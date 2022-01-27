創意商品 解決生活各項問題

【文／翟南】

便利暖氣

由日本廠商「SANWA」推出的「Desk Panel Heater」，讓使用者可以方便地裝設在辦公桌下方，腳下空間就自然形成了暖房。

移動式自用型小暖爐

在寒冷的冬天裡，許多人都有手腳冰冷的問題（很多女生或動腦編輯在看到翟南時，似乎也有眼神冰冷的問題，進而讓翟南產生心裡好冰冷的問題），如果在辦公室裡遇到讓人心冷的主管和客戶，彷彿被打入冷宮一般，豈不就是冷上加冷？在你覺得空虛寂寞覺得冷的時候，你需要的並不是翟南的冷笑話（廢話），而是這台移動式自用型小暖爐，好撫慰你脆弱幼小的心靈（雖然我覺得拿新台幣砸你的臉也會產生相同效果啦）。

由日本廠商「SANWA」在去年11月底所推出的「Desk Panel Heater」，基本上就是因應辦公室環境應運而生的商品，這是為什麼呢？「Desk Panel Heater」總重量1.3公斤，長38公分，寬33公分，厚度僅有3.5公分，透過這樣薄型的設計，讓你可以方便地裝設在辦公桌下方，但是要怎麼裝設呢？這就是廠商的聰明之處：他們在「Desk Panel Heater」的四個角落裝設磁鐵，只要簡單往桌板下方一吸、插上插頭，你的腳下空間就自然形成了暖房！

說到這兒，你應該了解為何我說它很適合辦公室環境吧？因為現在的辦公桌，幾乎全是用冷冰冰的金屬製造，超級適合用磁鐵來吸附，但如果你的辦公室走文青復古風，用的是木頭書桌，或是你想用家裡的木頭書桌來享受雙腳溫暖，那又要怎麼辦呢？請放心，廠商在包裝裡，貼心地附上了四片金屬片與四根螺絲釘，只要將金屬片鎖上木頭桌板，磁鐵就能吸附囉。

如果你想把「Desk Panel Heater」的威力完全發揮出來，就需要再發揮一點想像力：你的桌面下方，並不是一個「平面」，而是擁有「六個面」的「立方體」，誰說你只能裝一片在桌板底下呢？除了你坐的那一面，以及腳踩的那一面之外，你總共有四個面可以運用呢！而且每一面還可以裝不只一片！至於這樣子做，會不會工作到一半，從桌底傳來烤鴨香，或是辦公室從你的桌底開始燒起來，那就是另外一回事了。（這是開玩笑的，人家這塊板子溫度不會過高，而且也很安全啦）

這麼小小薄薄一片，讓你幾乎忘了它的存在（哇喔！忽然冒出好古老的電視廣告詞）的「Desk Panel Heater」，功能到底如何呢？它使用一般電源，耗電量為27W，發熱過程無音無味，表面最大溫度約55度，不用擔心碰到時會被燙傷，除了最基本的開關之外，還可以設定1到7小時的定時開關，而如果沒設置定時，為了安全之故，「Desk Panel Heater」也會在連續使用8小時之後自動關閉。

只是呢，這麼好的一台冬季神物，價格還是有點小貴，每台售價要日幣含稅13,200日圓，如果你覺得這價錢有點令人吃不消，那麼我再補充報導另一種足暖好物。最近幾年，日本出現一種折疊式足部保暖箱，運用遠紅外線技術，讓每一面板子都能發熱，缺點是腳部的活動範圍較受限制，但是其價格只要三、四千日圓起跳至七、八千日圓不等，有些款式還附有毛毯，而且收納也極省空間，算是相當不錯的選擇。

鬼退治專用「盔鞄」

土屋鞄製造所所製作的「鬼退治專用『盔鞄』」，創意靈感是來自一位5歲的小男孩的夢想。

你想要什麼包包？我們做給你！五歲小男孩的夢想成真

之前翟南曾介紹過日本「土屋鞄製造所」製作的西瓜專用真皮製提袋，這家公司真的很有意思，他們呈現出一種非常高級高雅的和式風格，不斷展現他們精湛的專業職人技術，以及製品的高品質，但是在另一方面，卻又擁有活潑與挑戰的思維，持續吸引消費者的目光，因此他們才會陸續製作過裝西瓜的皮製提袋，裝雪人的皮製提袋，以及專門裝打水飄石頭的包包，而他們在去年11月所發表的作品，則是將一位五歲小男孩夢想的包包給做出來。

在去年，他們有一個新的想法，要做出小朋友夢想中的包包，於是就花了二個月時間，為公司一位員工的7歲女兒打造出「可以裝好大的花束送去給奶奶」的皮製揹包，之後他們在去年5月以「如果有這樣的包包真好！」為主題，公開徵求小朋友的創意，最後在128件投稿的創意中，由住在廣島的五歲小男孩はるき君雀屏中選。

