善念遠播的好創意 品牌宣傳引起社群話題與關注

【文／邱品瑜、王穎禛 動腦編輯部】

面對疫情多變、國際局勢不穩定、經濟動盪等不安的大環境，《動腦》期待透過蒐集全球充滿善念的品牌創意，帶給讀者們正能量的慰藉。同時也共同期許彼此，只要有能力，請選擇善良！

在日常生活中，我們時常可見不少品牌，無論是在產品開發，或是提供服務上，都秉持著「善念」、「與社會共好」、「永續經營」的核心精神，而這類型的品牌，因著理念與追求和生活者相近，往往更容易找到一群忠誠度較高的消費族群。

在疫情多變、國際局勢不穩定、經濟動盪等不安的大環境下，《動腦》本專輯，期待透過蒐集全球充滿善念的品牌創意，帶給讀者們正能量的慰藉。

用包裝說一個好故事

知名食品大廠The Hershey Company，旗下擁有超過90多個品牌銷售全球，走過125個年頭，持續創造美味食品和美好回憶給廣大的消費者，The Hershey Company選擇在今年國際婦女節3月8日之際，與已經連續合作三年，專精於數位印刷的 HP Indigo，再度推出獨特限定系列包裝，表達對女性力量的肯定與尊重，同時也為促進性別平等相關議題持續努力，這波宣傳成功引起社群話題與關注。

從廣告中可見，這系列限量巧克力包裝，在創意表現上，巧妙的運用品牌名中的「HER」、「SHE」，淺顯易懂的帶出與女性對話的意涵，搭配富設計感的插畫和QR Code，結合各領域傑出女性，其中包括，服裝造型師Julia Pak、科學家Kananda Eller、詩人/作家Ryane Leao等，鮮明的展現出她們激勵人心的精采故事。

包裝設計除了最基本的功能性之外，其材質、結構、外觀美感等每一個細節，對產品而言都是需一一深究的學問，尤其如The Hershey Company一般的經典老品牌，願意直接更動經典包裝主視覺，以表達對女性相關議題的支持之舉，不僅能讓消費者印象深刻，更是大大展現對自家品牌、產品的自信！

UNIQLO推出「舊衣新生工坊」

期間限定店舖活動

迅銷集團長年來透過環境永續、社會共好、多元包容全球三大目標，持續以服裝的力量，邁向永續經營之路。在今年4月UNIQLO台灣與永續設計師周裕穎品牌JUST IN XX、REHOW推出，全球獨家「舊衣新生工坊」期間限定店舖活動。

消費者可在線上預約舊衣改造，接著將家中UNIQLO的舊衣服帶到快閃攤位，確認要改造的品項與尺寸，完成付款後，大約2~3周的工作時間，就可以取貨，透過創意，讓舊衣物擁有新的面貌。目前可選擇將舊衣製作成風格抱枕、寵物帽T、寵物風衣等商品，改造費約新台幣790~1,290元，視商品有所不同。

此外，在本專輯中，也特別精選近年數個日本品牌永續相關案例，從中可以發現，在我們日常生活中，關懷環境、生態、未來、彼此的能力，其實超乎想像，不應為自我設限。（詳見P.58納入「永續」思考！日本品牌的共好創意）。

創造零浪費的世界

打開紅色瓶蓋「嘶」的一聲，滿滿的氣泡湧上瓶口，在酷熱的夏天大口大口喝可樂，是幾乎人人都有過的暢快體驗！享受之餘，你是否都有做好垃圾回收呢？可口可樂與科學教育家Bill Nye合作的動畫「可口可樂公司和比爾奈揭開回收的神秘面紗（The Coca-Cola Company and Bill Nye Demystify Recycling）」，一探寶特瓶罐如何重新利用再上架。

廣告中，比爾奈以塑膠製成的人偶為形象現身，幽默表示，如果我現在告訴你「氣候變遷是因為全球暖化引起」這件事並不是個問題，你們可能會告訴我，「你昏頭了嗎？」比爾奈人偶拿著自己拔起的頭顱繼續說著：「若我們能重獲和回收塑膠，我們不只可以避免它變成垃圾，我們還能一次又一次的持續利用它。」比爾奈介紹可口可樂公司，他們知道自己有責任去解決這個問題，目標為「創造一個零浪費的世界」。