創意洞察 滿足消費者需求

【文／翟南】

來碗微波涼麵！

日本冷藏在今年3月1日推出一款，微波之後吃的冰冷中華涼麵，這款創意十足的商品，足足構思五年，開發了三年。

微波之後，可以吃到冰冰涼涼的涼麵？

在現代社會裡，許多人的飲食已經跟微波爐脫離不了關係，家裡冰箱的剩菜剩飯，只要「叮」一下，就可以熱騰騰地上桌，超商更是如虎添翼一般，推出大量冷藏冷凍食品，只要「叮」一下，就可以讓顧客吃到熱呼呼的美食，奪下龐大的市場商機。

在日本，隨著技術進步與消費者生活型態演變，超商與大賣場的微波食品佔比越來越高，日本食品廠商也不斷推陳出新，生產各式冷凍微波食品，光是家庭冷凍食品市場的一年總額，就已超過6,800億日圓，但下面要介紹的這個商品真的很絕，可能會顛覆你對冷凍食品的概念，因為他們要使用加熱的微波爐，讓你吃到冰冰涼的中華涼麵。

ニチレイ（也就是日冷，是日本冷藏的簡稱）公司長年以來，就一直與冷凍及微波食品有密切的關係，他們的前身，源自二戰最艱困時期的1942年間所成立的帝國水產統制株式會社，戰爭結束的1945年，他們改制為民營公司，專門從事水產冷藏冷凍事業。

過了10年後的1955年，他們推出全日本第一個調理冷凍食品「日冷茶碗蒸」，不過因為當年還沒有微波爐這個東東，所以得先把內容物解凍，放到容器裡，然後再拿去蒸才行。經過多年之後，日冷已成長為年營業額近6,000億日圓的大企業，並且在今年3月1日推出一款極其特別的冷凍食品：微波之後吃的冰冷中華涼麵。

這裡所說的，並不是微波之後再把麵給放到冷，而是當你從微波爐裡拿出麵時，這麵就已經是冰涼的了！這是怎麼做到了？原來他們有一項正在申請專利的獨家技術。微波爐之所以能加熱食物，是因為微波讓食物中的水分子產生振動，使其轉換為熱能，而藉此加熱食物，但我們一般人並不知道：相較於水分子，冰是較不容易受到微波影響的！因此只要微波爐的火力和時間設定正確（500瓦3分30秒，600瓦2分50秒），這款冷凍中華涼麵在微波之後仍然可以留存冰塊，這時只要簡單拌一拌，冰冰涼涼的中華涼麵就可上桌了。

除了這項特別技術外，日冷中華涼麵還使用了自家工廠生產、急速冷凍的口感麵條，豐富的配料，綜合三種酢與特製醬油調製的醬汁，每一人份360公克，雖然完成品看似簡單，但他們為了要找到適合的溫度、時間長度與素材，並讓這些元素相互結合產出好吃的涼麵，可是足足構思了五年，開發了三年，再加上生產線的調整與配合，才得以誕生這項商品，當我們在享受便利商品的同時，可不能忘記背後辛苦的開發人員啊。

翟南歡樂的引經據典 冷知識時間

現代的小朋友都不知道，就像早年的電腦非常龐大一樣，1947年美國公司Raytheon開始販售的全世界第一台商業販售微波爐，尺寸也是大到嚇人，高度180公分，重量340公斤，而且耗電量達到3,000瓦，日本則是在1959年由東芝推出第一台國產微波爐，但直到1963年才由松下推出普及化的微波爐「NE-100F」，每台售價高達115萬日圓，當年大學畢業生擔任公務員的起薪是15,700日圓，吃一碗拉麵也只要50日圓。

可以裝汽水的保溫瓶

日本保溫瓶知名大廠虎牌「Tiger」，推出可裝碳酸飲料的保溫瓶，滿足消費者需求。

可以裝汽水的真空瓶

大家知道嗎？自從德國膳魔師（THERMOS）公司在1904年製造第一款商用保溫瓶以來，保溫瓶已擁有超過一世紀的歷史囉，而且在近年更發展出多款適合隨身攜帶的小型保溫瓶，讓你不管在任何季節任何地點，都有熱飲或是冰飲可以享用。但！絕大多數的保溫瓶一直有個無法突破的問題點，那就是無法裝可樂汽水之類的碳酸飲料。

為何保溫瓶無法裝碳酸飲料？根本的問題，就在於這類飲料釋出的碳酸會產生壓力，讓瓶蓋無法壓抑，進而溢洩外流，或是在打開瓶蓋時一舉噴發，製造出別人眼中看起來相當歡樂的場面，對於熱愛肥宅快樂水的人而言，無法將碳酸飲料裝進保溫瓶，實在是件很遺憾的事，因此日本保溫瓶知名大廠虎牌「Tiger」就推出第一款日本國產認證可裝碳酸飲料的保溫瓶，滿足消費者的需求。

在創業100週年慶的今年1月21日，「Tiger」推出真空斷熱碳酸保溫瓶「MTA-T050/T080/T120/T150」，最關鍵的設計就在瓶蓋栓。這瓶蓋栓除了可承受碳酸飲料產生的壓力之外，在打開瓶蓋時設有二重機構，會先讓碳酸洩出，之後才打開瓶蓋，這樣就不會出現碳酸飲料爆發的現象。此外，若是在萬一的情況下，瓶內的壓力快要讓瓶蓋承受不住時，瓶蓋內設的安全弁也會自動作用，釋出瓶內碳酸，避免慘劇的發生。

讓人感心的是「Tiger」的設計還不只於此喔！意想不到的，碳酸是否會從飲料裡逃逸出來成為氣體，竟然也與保溫瓶的內膽表面平滑度有關，如果表面越粗糙，就會容易產生氣體，反之如果越光滑，就越難產生氣體，因此「Tiger」還對這款寶特瓶內膽特別加工，使其異常平滑，以減少碳酸氣體釋出。

這款新型態的保溫瓶，可保冷至少六個小時，雖然我前面舉的例子都是可以裝可樂汽水等碳酸飲料，但大家不要忘了，啤酒也是有氣體在裡面喔！對！所以這瓶子連冰啤酒也可以裝（萬歲～～～）！ 依容量大小，保溫瓶售價從日幣6,000日圓起跳，大家可以為今年的夏天預做準備囉。