聰明創意為品牌開新局！

【文／翟南】

擅長透過創意推出各式新奇產品、服務的日本企業，近日又有那些令人驚喜的新花招？

一人用的萬能馬克杯

一杯在手，隨時料理

看準現代生活者講求健康、便利的飲食習慣，日本家電廠商「ELECOM」推出個人用電器式馬克杯「Cook Mug」，讓使用者可以隨時隨地享受現煮美味。

這期一開始，翟南就要跟大家分享一個令人震驚的事實：你的馬克杯，其實不是馬克杯！咦？這是什麼意思？原來馬克杯的英文原文並不是Mug cup，而是只有Mug一個單字，指的是沒有蓋子、有單邊握把的圓形杯子，所以你的馬克杯並不叫馬克杯，也不叫馬杯杯（好冷），而應該叫做馬克才對捏，好玩的是日本人跟我們一樣，同樣不把它叫做マグ（Mug），而是叫成マグカップ（Mug cup）。

先不管它叫什麼，我們的生活早已脫離不了馬克杯，特別對眾多咖啡中毒成癮的廣告行銷人而言，握住馬克杯的時間，更是遠遠超過握住老公老婆小手的時間（你可以試著努力回想看看，上一次握是幾年前的事），現在有日本廠商認為，馬克杯可以不只是馬克杯，它應該還可以幫你煮飯！

日本家電廠商「ELECOM」在今年2月推出個人用電器式馬克杯「Cook Mug」，讓你隨時隨地都能享受當場現煮的好料（唔，我好像聽到動腦編輯室傳來了歡呼聲），這個馬克杯有附蓋子，容量不大，是一般常見的350毫升，但卻可以保溫或沸騰烹煮。

這杯子的底部本身即是加熱器，可以連結電源線（AC100V 50Hz/60Hz），並可直接以觸控方式來進行操作，包含「Boil模式（沸騰模式）」（45度、60度、100度等三種溫度）與「Stew模式（燉煮模式）」（10分、40分、70分等三種燉煮時間），此外沸騰模式也設有定溫、保溫功能，只要有了這個超級馬克杯，不只泡咖啡喝牛奶是小事一樁，連煮湯、煮拉麵、煮黑輪、煮燉飯都難不倒它啊！傑克這真是太神奇了！

這麼厲害的「Cook Mug」馬克杯，現在有白色、粉紅色、淺薄荷色三種顏色可選擇，每個售價日幣5,000日圓。

跨入餐車界的摩斯漢堡

2 MOS 50

摩斯漢堡對於餐車的經營概念，是將其視為摩斯旗下的新品牌，因此另取名為「MOS 50」，主色調方面則用吸睛的亮黃色與黑色搭配。

麥當勞在1971年進軍日本，實質意義上開啟了日本的漢堡販售歷史，當時還在日興證券當上班族的櫻田慧也從公司離職，跑到美國進行漢堡修行，之後回到日本，1972年在東京都的板橋區創辦了摩斯漢堡1號店「成增店」，這就是摩斯漢堡的起源。

去年（2021年）是日本麥當勞的50週年慶，日本麥當勞進行了多項慶祝活動，今年則輪到摩斯漢堡的50週年慶了，而摩斯漢堡在2022年的一開始，就宣佈一項嶄新大膽的計劃：他們要推出摩斯漢堡餐車，正式進軍餐車界。

過去二年的疫情肆虐，給許多產業帶來重大影響與變化，除了旅遊業、交通業、電影院等娛樂事業之外，極容易產生群聚的餐飲業也是首當其衝，門店營業受限，外帶需求大幅提升，摩斯漢堡因此思考，他們能否在現今充滿閉塞氛圍的社會裡，為消費者帶來歡樂與喜悅（這點很容易理解啊，我們只要有吃的，就高興得要死啊），此外摩斯漢堡的門店據點數還不夠多，無法觸及廣大消費者，與其守株待兔，不如主動出擊、讓自己走向消費者吧，因此摩斯漢堡會長櫻田厚就在1月29日於東京都大田區「洋服の青山 大田久が原店」停車場舉辦記者會，推出摩斯漢堡的第1號餐車並開始營業。

摩斯所使用的餐車，是由MAZDA的3噸重貨車改裝，但是在車體視覺顏色設計上，卻放棄使用摩斯門店看板所使用的的紅綠色，而改採用在路上行走時更為醒目鮮明、更為吸睛的亮黃色與黑色組合，藉此創造「既像摩斯但又不是摩斯」的印象。

摩斯漢堡對於餐車的經營概念，並不是原本門店的直接延伸，他們將其視之為摩斯旗下的新品牌，因此另取名為「MOS 50」，販售的商品受限於車輛空間大小，主要是摩斯漢堡的升級品（請注意，餐車反而是升級喔），像是「50th MOS漢堡」與「50th 照燒漢堡」，價格各為日幣含稅680日圓，全品項總共有五種漢堡。

「MOS 50」的營運方式也相當有趣：餐車會以鄰近的摩斯門店做為「母店」，在母店進行食材的保管、蔬菜的清洗與處理，藉此減少餐車的作業量，更重要的是減少車輛必須搭載的水（因為很重又佔空間），如此餐車只需略做烹煮即可出餐。

根據摩斯估算，每輛餐車所需的員工約為2至3人，估計月營業額約為200萬日圓上下，在啟動第一輛餐車之後，摩斯將在4月再增加2至3輛，進行市場測試與改良優化，日後則計畫持續擴大，並且有可能會以此新型態來拓展加盟，因為不需要門店，規模又小，加盟門檻可以降低許多，對摩斯漢堡未來的營運拓展可能會產生相當的影響。

最後補充一點：為何第一輛餐車會選擇在青山洋服的停車場開店？說起來也很有趣，因為「MOS 50」餐車員工的黃色與黑色制服，是由青山洋服設計製作的。

翟南歡樂的引經據典 冷知識時間

摩斯漢堡的現任會長櫻田厚，大家知道他跟台灣也有密切淵源嗎？在摩斯漢堡最初創業的成增店裡，創辦人櫻田慧年僅21歲的外甥櫻田厚就在裡頭打工，並在1978年成為成增店店長。1990年，櫻田厚以海外事業部部長的身分來到台灣，創設台灣的摩斯漢堡，為摩斯漢堡進軍海外建立灘頭堡。1997年，創辦人櫻田慧去世，櫻田厚就在1998年繼任為社長，並於2014年兼任會長一職。