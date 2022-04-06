搭上話題 品牌如何聚焦熱門IP與時事？

【文／楊子毅 動腦編輯部】

社群上造就的流行一波接著一波，任何最新時事或當下熱門的IP內容，都可能被轉化為吸引目光的元素，常使不少KOL及粉專小編也想搭上熱潮，創造關注及互動。

網路話題百百種又稍縱即逝，行銷人如何在各項新鮮話題之中，找到合適的內容，並且玩出新花樣，使消費者印象深刻？

台灣奧美副創意總監陳儷文指出，社群上能夠發酵的事件，通常反映出大眾心裡關心的事情，像是先前藝人王力宏離婚事件，內含議題從女權、婚姻、娛樂偶像、時代回憶……等等，吸引關注的族群甚廣；台灣大停電的背後，則是有關注民生、核電、綠能……等等主題的消費者撐腰。事件的背後還有事件，議題也從來不單只是議題。

品牌跟風要回到對消費者心理的洞察，檢視這些議題是否與品牌理念或產品相關。韓劇《魷魚遊戲》流行時，社群上立刻出現各種將劇中的椪餅圖案改為自家LOGO的內容，一波觸及後，並沒有讓消費者對特定品牌產生記憶點，因為大家都在做「複製貼上」的事。

「透過一個IP讓人喜歡你，是很快的，但很難轉換為心佔率。」台灣奧美創意總監許力心表示，跟風應回到目的性，是為了知名度，還是心佔率？對於小品牌來說，或許可以在短時間內吸引注意力，但大品牌勉強蹭熱度，「消費者不見得因此對你偏心」。

在議題的選擇上就很重要，議題背後對人、對社會的觀察，是否能和品牌做連結，再讓消費者會心一笑、對你偏心。

台灣奧美團隊從2015年開始操作「全聯經濟美學」Campaign，每年都會根據社會現象與文化張力，來設定廣告主題。例如2016年大環境不景氣，年輕人生活好苦，進而為大家示範「苦日子也能好好過」，將購物袋變成時尚手拿包；2019年PX Pay推出後，隔年發現到消費者最愛購買蛋白質產品，便將全聯化為健身房，反映人們熱衷健康生活的現象，變成「全聯經濟『健』美學」。

而2021年因疫情消費者宅在家，時間久了也解鎖各項新技能，品牌因此展現高度，以不群聚、遠距離的廣告拍片手法，提出「全聯『宅』經濟美學」，呈現「即使關在家，也要得到些什麼」的態度。當下的社會氛圍，也可以是映照時事的素材之一。

許力心強調，品牌不只可以發展自己的IP，也有所謂的「人設」，代表這個品牌，原本說著怎樣的語言。以全聯福利中心來說，台灣奧美最初就把它塑造成一個幽默、實在、偶爾自我嘲解、善意的品牌，因此在溝通口吻、內容與做生意的態度上，便會往這個方向去。

舉例來說，人們拜拜通常有所求，既然大家會照顧流浪貓狗，流浪的鬼當然也要好好照顧。因此以「存好心、備好料、做好事，款待好兄弟」作為全聯中元節的傳播概念，呈現出善良、老實、不求回報的品牌主張。

連結品牌價值 二創熱門IP

現在流行的戲劇、動畫、遊戲，乃至迷因及經典語錄，都可以是品牌合作對象，或成為幽默廣告創作的元素。陳儷文強調，廣告公司與品牌對著作權必須要有基本認知，對產業要有責任，例如吉卜力工作室曾開放宮崎駿動畫作品劇照，供大眾二創，在社群上紅極一時，也未見有大型品牌跟進，以避免侵權疑慮。

當熱門任天堂遊戲《動物森友會》同樣開放大眾運用遊戲中的IP進行創作時，台灣奧美為IKEA製作「2021動森型錄」，審慎規劃，向台灣任天堂洽詢合作事宜與規範，不僅獲得良好回應，更提供團隊全球品牌運用動森IP的行銷案例。

陳儷文回顧：「動森型錄在社群上發佈時，由於Facebook不確定IP是否獲得授權，因此無法進行廣告投放。不過48小時內就被譯為各國語言廣為瘋傳，並引來香港及日本任天堂官方的疑慮，為此召開三天的內部會議做討論。」經過一番溝通與協調，案例得以保留，然而，過程顯示，品牌在進行IP二創行銷時應專業謹慎，別讓追熱門IP的衝動，造成品牌形象與金錢上的損失。