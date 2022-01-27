王就是霸氣 漢堡王大膽創意行銷策略

【文／楊子毅 動腦編輯部】

動腦俱樂部第505次午餐演講例會，在12月15日舉行，邀請到漢堡王行銷總監姜君怡，以「王就是霸氣! 漢堡王大膽創意的行銷策略」為題，分享2018年新經營團隊接手後的擴店歷程與行銷創意，並且加速投資數位轉型，跟上市場需求。

姜君怡表示，在關掉成效不佳的店面後，為了讓北部以外的消費者，也能吃到漢堡王的美味，快速展店至中南部，現在每年約有15間的新店面開幕。

即使如此，消費者在路上最常碰到的速食品牌，依然是麥當勞，約有400多家門市，其次為摩斯漢堡及肯德基，很少看到漢堡王，相比下目前只有65家門市，能見度上較為不利。因此團隊開始思考如何走出品牌自己的藍海，用創意之道打開市場話題。

盤點漢堡王的優勢，首先在產品上，長期主打華堡「真實的火烤美味」，採用百分百澳洲純牛肉，以370度的高溫直火在專業烤爐上烹調，鎖住肉汁油脂，不僅紮實美味，肉排上的烙痕也滿足視覺上的享受。

再者，漢堡王也以全球大膽幽默的行銷方針闖出名號，「敢做大家不敢做的事」，因此台灣漢堡王繼承品牌精神，制定三大行銷策略「做自己」、「接地氣」、「炒話題」，活用在地化行銷，在有限的成本下搶得曝光。

◎做自己

對於漢堡王來說，「做自己」就是持續提供顧客真材實料、大份量的火烤美味，將自己的優勢發揮到最大! 例如限時推出比臉還大的的「超級重磅牛肉堡」，內含多達17.6盎司的4層牛肉，讓網友直呼「一餐抵三餐」！還有為了吸引更廣大的消費者嚐試華堡，去年1月開始，每個月26號訂為華堡日，推出買套餐送華堡的促銷活動，都在有限的行銷預算下，成功炒熱話題。

◎接地氣

漢堡王在各地展店時的目標，需要讓消費者認為，雖然品牌來自國外，卻非常了解在地。於是漢堡王在宜蘭展店時，特別選用當地食材，推出全球獨家「三星蔥華堡」，讓宜蘭的消費者可以嚐到當地限定的口味。另外在2020年台南首間店面開幕時，同樣借鏡「台南人愛吃甜」的飲食文化，開賣區域專屬的「巧克力華堡」。

姜君怡說明，巧克力華堡原是2018年英國漢堡王在愚人節的玩笑，這次台灣漢堡王克服重重困難，推出全球首發的甜味漢堡，讓台南鄉親為此瘋狂，首日就賣出500個巧克力華堡，吸引CNN等媒體報導、一戰成名，還讓漢堡王其他市場前來詢問配方。

◎炒話題

漢堡王經常搭配愚人節等節令炒熱話題，像是去年4月1日就宣佈推出7天的優惠活動，任憑其他品牌的優惠券，可以拿到漢堡王門市享指定品項買一送一，讓網友直言：「連印優惠券的成本都省了，好強大行銷。」另外也曾在中秋節搭著烤肉風潮，推出沒有麵包、四層火烤牛肉的究極重磅漢堡，給粉絲意想不到的驚喜。

除此之外，在彰化店開幕之際，漢堡王特別找出在社群上，期待開店的忠誠粉絲、與他互動，最後鎖定一名留言「必須吃爆！！！」的網友廖士均，製做宣傳布條，請他開幕後一定要來現場吃爆。姜君怡笑說：「最後廖士均真的出現，帶了一家大小13人，為他們客製5層肉的華堡在現場吃爆，讓彰化鄉親們認識了漢堡王這個品牌和其精神，吸引了媒體的眼球，也創造出非常多報導和網路聲量。」

品牌借力使力 發揮更大行銷成效

利用既有的資源、借力使力，可以讓品牌行銷在有限成本下獲得良好成效。例如蘋果在2020年發佈iOS 14更新時，推出「App Clips」功能，讓使用者不用下載App，就可以使用App的功能。台灣漢堡王便迅速與蘋果合作，以App Clips規劃快速點餐系統，成為全球第一家在實體商店落實應用的案例，獲得超過2,300萬的媒體報導價值。