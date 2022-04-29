生活來點新鮮創意！單人露營新手包提供一次購齊的服務

【文／翟南】

想享受單人露營嗎？是否躍躍欲試又不知從何下手？對於每餐要吃什麼都沒有想法嗎？要不要直接用骰子決定？看日本企業近日又推出哪些有趣創意商品與小物？

既時尚又便利的個人露營新手包

日本戶外用品品牌「コールマン（COLEMAN）」今年發售一套新商品「Solo Camp Start Package單人露營新手包」，針對單人露營的新手們提供一次購齊的服務。

露營專用茶道用品「野點」，內容包含各式各樣正宗的茶道用具。

日本女生的流行風潮，總是一陣一陣的，而且不只限於服飾和美食，甚至連她們的休閒嗜好也是。在過去十幾年裡，日本女生流行過釣魚（然後就出現一堆貼著水鑽閃亮亮Bling Bling的釣具），流行過爬山（然後就出現一群穿著不專業輕飄飄裙子的女生跑去爬山），到了2018年時，描述一群高中女生跑去露營的動漫「搖曳露營」在電視播放之後，再度帶動一股女生露營的風潮。

在「搖曳露營」中所描述的露營，並不都是一群人快快樂樂地圍著營火那般的熱鬧氣氛，而也相當著重闡述「享受自己孤獨一個人」的「一個人露營」，讓許多整天上學看老師同學臉色、上班看老闆同事臉色、回家看老爸老媽臉色、寫稿看動腦編輯臉色的人，為之心生嚮往，巴不得也像劇中人物一樣遠離塵囂人群，好好享受只有自己的世界，因此也讓「ソロキャンプ」（Solo Camp,單人露營）一詞快速廣為人知，更讓許多女生紛紛起而效法。

單人露營的興起，除了大多數人多少都有想逃離人群的想法之外，這二年因為疫情影響，日本一直在呼籲人們不要密切接觸、不要密集群聚，也意外地助推了單人露營一把。單人露營發展至今，已衍生出多種形態，有的人追求即使在戶外，也要享有如同在家裡一般的舒適，另一方面則有人乾脆買下整片山林，然後在裡面用類似野外求生的極致手段，享受狂野的野營。

日本戶外用品品牌「コールマン（COLEMAN）」在今年3月發售一套新商品「ソロキャンプスタートパッケージ」，直接翻譯的話就是「Solo Camp Start Package單人露營新手包」，針對單人露營的新手們提供一次購齊的服務，這裡面包含了哪些東西呢？

第一個當然就是帳篷，廠商是不會要求露營新手以天地為床，去跟小鹿斑比或山豬一起睡覺的（許多讀者太太表示：啊！跟山豬睡覺，我有很多年的經驗呢），這頂帳篷不但功能齊全，而且可以簡單快速搭建與收納，讓你一個人也不會手忙腳亂，產生希望好兄弟來幫忙的念頭。（咦？）

第二個東西，是可以露出雙手的睡袋，讓你即便在山裡極凍的天氣裡，還是可以伸出雙手來喝咖啡、滑手機、抓頭皮和挖鼻孔；第三個是附有幫浦的充氣軟墊，就不用去睡硬梆梆的寒玉床（啊，這是神鵰俠侶的梗）；第四個是單人摺疊椅，第五個是鋁製摺疊小桌，第六與第七個，是可以燒薪火的小火爐與底下鋪的防火布，第八個是小瓦斯爐具，第九個是一深一淺的二個小鍋子，第十個也是最後一個，則是夜間照明用的LED提燈，免得你露營到半夜，忽然想要用功閱讀微積分（大誤）。

上面提到的十項露營基本道具，在「COLEMAN」都有單獨販售，但是新手包有一項非常重要的利基，就是提供了一個旅行箱，讓你可以用非常緊緻的方式將所有道具收納在一起，只要想到要露營，隨時隨地就可以拖著旅行箱出門去搭公車搭火車，不用擔心丟三落四，在日本甚至有人是把旅行箱直接宅急便到露營區，自己則是輕裝簡從，舒適地前往。

