桂冠定位食品服務業 打造餐桌開心品味時光

【文／陳羿郿 動腦編輯部】

過年期間，家家戶戶的圍爐餐桌上，必定少不了桂冠的火鍋湯底、魚餃、蛋餃等食材，桂冠是如何在無形中，陪伴、參與每個家庭的歡樂團聚時刻？

動腦俱樂部第506次例會1月12日於TICC世貿國際會館舉行，邀請桂冠實業董事長特助陳玉翎，以 「打造歷久彌新的品牌形象，桂冠如何與消費者在一起？」為題，分享在台灣走過逾50年的桂冠，從過去到現在的品牌定位及思維有那些轉變？

品牌價值—開心品味時光

陳玉翎表示，桂冠一直以來，秉持認真、創新、負責的態度，實踐「開心品味時光」的品牌價值。所謂「開心品味」包括味蕾上和心理上的開心，讓一張餐桌上，有包容、理解，還有安全美味的食物。

要做到「開心品味時光」的目標，桂冠要求自己做到五大基本值：獨特的風味與口感、調理食品的專家、卓越品質標竿、新鮮營養和創意佳餚料理組合。

而除了致力提供頂尖的美味，桂冠也曾參與消費者的飲食需求中，發現餐桌上的困難不是單一問題，也因此桂冠提出場景，了解需求提供解決之道，讓消費者不用為了煮頓飯奔波，反而真正能好好坐下來透過吃飯凝聚情感，才可能實踐「開心品味時光」。

桂冠品牌創新之路，和消費者站在一起

2013年，桂冠品牌定位開始轉型，決定從「食品製造業」轉變為「食品服務業」，思考方式也從Why出發，也就是「消費者為什麼要買桂冠的商品？」也因此產生了許多新的衍生服務。

陳玉翎說：「多數人想到桂冠，會直覺聯想到『冬天火鍋』、『冬至湯圓』，讓品牌意識到，原來我們是冬天的桂冠。」於是，桂冠開始透過四季場景，帶產品走入消費者日常，像是露營、颱風天大眾可能會需要的商品，將產品、場景、內容合一，給消費者生活的提案。

2021年桂冠在夏季首度跨足冰品市場，推出「桂冠冰菓室」，就是四季桂冠的案例之一，讓消費者夏天也能吃到冰的湯圓甜點，透過獨家的流心內餡設計，除了經典的芝麻和花生，同時也推出異國風味的抹茶和楊枝甘露。

與日本食品、米其林三星餐廳、卡通IP聯名

2018年則是與米其林三星的君品酒店「頤宮中餐廳」聯名，推出主廚秘製麻辣湯底、黃金流沙湯圓和傳統汕頭魚餃。尤其為呈現正宗魚餃的美味，桂冠團隊與頤宮主廚專程前往魚餃發源地──汕頭，尋找正宗魚餃製法。黃金流沙湯圓也是經過上百次實驗測試，才將米其林三星的食物送到消費者的餐桌上，發揮桂冠的職人精神。

2021年，桂冠更從創意料理組合的構想出發，與「櫻桃小丸子」聯名，推出「經典湯圓麻吉組」、「包餡小湯圓麻吉組」，有大湯圓、小湯圓可選擇，用意是希望，湯圓不再只是單方面由家長煮好送上桌，也讓孩子參與過程，自己動手做，營造如同小丸子家那般，和樂融融的氛圍。

成為促進親子關係的介質

陳玉翎也提到，桂冠長期關注消費者餐桌上的變化發現到，現今家庭親子相處與共餐的時間相對少，而且大家在餐桌上總是吃飯配電視或滑手機，家人間的共同話題也不多。

於是桂冠自2018年開始以行動倡議「好好說頓飯」，強調用餐的儀式感，鼓勵消費者重視用餐交流。連續辦相關講座，邀請親子專家分享如何促進親子互動。不過，桂冠也注意到單憑透過講座倡議，效果有限，所以2019年底更進一步在全台灣北、中、南，18個不同生活樣態家庭，展開為期 21 天的餐桌社會實驗。

陳玉翎分享過程中產生的變化，「大家第一週覺得好新鮮，到第二週開始沒梗，媽媽只好轉頭問孩子怎麼辦？這些家庭的孩子都是網路原生代，開始幫媽媽上網找靈感，小孩也從沒想過媽媽會有不懂、需要向自己求助的時候，雙方多了話題，不僅是一起發想食材做法，親子間也產生對話。」