改變處理剩食的思維,或許會發現廚餘的妙用。為了更有創意的解決日常廢棄剩食,日本電通與 Grubin、amana 等企業合作,推出了名為「Hungry Frame」(暫譯:飢餓畫框)的產品,也就是一個體現生態循環的畫框。

Hungry Frame 的組成可分為三層:最頂端是植物空間,中間夾層是黑水虻的區域,底部則是魚類的生活空間。只要將日常廚餘倒入最頂層的植物空間土壤中,以廚餘等腐爛有機物為食的黑水虻幼蟲便會幫忙分解,而牠們的排泄物則能為土壤帶來養分;同時,黑水虻幼蟲也是很好的蛋白質來源,當幼蟲移動到下層的水生空間,便會成為魚兒的飼料,使人們有魚可觀賞。

Hungry Frame 充分運用了「魚菜共生」系統的好處,並且善用黑水虻的生物特性。事實上,黑水虻是普遍存在於自然界的昆蟲,可分解有機廢物、又可作為蛋白質飼料,是實踐生態循環不可或缺、也最入門的好幫手。而且黑水虻並不會被新鮮食物所吸引,也不會叮咬人類,因此跟著 Hungry Frame 一起出現在家中一隅,不必擔心安全與衛生問題。

不過,或許不是人人都能接受目睹蟲子生活的畫面,因此 Hungry Frame 針對中間夾層區域提供數百種覆蓋的設計圖案,讓整幅畫框更加賞心悅目。不過,儘管被遮蔽了,黑水虻仍會默默善盡牠生態大使的責任,努力分解廚餘使頂端種植的蔬菜或香草有絕佳的肥料,同時犧牲小我成為底部的水族箱的飼料。更重要的是,Hungry Frame 讓每個人的家裡都能有一座生態循環系統,不只具有觀賞功能,也有正面的永續教育意義。

日本生技公司的「CFO」招募計畫

當今全球重大議題的決策者或世界領袖,可能未來十年內將不復存在,而犧牲環境所必須付出的代價,卻是未來世代的年輕人要負擔。因此,Euglena 執行副總裁認為:「日本現在主要決策者的平均年齡約為 60 歲,但我們認為未來應該是由年輕人決定。」

Euglena 是一家研究藻類生物技術、開發生物燃料與保養品的生技公司,深知地球自然是企業的發展基礎,同時也背負永續發展的責任。為了聆聽青年人的想法,展現企業重視未來世代與永續發展的目標,Euglena 決定展開史無前例的計畫,成為第一家聘請 18 歲以下高級主管的上市公司,在報紙上刊登「CFO」的全版招募廣告。

一般來說,公司裡的 CFO 指的是財務長(Chief Financial Officer),不過 Euglena 卻賦予了它新的定義;他們所招募的 CFO 意思是 Chief Futurel Officer,也就是「未來長」。這項徵才計畫的初衷,不只是聆聽未來世代的聲音,更要讓成年大人與青年展開對話,共創美好未來。

CFO 招募計畫可不是紙上談兵。首先,Euglena 選擇在暑假期間戰略性地刊登廣告,確保他們的招募對象不會忙於上學;同時,也要求每位應徵的候選人寫一篇 3 頁的文章,表明應徵動機與對這份工作的想法。儘管看起來是一項不簡單的作業,最終 Euglena 還是收到了超過 500 人的應徵文件。經過面試後,Euglena 決選出第一位公司 CFO(18 歲的女學生 Kyoko Ozawa)以及 8 位核心成員作為她的團隊。

CFO 到職後不只像是品牌大使一樣的存在,她也在企業內部發起正式的討論,並代表 Euglena 宣布了兩項具體行動:其一、Euglena 旗下產品將不再使用塑膠瓶裝;其二、將不再提供使用塑膠軟管的產品。

本次 CFO 計畫不只讓 Euglena 在 2021 年將石化塑膠品的數量減少 50%,也創造了實質廣告效益,包含受到上百家媒體報導,並成為日本 Yahoo 首頁的熱門話題。此外,根據調查,更有 1,286 萬人因為這項招募計畫而暸解 Euglena,並希望支持該企業發展。