可能是聽到桃太郎的故事，或是受到動漫「鬼滅之刃」的影響吧？五歲小男孩はるき君夢想的包包，是一個可以帶去打鬼的包包！他認為最理想的包包是：可以掛在身邊，刀子插在包包上，包包裡收納忍者專用的手裡劍，但是在遇到惡鬼的時候，包包就可以搖身一變，變成戴在頭上的盔甲喔！

為了明確掌握はるき君的想法，土屋鞄製造所的設計師透過視訊（因為正在疫情期間）數次與はるき君溝通，將設計稿給はるき君確認，甚至包含皮革的顏色等細節，都完全以はるき君的意見為準，然後再由專業職人以純手工方式製作，就這樣經過數個月後，成品終於在11月完成並發表。

這個世上只有一個、而且兼具盔甲與包包雙重變形機能的「鬼退治專用『盔鞄』」（這是正式名稱喔），肯定會讓所有小男孩都愛不釋手吧？製做完成之後，土屋鞄製造所將其在日本作巡迴展示，至於日後有沒有可能像西瓜專用提袋一樣，由概念商品變成真正的商品呢？就讓我們拭目以待囉。

生活中的防災物品

「NYAN GA ICHI」第一彈推出六款商品，每項都充滿防災用的巧思。

防災商品的品牌化

大家都知道日本颱風多，地震多，最近幾年在氣候影響下，各地又經常淹大水，更不用提每隔幾年就挑個地方發作一次的大地震、海嘯，再加上東京百年大地震論，電視和Netflex還整天播出「日本沉沒」，再怎麼沒有防災意識的人，從2011年311大地震以來的這10年，應該多少都已會把這件事放在心上，也進而促成日本防災相關產品市場的發展。

在日本，各類防災商品不但一應俱全，並且不斷推陳出新，許多創意都讓人非常驚豔，而且在近年飼養毛小孩的風潮下，日本也開始出現許多毛小孩的相關防災專用商品與指南，甚至還有專書的書名，就叫做「無論發生什麼災害，也要和狗狗在一起」與「無論發生什麼災害，也要和貓咪在一起」，只是很奇怪的，到現在還沒看到「無論發生什麼災害，也要和丈母娘在一起」這本書。

但是呢，人都是這樣的，知道防災很重要，也會想要儲存防災物品，但是整天看著防災的東西在那裡，又覺得心裡怪怪的，彷彿芒刺在背，好像隨時有人在身邊耳提面命，搞得成天提心吊膽，這樣下去搞不好還沒看到大災難，就先去看心理醫生了，所以近來日本還有個趨勢，就是把防災用品予以品牌化、可愛化，更能融入消費者的日常生活中。

日本創意商品電商「Felissimo」旗下的「貓部」，一直以貓咪圖樣或造型相關商品見長，他們在去年12月推出一個新的子品牌，有個很有趣的概念，叫做「和貓咪一起思考遇到萬一時的事情吧」。

這個品牌叫做「NYAN GA ICHI（にゃんがいち）」，源自日文的「萬一」叫做「MAN GA ICHI（万が一）」，只是把萬（MAN）變成了喵（NYAN），但是這品牌的商品是買給人的用的喔。呼應「和貓咪一起思考遇到萬一時的事情吧」的概念，貓部認為在遇到災害時，大家可以從貓咪圖樣商品獲得心靈上的安撫慰藉，對於商品的規劃，也都依據去年3月對消費者調查所得到的結果，因此這些商品都非常符合消費者需求。

針對圖像設計，貓部考慮：必須男女老幼都會喜歡，必須在避難所裡醒目好辨識，必須在陰沉的氣氛裡帶來歡笑，因此他們設計二隻戴著安全帽的貓咪代表：「いつも（隨時」君」與「もしも（如果）君」。目前「NYAN GA ICHI（にゃんがいち）」第一彈推出六款商品，乍看之下似乎很平常，但貓部可不是隨便找六個東西來充數喔，每項商品都充滿防災用的巧思。

貓部規劃了LED手電筒兼提燈，還有內裝毛毯的抱枕，除了毛毯可在避難所使用，抱枕也具有安定人心的效果，此外身處不習慣的避難所，可能會讓人很難入眠，因此貓部還在抱枕背面多加了一個眼罩。除了抱枕外，貓部也精心設計了防災拖鞋，這拖鞋平時可在家裡穿著，但在遇到緊急狀況時，可立即穿著往外跑而不用換鞋，因此他們在拖鞋腳後跟處加裝了鬆緊帶，平時不需著用，但往外跑時就很好用，鞋底還特別加厚，避免因踩到碎玻璃等異物而被穿刺。

另外呢，貓部還有提供可折疊式提水袋，萬用包包等等，有趣的是部分商品除了買斷之外，也可以月租方式來向貓部承租。相較於日本，我們台灣的防災意識似乎薄弱許多，日本的諸多作法，相當值得我們參考學習。