納入「永續」思考 日本品牌的共好創意

【文／尼可】

本文精選日本品牌近年的永續案例，從創意的角度出發，我們能關懷環境、關懷生態、關懷未來、關懷彼此的能力，或許超乎我們的想像。

2015 年，聯合國通過 17 項具體永續發展目標（SDGs），目標是全球在 2030 年前完成佈署，朝向全面性的永續發展。SDGs 的內容涵蓋經濟成長、社會進步、環境保護等層面，拓展永續的意涵至人類生活的各個面向，不只是地球環境，也包括人類的身心健康發展、公平正義等。

而要加速 SDGs 的發展進程，不能只依靠政府或 NGO（非營利組織），企業在商業思考、追求營利之餘，也必須納入「永續」思維。因此， 我們可以看到 CSR（企業社會責任）、 ESG（環境、社會、公司治理）等企業永續發展相關的名詞，成為愈來愈熱門的關鍵字。這也意味著，企業的每一個行動（無論是盈利或公益）都必須盡可能考量到行動對人們的影響，並朝向最大公益、貼近永續的目標前進。

本文精選日本品牌近年的永續案例，從創意的角度出發，我們能關懷環境、關懷生態、關懷未來、關懷彼此的能力，或許超乎我們的想像。

提升收納效率的「物聯網垃圾桶」

隨著永續發展目標、ESG 等趨勢漸熱，日本知名食品公司「森永」也計劃成立一個專注於永續行動的團隊，並與日本電通共同發想出一項計畫，也就是建置配備物聯網（IoT）技術的公共垃圾桶、回收桶。

這項「物聯網垃圾桶」計畫以「 SmaGO」的名稱問世，意思是 Smart action on the Go。其硬體設備由 Force Tech Co., Ltd. 提供，運用垃圾桶頂部的太陽能電池板供電，並配備物聯網技術，能自動檢測垃圾桶的裝滿程度，並即時回傳數據到雲端系統。當垃圾桶裝滿時，設備內的壓縮器便會自動壓扁垃圾，使垃圾桶再騰出多餘空間。

藉由此舉，垃圾桶能多裝載 5～6 倍的垃圾量，也減少人員往返收取垃圾的成本，以及交通過程的碳排放量。由於配備了太陽能供電系統，物聯網垃圾桶也毋需耗費當地的電力網路。此外，SmaGO 垃圾桶的蓋子是踩腳踏板打開的，這種非接觸式的設計，不只不怕丟垃圾時弄髒手，也非常適合疫情時代的防疫需求。

事實上，這類智慧型公共垃圾桶已經在紐約、雪梨、杜拜等城市落地，不過日本尚未正式採用。在森永與電通的攜手合作下，日本東京鬧區（表參道）一帶出現了第一個智慧公共垃圾桶，不只呼應了永續城市的理念，為當地民眾減少垃圾桶周邊堆滿垃圾的景況，作為品牌廣告媒介也十分鮮明，讓廣大消費者看見品牌實踐永續的決心。

運用「魚菜共生」打造生態循環畫框

日常剩食就該被直接丟棄？如果能改變處理剩食的思維，或許會發現廚餘的妙用。為了更有創意的解決日常廢棄剩食，日本電通與 Grubin、amana 等企業合作，推出了名為「Hungry Frame」（暫譯：飢餓畫框）的產品，也就是一個體現生態循環的畫框。

Hungry Frame 的組成可分為三層：最頂端是植物空間，中間夾層是黑水虻的區域，底部則是魚類的生活空間。只要將日常廚餘倒入最頂層的植物空間土壤中，以廚餘等腐爛有機物為食的黑水虻幼蟲便會幫忙分解，而牠們的排泄物則能為土壤帶來養分；同時，黑水虻幼蟲也是很好的蛋白質來源，當幼蟲移動到下層的水生空間，便會成為魚兒的飼料，使人們有魚可觀賞。

Hungry Frame 充分運用了「魚菜共生」系統的好處，並且善用黑水虻的生物特性。事實上，黑水虻是普遍存在於自然界的昆蟲，可分解有機廢物、又可作為蛋白質飼料，是實踐生態循環不可或缺、也最入門的好幫手。而且黑水虻並不會被新鮮食物所吸引，也不會叮咬人類，因此跟著 Hungry Frame 一起出現在家中一隅，不必擔心安全與衛生問題。

不過，或許不是人人都能接受目睹蟲子生活的畫面，因此 Hungry Frame 針對中間夾層區域提供數百種覆蓋的設計圖案，讓整幅畫框更加賞心悅目。不過，儘管被遮蔽了，黑水虻仍會默默善盡牠生態大使的責任，努力分解廚餘使頂端種植的蔬菜或香草有絕佳的肥料，同時犧牲小我成為底部的水族箱的飼料。更重要的是，Hungry Frame 讓每個人的家裡都能有一座生態循環系統，不只具有觀賞功能，也有正面的永續教育意義。

日本生技公司的「CFO」招募計畫

當今全球重大議題的決策者或世界領袖，可能未來十年內將不復存在，而犧牲環境所必須付出的代價，卻是未來世代的年輕人要負擔。因此，Euglena 執行副總裁認為：「日本現在主要決策者的平均年齡約為 60 歲，但我們認為未來應該是由年輕人決定。」

Euglena 是一家研究藻類生物技術、開發生物燃料與保養品的生技公司，深知地球自然是企業的發展基礎，同時也背負永續發展的責任。為了聆聽青年人的想法，展現企業重視未來世代與永續發展的目標，Euglena 決定展開史無前例的計畫，成為第一家聘請 18 歲以下高級主管的上市公司，在報紙上刊登「CFO」的全版招募廣告。

一般來說，公司裡的 CFO 指的是財務長（Chief Financial Officer），不過 Euglena 卻賦予了它新的定義；他們所招募的 CFO 意思是 Chief Futurel Officer，也就是「未來長」。這項徵才計畫的初衷，不只是聆聽未來世代的聲音，更要讓成年大人與青年展開對話，共創美好未來。

CFO 招募計畫可不是紙上談兵。首先，Euglena 選擇在暑假期間戰略性地刊登廣告，確保他們的招募對象不會忙於上學；同時，也要求每位應徵的候選人寫一篇 3 頁的文章，表明應徵動機與對這份工作的想法。儘管看起來是一項不簡單的作業，最終 Euglena 還是收到了超過 500 人的應徵文件。經過面試後，Euglena 決選出第一位公司 CFO（18 歲的女學生 Kyoko Ozawa）以及 8 位核心成員作為她的團隊。

CFO 到職後不只像是品牌大使一樣的存在，她也在企業內部發起正式的討論，並代表 Euglena 宣布了兩項具體行動：其一、Euglena 旗下產品將不再使用塑膠瓶裝；其二、將不再提供使用塑膠軟管的產品。

本次 CFO 計畫不只讓 Euglena 在 2021 年將石化塑膠品的數量減少 50%，也創造了實質廣告效益，包含受到上百家媒體報導，並成為日本 Yahoo 首頁的熱門話題。此外，根據調查，更有 1,286 萬人因為這項招募計畫而暸解 Euglena，並希望支持該企業發展。