這樣的一整套單人露營新手包，整套售價日幣含稅76,800日圓，此外或許有人注意到了：是的，在這一套新手包裡頭，並沒有包含食物！這要怎麼辦呢？翟南發揮超人的智慧，想到二個解決方案供大家參考（不用謝我，真的）：第一個方案，就是事先確認你露營的地方，是在吳柏毅或傅潘達的服務範圍之內，第二個方案，則是你可以選擇在小七或全家的門口露營。（編輯：顯然我們對於露營的見解有很大的不同啊，你有考慮要去腦神經科露營一下嗎？）

既然談到露營，我再來補充一個好玩的東西，前面提到日本露營生態百百款，然後就有人雖然大老遠跑去露營，卻仍希望在大自然裡來個正統的日本茶道，原來早在戰國時代，似乎就流行過在野餐之外也要在野外泡茶（請千萬不要用「野泡」這個詞，謝謝），據說知名的豐臣秀吉就和千利休就曾這樣玩過呢，於是有日本的廠商運用現代科技與材質，做出好玩的東西。

日本的「中川政七商店」與戶外用品店「スノーピーク（Snow Peak）」、日本茶道專門店「茶論（さろん）」三家業者共同合作，從2020年起開始販售露營專用茶道用品「野點」，內容包含棉製的仕覆包、茶碗、茶杓、竹製茶筅、茶筅筒、茶器、菓子皿、茶巾與茶道用紙，所有正宗的茶道用具一應具全，而茶碗和菓子器更是用鈦金屬打造，完全適合野外露營需求，整套售價日幣含稅35,200日圓，但只有一組茶碗，如果需要二組茶碗，那麼一套「野點Set Double」要價為日幣含稅41,800日圓。

保證新鮮的活魚提包

網路上有一個梗圖，是超市在鮮魚販售區插個牌子寫道「這些魚在死掉之前，都還是活著的」，雖說是開玩笑，但也展現出消費者與餐飲業者追求新鮮活魚的渴望，只是運輸活魚這件事，並不是那麼簡單容易，通常都需要許多設備，於是日本就有人開發出活魚提包，這就是「活魚BAG」。

「活魚BAG」的開發者：Ma Corporation的福永諒表示，食物廢棄一直是個問題，其中海鮮魚貝類更常因鮮度不夠而被大量拋棄，如果能有一個簡單方便的魚類運送裝置，應該可以解決這個問題，因此他才開發出「活魚BAG」，不但減少食材廢棄，同時也讓魚兒保持在最高價、也就是活著的狀態。

簡單地說，「活魚BAG」就是個移動式的水族箱，長62公分，高22.5公分，深25.4公分，淨重8公斤，裝滿水為15公斤，因為材質使用透明壓克力，所以比一般的玻璃水族箱輕很多，結構上主要分為裝魚的水槽，以及魚兒的生命維持裝置：水質淨化功能，水溫維持功能，另外再加上噴射水流。此外這提包還附有遮光罩，好讓怕光的魚兒不致被光嚇到心臟麻痺，或是嗆到水淹死（咦？），但如果你想在陰暗處看清楚魚是不是還在喘氣，提包也貼心地附有內照燈光，明暗度還可隨喜好調整，讓你一覽活魚的鮮美滋味。

但就像前面描述的，水質淨化需要電，水溫維持需要電，噴射水流需要電，就算只是開個燈，也還是需要電，因此這個活魚提包是需要用電的，平時需插上12V的電源，但為了方便手提運送，提包內也有電池，在不插電的情況下可以維持運作一個小時。

製作者福永諒從三年前開始發想，去年7月正式投入開發，幾經錯誤之後，終於能讓真鯛在活魚提包裡存活48小時，這也意味著就算開車從北海道宗谷岬到鹿兒島縣佐多岬的運輸時間都沒有問題。這個活魚提包預定於今年7月開始販售，鎖定銷售對象是餐飲、水產業界人士，以及釣魚的愛好者，但是一個活魚提包的售價高達日幣含稅56萬9,800日圓，或許除了讓魚兒活下去之外，開發者也得想辦法讓自己活下去才行。