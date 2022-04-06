【文／楊子毅 動腦編輯部】

IP大戰越演越烈，除了有迪士尼、三麗鷗等傳統的IP發行商，現在還有各個網路創作者參與市場競爭，人們對娛樂內容、IP角色的熱愛未曾消減，反而更加地愛不釋手。

為此，4月號《動腦》552期以「娛樂不敗 消費必BUY IP推廣戰略」為題，觀察近年來IP銷售趨勢與對策，並邀請文創經紀、AI企業、廣告創意公司來逐一分享IP市場趨勢及動向，以及企業可以如何乘上這股熱潮接觸各大IP粉絲族群。

觀察1 多元深耕 會員經濟

IP要成為一個龐大的商業機會，勢必要走向多角化經營，讓粉絲持續抱有新鮮感。台灣知名IP「貓貓蟲咖波」繼在台中開設實體商品店後，更在店面附近打造咖啡廳「奶泡貓咖啡」，由於是非快閃形式的店面，表現出品牌長期經營的決心。

IP市場的大老──三麗鷗，也在去年底開設YouTube頻道，從過去的仰賴授權經濟，開始主動出擊生產自製內容，前陣子更宣佈計劃進入NFT的宇宙，未來三麗鷗將如何脫胎換骨，值得期待。

如今角色IP甚多、資訊繁雜，在這個凡事快速的時代，讓消費者長期對特定IP抱持好感實屬不易，因此IP經濟也開始套用會員經營，不只掌握消費者的喜好與資訊，也提供特別的專屬服務與優惠，讓粉絲有「被在乎」的感受。

例如現在許多網路IP創作者，透過建立付費會員分級制度，粉絲便可以受邀加入私人社群、獲得特殊內容或參加實體活動。而傳統的IP發行商，建議可以開始思考，除了不斷推出周邊之外，如何建立忠誠機制，讓粉絲除了在大同小異的IP商品之中獲得更多選項。

觀察2 共創形式 不限強強聯手

市場上能看見的IP跨界合作案例越來越多，讓不同IP的粉絲能夠在一個平台上認識到不同IP，創造新客群帶入的機會。像是以可愛聞名的手機App遊戲「貓咪大戰爭」多次與台灣、日本的各界IP合作，將各個動漫角色植入遊戲之中，吸引不同的IP粉絲進入這款遊戲。

去年「貓咪大戰爭」聯手高雄捷運，除了置入捷運品牌的IP角色「高捷少女」及土撥鼠吉祥物作為遊戲對戰角色，還將高雄捷運路網、站點，作為遊戲地圖，並將高雄市景作為遊戲背景畫面，成為另一種觀光行銷的手法；而對玩家來說，成功破關就能獲得高捷IP的限定遊戲角色。

忠實粉絲贊助「九日」遊戲計劃到達一定金額，可以與遊戲製作團隊合作創造部分內容。

不僅強強聯手，現在許多品牌也會邀請一般的消費者，共同創作品牌內容，而IP廠商也是如此。曾推出《返校》、《還願》等知名遊戲的赤燭遊戲，近期開始以募資計劃推廣新作《九日》，達到一定金額購買遊戲的消費者，可以在遊戲中客製化個人文字、聲音訊息、人像，甚至是一小段的遊戲情節。IP提供者可以思考，如何提供粉絲在創作上有更多的參與機會，或是融合更多IP創造綜效？

「貓咪大戰爭」遊戲畫面中，可以看到高雄市景、捷運路網圖與品牌IP。